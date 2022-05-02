AB, Rusya'ya petrol ambargosunda uzlaşı arıyor

Ukrayna'ya yönelik savaşı nedeniyle Rusya'ya petrol ambargosu uygulanmasına Almanya, Avusturya, Polonya gibi ülkeler destek verirken, Macaristan ise veto tehdidinde bulundu.

Almanya'nın Rusya'ya petrol ambargosu uygulanmasına hazır olduğunu duyurmasının ardından Avrupa Birliği (AB) içinde uzlaşı arayışı hız kazandı. Macaristan gibi Rus petrolüne bağımlı ülkelerin itirazı, AB içinde uzlaşmayı zorlaştırıyor.

Birliğe üye ülkelerin enerji bakanlarının Brüksel'de yaptığı toplantı öncesinde açıklamalarda bulunan Almanya Enerji Bakanı Robert Habeck, Rusya'ya yönelik petrol ambargosunu Almanya'nın kaldırabileceğini, ancak buna hazır olmayan ülkelerin bulunduğunu söyledi. AB içinde yaptırım kararlarının oy birliği ile alınması gerektiğine vurgu yapan Enerji Bakanı Habeck, diğer Birlik ülkelerine Rusya'ya olan enerji bağımlılığını mümkün olan en kısa sürede azaltma çağrısında bulundu.

"Ukrayna ile olan dayanışma, Rusya'dan fosil enerji sevkiyatının hızlı ve etkin bir şekilde azaltılmasını gerektiriyor" ifadelerini kullanan Habeck, ülkelerin enerji bağımlılığının dikkate alınması gerektiğini ancak gösterilen çabalarda, birlikte ilerleme sağlanmasının da şart olduğunu sözlerine ekledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Pazar akşamı yaptığı açıklamada Almanya'nın Rusya'ya petrol ambargosuna hazır olduğunu söylemişti. Yeşiller partili Bakan, bundan birkaç hafta önce ise petrol sevkiyatının durdurulmasına hazır olunmadığını kaydetmişti.

Alman hükümetinin enerji güvenliği konusundaki raporunda da, Ukrayna savaşının başlamasından bu yana Almanya'daki petrol tüketiminde Rusya'dan alınan petrolün payının yüzde 35'ten yüzde 12'ye düştüğü belirtildi.

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Avusturya ve Polonya'dan destek

Almanya'nın yanı sıra Avusturya da Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle Rusya'ya petrol ambargosu uygulanmasına hazır olduğunu bildirdi. Avusturya Çevre Bakanı Leonore Gewessler, AB Komisyonu ve diğer üye ülkeler petrol ambargosu kararı almak istediği takdirde, Avusturya'nın da buna hazır olduğunu açıkladı.

Polonya ise Rusya'dan petrol ithalatının durdurulmasını istedi. Polonya Çevre ve İklim Bakanı Anna Moskwa, Brüksel'deki açıklamasında "Petrol ambargosu uygulanmasının vakti geldi. Gaz ise ikinci adım olacak" ifadelerini kullandı.

İspanya, Portekiz, İtalya ve Yunanistan gibi ülkeler ise petrol ambargosunun Avrupa açısından aşırı maliyetli olabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Bu ülkeler, Rus petrolüne alternatif olabilecek kaynakların bulunabilmesi için geçiş sürecinin uzun vadeli olmasını istiyor.

Macaristan ambargoya karşı

Macaristan ise Rus petrolüne ambargo uygulanmasına kesinlikle karşı çıkıyor. Başbakanlık Müsteşarı Gergely Gulyas, Macar Hir TV'ye yaptığı açıklamada, Macaristan'ın petrol ve doğal gaz sevkiyatına yönelik yaptırımları desteklemeyeceğini vurguladı. Yaptırımların oy birliğiyle kabul edilebileceğine işaret eden Gulyas, AB Komisyonu'nun Macaristan'ın ithalatına kısıtlama getirebilecek yaptırımları önermesine de gerek olmadığını söyledi.

Macaristan ve Slovakya'ya yönelik istisna planları

Ajanslara yansıyan haberlere göre, AB Komisyonu'nun Rusya'ya yönelik petrol ambargosu uygulanması önerisini altıncı yaptırım paketine dahil edebileceği belirtilirken, söz konusu paketin Çarşamba günü açıklanması öngörülüyor.

AB çevrelerinden edinilen bilgilere göre Macaristan ve Slovakya için bazı istisnalar ile Rusya'ya yönelik petrol ambargosu uygulanması kararı alınabileceği belirtiliyor. AB enerji bakanlarının bugün Brüksel'deki toplantısı öncesinde konuşan AB diplomatları, Macaristan ve Slovakya'ya, "istisna veya uzun vadeli geçiş dönemi" hakkı tanınabileceğini ifade etti. Diplomatların verdiği bilgilere göre, petrol ambargosu uygulanması halinde bunun kademeli olarak yapılabileceği ve büyük olasılıkla gelecek yılın başından itibaren tamamen hayata geçirilebileceğine işaret ediliyor.

Brüksel'de bulunan düşünce kuruluşu Bruegel'in tahminlerine göre, Avrupa Birliği Rusya'dan her gün yaklaşık 450 milyon euro değerinde petrol ithal ediyor.

AFP,dpa,rtr /JD,ET