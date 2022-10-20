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Fotoğraf: Iranian Army/ZUMA/IMAGO
PolitikaAvrupa

AB, Rusya'yı destekleyen İranlılara yaptırım uygulayacak

2 saat önce

Avrupa Birliği, Ukrayna'ya yönelik saldırılarında Rusya'ya destek verdiği gerekçesiyle İran'a yaptırım kararı aldı.

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Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı Çekya, Ukrayna'yı hedef alan İran yapımı insansız hava araçlarını temin eden kuruluşlara yaptırım kararı alındığını açıkladı. Dönem Başkanı Çekya resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, rekor sayılacak kısa bir süre olan üç gün içinde üye ülkelerin AB nezdindeki temsilcilerinin görüşmeleri tamamlayarak aldığı kararın, Perşembe günü AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasının ardından yürürlüğe gireceğini bildirdi.

Açıklamada, AB ülkelerinin Rusya'nın insansız hava araçlarını tedarik etmesinde sorumluluğu bulunan üç kişi ile bir kuruluşun mal varlıklarının dondurulması kararı aldığı belirtildi.

Fransız haber ajansı AFP, yaptırım listesine eklenen kuruluşun İran Devrim Muhafızları ile bağlantılı Şahid Havacılık Sanayi olduğunu, yaptırım kararı alınan kişiler arasında da İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Hüseyin Bakıri'nin bulunduğunu duyurdu.

AB Dönem Başkanı Çekya, mevcut yaptırım listesinde yer alan İranlı kuruluşları da kapsayacak şekilde yaptırımların genişletilmesi için çalışmaların da sürdüğünü bildirdi.

Yaptırımlar İHA üretenleri ve sevk edenleri kapsayacak

Çekya Başbakanı Petr Fiala, yaptırımların "insansız hava aracı üreten ve sevkiyatını yapan kişi ve kuruluşları" hedeflediğini belirtti.

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yaptırım kararını memnuniyetle karşılayarak, "Ukrayna'daki savaşta Rusya'yı destekleyen İran'a karşı hızla tedbir aldık" dedi.

Ukrayna, Eylül ayı ortasından bu yana hava sahasında 200'den fazla İran yapımı insansız hava aracını vurduğunu belirtiyor. Ancak Kremlin, Ukrayna'da İran yapımı insansız hava araçlarını kullandığını reddediyor. İran da, bu yöndeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını savunuyor.

Rusya ve İran'dan gelen bu açıklamalara rağmen, AB İran'ın Ukrayna'daki savaşta Rusya'ya destek verdiği görüşünde. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in sözcüsü Nabila Massrali, Çarşamba günü Brüksel'de yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'yı hedef aldığı insansız hava araçlarının İran yapımı olduğuna dair AB'nin "kanıtları" olduğunu vurgulamıştı.

AFP,DW/JD,TY

 

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