AB, Türkiye sınırındaki personel sayısını artıracak

Frontex, Bulgaristan'ın Türkiye ve Sırbistan sınırlarında ilave personel görevlendirileceğini açıkladı. 20 Mart itibarıyla bu sınırlardaki personel sayısı üç katına çıkacak.

Avrupa Birliği'nin (AB) sınır koruma ajansı Frontex, Bulgaristan'ın Türkiye ve Sırbistan sınırında görev yapan personel sayısını üç katına çıkarmayı planlıyor. Ajans Direktörü Hans Leijtens, Türkiye-Bulgaristan sınır kapısı Kapitan Andreevo'da yaptığı açıklamada, 20 Mart'tan itibaren Bulgaristan'da 500 ila 600 Frontex memurunun daha görevlendirileceğini söyledi. Bulgar haber ajansı BTA, Leijtens'in daha önce Bulgaristan İçişleri Bakanı Kalin Stoyanov'la Bulgaristan'ın Türkiye sınırındaki önlemleri incelediğini bildirdi. Frontex'in "yalnızca sınırları değil, Avrupa'nın değerlerini de koruduğunu" belirten Leijtens, Bulgaristan'da görevlendirilecek yeni memurlar arasında insan haklarının gözetilmesine yönelik uzmanların da bulunacağını söyledi. Ajansa sık sık AB sınırlarında sığınmacılara karşı insan hakları ihlallerinde bulunma ve uluslararası anlaşmalara aykırı olan geri itme uyguylamalarına göz yumma suçlaması yöneltiliyor.

Bulgaristan'ın Türkiye'yle 259 kilometrelik kara sınırı 2017'den bu yana sınır boyunca inşa edilen tel çitle korunuyor ve termal kameralarla gözleniyor. Bu önlemlere rağmen insan kaçakçılarının yardımıyla sınırdan sık sık düzensiz geçişler oluyor. AB'nin en yoksul ülkesi Bulgaristan'da kayıt altına alınmak istemeyen sığınmacılar genellikle iltica başvurusunda bulunmak üzere Sırbistan üzerinden Orta ve Batı Avrupa ülkelerine geçiyorlar.

Bulgaristan'a Schengen desteği

Bulgaristan'ın AB'nin dış sınırlarının korunmasında "oldukça önemli bir rol oynadığını" vurgulayan Frontex Diröktörü, bu ülkenin Schengen bölgesine katılımına da "tam destek verdiğini" söyledi. Bulgaristan'ın Mart ayında serbest dolaşım bölgesine katılımı öngörülüyor. İlk etapta yalnızca hava ve deniz iç sınır kontrollerinin kaldırılması planlanırken Sofya, kara kontrollerinin kaldırılmasını da talep ediyor.

2007 yılında AB’ye üye olan Romanya ve Bulgaristan, geçen Eylül ayına kadar yolsuzluk ve organize suçlar nedeniyle Birlik tarafından özel gözetim altında tutuluyordu.

DW,dpa/SÖ,TY

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