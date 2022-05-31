AB Rusya’ya petrol ambargosunda uzlaştı

AB liderleri haftalarca süren tartışmaların ardından Rusya'ya petrol ambargosu uygulanması konusunda uzlaşma sağladı. Brüksel'de bir araya gelen AB üyesi ülkelerin liderlerinin gece geç saatleri kadar yaptıkları görüşmelerde sağladıkları uzlaşmayı AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel duyurdu. Von der Leyen Twitter hesabından yaptığı açıklamada, anlaşma ile Rusya'dan AB'ye petrol ithalatının bu yılın sonuna dek yaklaşık yüzde 90 azaltacağını söyledi. Von der Leyen, „AB devlet ve hükümet başkanlarının altıncı yaptırım paketi üzerinde prensipte uzlaşabilmesinden dolayı mutluyum. Rusya'dan AB'ye petrol ithalatı böylece yıl sonuna kadar yüzde 90 civarında efektif bir şekilde azaltılacak" dedi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de Twitter hesabından yaptığı açıklamada AB liderlerinin Rusya'ya yönelik altıncı yaptırım paketinde uzlaştığını ve Rusya'dan petrol ithalatının üçte iki oranında azalacağını ifade etti.

AB bu uzlaşma ile sadece deniz yoluyla petrol ithalatını durdurmayı planlıyor. Rusya'dan petrol boru hattıyla ithalat devam edecek. AB Rusya'dan petrol ithalatının üçte ikisini deniz yoluyla, üçte birini ise boru hattıyla temin ediyor. Druzhba boru hattının kuzey kısmı Polonya ve Almanya'ya, güney kısmı ise Macaristan, Çekya ve Slovakya'ya Rus petrolünü sağlıyor. Druzhba'nın güney kısmının Avrupa'ya yüzde 10 petrol sevkiyatı yapması planlanıyor. Zira Almanya ve Polonya söz konusu boru hattından petrol ithal etme ayrıcalığından yararlanmayacaklarını daha önce duyurmuşlardı.

AB Rusya'dan petrol ithalatının üçte ikisini deniz yoluyla, üçte birini ise boru hattıyla temin ediyor. Fotoğraf: Attila Kiskbenedek/AFP/Getty Imgaes

Macaristan liderlerin uzlaşması öncesinde haftalarca Rus petrolüne bağımlı olduğunun altını çizmiş ve petrol ambargosunu engellemişti. Macaristan Başbakanı Viktor Orbanpetrol boru hattına olası bir saldırı halinde Macaristan'a petrol sevkiyatı yapılamayabileceğini belirterek bu konuda kendilerine güvence verilmesini istemişti. Macaristan ayrıca petrol altyapısında dönüşüme gidilmesi için de AB'den mali yardım talep ediyor. Başbakan Orban bu maliyeti 550 milyon euro olarak açıklamış ve bunun yanı sıra 200 milyon euro da yatırımlara ayrılması gerektiğini belirtmişti.

AB Komisyonu daha önce hazırladığı altıncı yaptırım paketinde Rusya'dan ham petrol tedarikinin altı ayda, rafine ürün tedarikinin ise sekiz ay içinde aşamalı olarak sonlandırılmasını planlamıştı. Macaristan ve Slovakya'ya 20 aylık zaman tanınması öngörülmüştü.

AB düşünce kuruluşu Bruegel'in verilerine göre AB ülkeleri Rusya'dan günlük 450 milyon euro değerinde petrol, 400 milyon euro ise doğal gaz satın alıyor.

Sherbank SWIFT'ten çıkarılıyor

AB liderleri Rusya'ya yönelik altıncı yaptırım paketinde petrol ambargosunun yanı sıra Rusya'nın en büyük bankalarından biri olan Sberbank'ın para transfer sistemi SWIFT'ten çıkarılmasında da uzlaştı. Ayrıca Rus devlet teyevizyonları Rossija 24 ve RTR Planeta ve TV Centre de AB ülkelerinde yasaklanacak.

Ukrayna'ya mali yardımlar sürecek

AB liderleri Rusya'ya yaptırımların yanı sıra Ukrayna'ya mali yardımların sürdürülmesinde de uzlaştı. Buna göre AB Ukrayna'ya bu yılın sonuna kadar 9 milyar euroya kadar yardım yapmayı planlıyor. Bu mali yardımla Ukrayna'da emeklilerin maaşlarının ödenmesi ve hastanelerin ayakta kalması planlanıyor.

AB liderleri zirvenin bugün yapılacak ikinci ve son gününde AB Komisyonu'nun Rusya'ya enerji bağlımlılığının hızlı biçimde sona ermesi konusundaki önerilerini görüşecek. Liderler bunun yanı sıra küresel gıda tedakinde yaşanan sıkıntıları da ele alacak. BM Ukrayna Savaşı nedeniyle dünyada açlık sorununun daha da vahim hale geleceği uyarısında bulunuyor. Dünya üzerindeki en önemli hububat üreticisi ülkelerden biri olan Ukrayna, savaş sebebiyle ihracata son vermek zorunda kalmıştı.

DW, dpa, rtr / HT,BÖ