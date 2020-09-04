 AB: Türkiye komşularına gözdağı vermekten vazgeçmeli | AVRUPA | DW | 16.09.2020

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AVRUPA

AB: Türkiye komşularına gözdağı vermekten vazgeçmeli

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginlik konusunda Türkiye'nin komşularına gözdağı vermekten vazgeçmesini istedi.

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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de gerilimin tırmandığı bir dönemde Yunanistan ve Kıbrıs'a gözdağı verme girişimlerine karşı uyardı.

Von der Leyen, AB'nin yıllık değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, Ankara'nın sığınmacılara ev sahipliği yapan kilit ve önemli bir partner olduğunu belirtti ancak bu durumun "komşularına gözdağı verme girişimleri" için gerekçe olamayacağını söyledi.

Türkiye'nin "sıkıntılı bir bölgede" bulunduğunu kabul ettiğini belirten AB lideri, "Ve evet, büyük bütçelerle desteklediğimiz milyonlarca mülteciye ev sahipliği yapıyor. Ancak bunların hiçbiri, komşularına gözdağı verme girişimlerinin gerekçesi değil" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin sığınmacılar konusundaki önemine vurgu yapan von der Leyen, "Türkiye önemli bir komşudur ve öyle de kalacaktır. Ama haritada birbirimize yakınken aramızdaki mesafe büyüyor gibi görünüyor" diye konuştu.

Von der Leyen, Yunanistan ve Kıbrıs'ın meşru egemenlik haklarını koruma konusunda Avrupa'nın tam desteğine güvenebileceklerini de sözlerine ekledi.

Kıbrıs'tan diyalog açıklaması

Öte yandan Kıbrıs Cumhuriyeti’nden Türkiye ile görüş ayrılıklarını gidermek için Ankara ile diyaloğa geçmeye hazır oldukları yönünde bir  açıklama yapıldı. Atina'dan sonra Lefkoşa'ya geçen Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüşen Kıbrıs Başbakanı Nikos Anastasiyadis, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de provokasyonlarını sürdürdüğünü söyledi.

Anastasiades “Ankara'nın hukuksuz eylemlerine ve gerginliğin azaltılmasına son vermek için bir dizi girişim devam ederken Türkiye dün maalesef Yavuz Gemisinin yasadışı sondajını genişletmek için NAVTEX'i uzattı" ifadelerini kullandı.

Türkiye Salı günü, Kıbrıs açıklarında sismik faaliyet yürüten Yavuz gemisi için NAVTEX'i 12 Ekim'e kadar uzattı.

AFP/TY,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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