AB: Rusya'nın 200 milyar eurosu donduruldu

AB, Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya ait 200 milyar euronun dondurulduğunu duyurdu. Dondurulan varlıkların kullanımı ile Kiev'i desteklemeye yönelik alternatif bir plana ilişkin müzakereler sürüyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, üye ülkelerde Rusya Merkez Bankası'na ait dondurulan varlığın 200 milyar euroya yükseldiğini bildirdi. Alman Welt am Sonntag gazetesinin Komisyon'a dayandırdığı haberinde, Rus merkez bankasının yurt dışında, G7 ve AB ülkelerinde dondurulan varlıklarının yaklaşık 300 milyar euroyu bulduğu belirtildi.

Habere göre, AB içinde Rus oligarklarının da yaklaşık 24 milyar 100 milyon euro tutarında varlığı donduruldu. Bu rakamın geçen yılın Eylül ayı sonunda 18 milyar 900 milyon euro olduğu açıklanmıştı. Böylece AB tarafından toplam bin 473 oligark ve 205 Rus firması yaptırım kapsamına alınmış oldu.

Welt am Sonntag'ın bilgi için başvurduğu Federal Maliye Bakanlığı ise, Alman makamlarının son üç ayda, daha öncekilere ek olarak yeni bir Rus varlığını dondurma kararı almadığını bildirdi.

Rusya'nın parası Kiev'e dolaylı yoldan destek olabilir mi?

Ukrayna'daki savaşın yarattığı tahribatın bedelinin Rusya'ya ödetilmesi hedefinin ise yakın gelecek için öngörülebilir olmadığı belirtildi. Bir Komisyon sözcüsü, Brüksel'in Rusya'nın varlıklarına el koyma yetkisi bulunmadığını, dondurulan paranın yaptırımlar sona erdikten sonra iade edilmesi gerektiğini kaydetti. Söz konusu parayı, sermaye piyasasında yatırım olarak değerlendirerek bu yatırımın getirisini Kiev'e aktarmak gibi alternatif planlara yönelik istişarelerin ise hala sürdüğü belritildi. Konuya ilişkin Haziran ayı sonunda düzenlenecek Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nden önce bir karar alınması beklenmiyor.

AFP / SÖ,ET

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