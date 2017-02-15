AB ve ABD'den Rusya seçimlerine sert eleştiri

Avrupa Birliği (AB) ve ABD, Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'in partisi Birleşik Rusya'nın sandıktan birinci olarak çıktığı parlamento seçimlerini sert bir dille eleştirirken, Kırım'daki seçimleri tanımayacağını bildirdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell sözcüsü aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Bu seçimler eleştirel ve bağımsız seslerin bastırıldığı bir atmosferde gerçekleşti" dedi.

Borrell'in sözcüsü, Rusya'nın getirdiği kısıtlamalar nedeniyle Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gözlemcilerinin seçimleri izleyememesini de üzüntüyle karşıladığını belirtti. Sözcü, AB'nin bağımsız ve güvenilir raporlara göre seçimlerde yaşanan ciddi ihlalleri not ettiğini de sözlerine ekledi.

Seçimler öncesinde muhalif siyasetçilere, medyaya, gazetecilere ve sivil toplum örgütlerine yönelik baskıların arttığını kaydeden sözcü, bu baskıların tümünün muhalefeti susturmayı ve gerçek bir rekabeti imkânsız hâle getirmeyi hedeflediğini ifade etti.

Sözcü, AB'nin "yasa dışı bir şekilde ilhak edilen Kırım'daki seçimleri asla tanımayacağını" vurgulayarak, genel olarak Rusya'daki seçim sonuçlarını tanımayıp tanımamanın ise her AB üyesi ülkenin kendi kararı olacağını söyledi.

ABD'den sert açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price da yaptığı açıklamada, seçimlerde Rusların vatandaşlık ve siyasi haklarının engellendiğini belirterek, ABD'nin "bağımsız Ukrayna topraklarındaki" seçimin sonuçlarını tanımayacağını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price "Rusya Federasyonu'nda 17-19 Eylül tarihlerinde düzenlenen Duma seçimleri özgür ve adil bir sürece olanak sağlamayan koşullarda yapıldı" dedi.

Rusya tarafından ilhak edilen Kırım'a işaret eden Price, açıklamasında "Bağımsız Ukrayna topraklarında yapılan Duma seçimlerini tanımıyoruz ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve bağımsızlığına olan tereddütsüz desteğimizi tekrarlıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Rusya'da parlamentonun alt kanadı Duma'nın 450 üyesini belirlemek üzere yapılan seçimler, Devlet Başkanı Putin'in partisi Birleşik Rusya'nın zaferi ile sonuçlandı. Geçici sonuçlara göre, Birleşik Rusya oyların yüzde 49,8'ini alarak Duma'da 300'den fazla sandalye kazandı.

Seçimlerdeki manipülasyon iddialarına yanıt veren Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, seçimlerin "özgür ve adil" bir ortamda gerçekleştiğini savundu.

AFP,dpa,rtr/JD,BK

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