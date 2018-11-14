 AB-Türkiye ortak açıklamasında hukukun üstünlüğü vurgusu | TÜRKİYE | DW | 22.11.2018

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TÜRKİYE

AB-Türkiye ortak açıklamasında hukukun üstünlüğü vurgusu

Ankara'da AB ve Türkiye'yi bir araya getiren görüşme sonrası ortak açıklama yapıldı. Açıklamada Türkiye'de hukukun üstünlüğünün sağlanması için kararlı eylem beklendiği dile getirildi.

Türkiye ve AB Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog toplantısı Ankara'da yapıldı

Türkiye ve AB Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog toplantısı Ankara'da yapıldı

Türkiye ve Avrupa Birliği Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog toplantısı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn'ı bir araya getirdi.

Ankara'da yapılan toplantı sonrasında yapılan ortak açıklamada hukukun üstünlüğüne vurgu yapıldı. Avrupa Konseyi ve ona bağlı kurumlarla işbirliğinin öneminin altının çizildiği açıklamada Türkiye'den "15 Temmuz darbe girişimi sonrası ortaya çıkan hukukun üstünlüğü ve temel haklar konusundaki gidişatın tersine döndürülmesi için kararlı eylem" beklendiği dile getirildi.  Açıklamada AB'nin işler bir demokrasinin önemli parçası olarak gördüğü açık ve kucaklayıcı sivil toplum alanını korumak ve genişletmek için işbirliği yapacağı da vurgulandı.

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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, AİHM'nin verdiği kararın ardından HDP eski Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın "kısa süre içinde serbest bırakılmasını ümit ettiklerini" söyledi. (22.11.2018)

Ankara'daki görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında Mogherini, AİHM'nin verdiği kararın ardından HDP eski Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın "kısa süre içinde serbest bırakılmasını ümit ettiklerini" söylemişti. Mogherini, Türkiye'de son dönemde gözaltına alınan akademisyenlerin durumu konusundaki endişelerini de görüşmede ifade ettiklerini belirtmişti. 

Daha fazlasını okumak için: Mogherini: Demirtaş'ın serbest bırakılmasını ümit ediyoruz

Vize muafiyeti masadaydı

Ankara'daki görüşmede Türkiye'ye vize muafiyeti sağlanması için diyaloğun sürdürülmesi için tarafların niyetli olduğu da vurgulandı. Ortak açıklamada Türkiye'nin ikinci nesil pasaportlara geçişe başladığı belirtilirken, Türkiye ve Europol arasında kişisel veri paylaşımı alanında anlaşma imzalanması için müzakerelerin 30 Kasım'da başlayacağı aktarıldı. 

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AB yetkilileri ile yaptığı görüşmenin ardından vize serbestisi için yerine getirilmesi gereken 72 kriterden altısının kaldığını belirterek, bir an önce bu kriterleri tamamlamak istediklerini belirtmişti.

Açık diyalog vurgusu

AB ile yapılan ortak açıklamada Ankara-Brüksel ilişkilerinin stratejik öneminin altı çizildi. Türkiye'nin AB sürecinin ekonomik, sosyal ve siyasi reformları gerçekleştirmek için önem taşıdığının vurgulandığı açıklamada, tarafların dürüst ve açık diyaloğa hazır olduğu belirtildi. 

Ankara'daki basın toplantısında AB'yi siyasi engeller çıkarmakla eleştiren Çavuşoğlu, "Türkiye'yi dışlayan, aday ülke olduğunu inkar eden açıklamaların faydası yoktur" demişti. 

Terörle mücadelede iş birliğini artırmak için güçlü iradeye vurgu yapılan ortak açıklamada, PKK ve DHKP-C'nin, AB'nin terör eylemlerine dahil olan kişiler, gruplar ve oluşumlar listesinde yer almaya devam ettiği bilgisi yer aldı.

DW/ÖA,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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