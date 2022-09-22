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Fotoğraf: GERARD CERLES/AFP/Getty Images
PolitikaAvrupa

AB Rusya'ya yeni yaptırımlara hazırlanıyor

2 saat önce

AB, Putin'in kısmi seferberlik ilanı sonrası Rusya'ya karşı yeni yaptırım kararları almaya hazırlanıyor. Türkiye de Ukrayna'nın doğusunda düzenlenmesi planlanan referandumları "yasadışı" olarak niteledi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkesinde kısmi seferberlik ilan etmesinin ardından Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları gayriresmi bir toplantıda Moskova'ya karşı alınacak yeni önlemleri görüşmek üzere bir araya geldi. Toplantıyla ilgili bilgi veren Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, planlanan yeni kısıtlayıcı önlemlerin mümkün olan en kısa sürede düzenlenecek resmi bir toplantıda karara bağlanacağını söyledi. AB üyelerinin Rusya'ya karşı koordineli bir şekilde hareket etmesini amaçladıklarını vurgulayan Borrell, yeni yaptırımların tek tek kişiler ve belirli branşlara yönelik olabileceğini ifade etti. 

"Kısmi seferberlik ilan ederek, yasadışı referandum düzenleyerek ve kitle imha silahı kullanma tehdidinde bulunarak Rusya'nın karşı karşıya gelme yolunu seçtiğini" seçtiğini söyleyen Borrell, "Nükleer silahlara yapılan atıflar, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü korumasına destek olma kararlılığımızı sarsmıyor" dedi.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell
Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep BorrellFotoğraf: Virginia Mayo/dpa/picture alliance

AB dışişleri bakanları, yeni yaptırımların görüşüleceği resmi toplantısını Ekim ortasında yapacak. Ancak ağır bir enerji krizinin yaşandığı Avrupa ülkelerinde bu konuda görüş birliği sağlanıp sağlanamayacağı belirsiz. Macaristan, Rusya'ya karşı yeni taptırım paketine sıcak bakmıyor. 

Türkiye: Planlanan referandumlar "gayrımeşru" 

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Luhansk, Donetsk, Herson ve Zaporijiya kentlerinde düzenlemek istediği referanduma Türkiye'den de tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı, "Ukrayna'nın Rus kontrolü altındaki bazı bölgelerinde tek taraflı referandumlar düzenlenmesi yönündeki girişimlerden endişe duymaktayız" açıklamasını yaptı. 

Planlanan referandumu "gayrımeşru" olarak niteleyen Bakanlık, "Bu tür gayrı meşru oldubittiler, uluslararası toplum tarafından tanınmayacaktır" ifadelerini kullandı. Açıklamada bunun diplomatik sürecin canlandırılması çabalarını da zora sokacağı vurgulandı. 

Ukrayna Devlet Başkanı Vlodomir Zelenskiy
Ukrayna Devlet Başkanı Vlodomir ZelenskiyFotoğraf: Eric Gaillard/REUTERS

Zelenskiy'den dünyaya çağrı 

Ukrayna Devlet Başkanı Vlodomir Zelenskiy de yıllık toplantıların devam ettiği BM Genel Kurulu'na gönderdiği video mesajında, dünyaya Moskova'yı cezalandırma çağrısı yaptı. "Rusya, cinayetler, işkence, aşağılama ve Ukrayna'yı sürüklediği korkunç türbülanstan ötürü cezalandırılmalı" diyen Zelenskiy, Rusya'nın yargılanması için özel bir mahkeme kurulmasını istedi. 

Zelenskiy, "Ukrayna, topraklarımızı çalmaya çalışılmasının cezalandırılmasını talep ediyor. Binlerce insanı öldürmenin de cezalandırılmasını. Kadın ve erkeklere yönelik işkence ve aşağılamaların cezalandırılmasını" dedi. Rusya'nın bu savaşın mali bedelini de ödemesi gerektiğini söyleyen Zelenskiy, bir tazminat fonu da talep etti. 

Putin, dün Rusya'da kısmi seferberlik ilan edildiğini duyurmuş, ardından Savunma Bakanı Sergey Şoygu da 300 bin yedek askeri göreve çağırmıştı. 

AFP,dpa,Reuters/HS,EC

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