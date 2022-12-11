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EU-Israel-Rat | Tagung in Brüssel | Josep Borrell, Hoher Vertreter der EU für Außen- und Sicherheitspolitik
Fotoğraf: Kenzo Tribouillard/AFP/Getty Images
PolitikaAvrupa

AB: Türkiye Rusya'ya yaptırımları uygulamak zorunda

3 saat önce

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikiları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Türkiye’den Rusya’ya yönelik politikasını değiştirmesini ve AB’nin yaptırımlarına uymasını istedi.

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Avrupa Birliği, Türkiye'nin Ukrayna Savaşı'na rağmen Rusya ile yakın ilişkilere sahip olmasından rahatsız olduğunu açıkladı. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Türkiye'den Rusya'ya yönelik politikasını değiştirmesini ve Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Batılı ülkelerin Rusya'ya yönelik aldığı yaptırımları hayata geçirmesini talep etti. Josep Borrell'in Avrupa Parlamanentosu'na (AP) konuyla ilgili gönderdiği yazı, Funke Medya Grubu'na bağlı gazetelerin Pazar günkü baskılarında yer aldı. Borrell yazıda, "Türkiye'nin AB'nin Rusya'ya yönelik kısıtlayıcı önlemlerine katılmama politikası giderek artan endişe kaynağı" ifadesini kullandı.

Borrell, AB ve Türkiye'nin Gümrük Birliği içinde olduğuna dikkat çekerek bunun malların hem sivil hem de askeri amaçlı olmak üzere çift kullanımlı serbest dolaşımını güvence altına aldığına işaret etti. AB ürünlerin serbest dolaşımı nedeniyle AB yaptırımlarının delinebileceği endişesini taşıyor.

"Türkiye AB'ye aday"

Türkiye'nin Rusya'ya geçici çözümler sunmaması gerektiği konusunda uyarıda bulunan Borrell, AB üyeliğine adaylığının altını çizdi ve "Türkiye de dahil bütün aday ülkelerden, kararlaştırılan önlemlere uymaları bekleniyor" dedi. 

"Ukrayna Savaşı'nın ortasında Türkiye ve Rusya'nın ikili ekonomik ilişkileri derinleştirmesi aynı şekilde endişe kaynağı" diyen Borrell, AB'nin kaygı ve beklentilerini Türk muhataplarına birçok kez ilettiğini ve bunu her düzlemde dile getireceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ağustos ayında daha sıkı ekonomik işbirliği kararı almıştı. Ancak Türkiye Rusya'nın çıkarlarını savunduğu yönünde dile getirilen iddiaları reddediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 17 Kasım'da yaptığı açıklamada, tahıl koridoru anlaşmasının uzatılması sürecinde Rus ve Ukraynalı muhatapların yanı sıra BM, ABD ve Avrupalı muhataplarla temaslar yürütüldüğünü söylemiş, atılan adımlardan Rusya'nın da tatmin olduğunu belirterek şöyle konuşmuştu:

"Ama engellerin tamamen kalkmadığını söylemek lazım. Bunu söylediğimiz zaman bazıları 'Rusya'yı mı savunuyorsunuz?' diyor. Hayır, Rusya'yı savunmuyoruz. Her şeyden önce bu bir anlaşma. İkincisi de Ukrayna tahılının sorunsuz şekilde özellikle ihtiyaç sahibi ülkelere gidebilmesi için Rusya'nın taleplerinin de anlaşmada olduğu gibi karşılanması gerektiğini söylüyoruz."

Erdoğan Putin ve Zeleskiy'le görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile tahıl koridoru anlaşması  konusunda görüşmesi bekleniyor.

17 Kasım'da Rusya ile Ukrayna arasındaki tahıl koridoru anlaşmasının uzatılması için mutabakat sağlandığı açıklanmıştı. Anlaşmanın süresi 19 Kasım'da doluyordu. Rusya anlaşmaya döndüğünü açıklamasına rağmen Devlet Başkanı Putin, anlaşmadan yeniden çekilme hakkının saklı olduğunu açıklamıştı. Türkiye ve BM'nin girişimi ile Rusya ve Ukrayna arasında Temmuz ayında İstanbul'da imzalanan anlaşma sayesinde Kasım ortasına kadar , 9,7 milyon ton tahıl ve gıda maddesinin Ukrayna limanlarından dünya pazarlarına ulaştırılması sağlanmıştı.     

AFP, dpa, DW/HT,EC

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