 AB Polonya ve Macaristan’a finansmanı kesebilecek | Avrupa | DW | 16.02.2022

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Avrupa

AB Polonya ve Macaristan’a finansmanı kesebilecek

Avrupa Adalet Divanı, AB’nin demokrasi ihlalleleri gerekeçsiyle üye ülkere finansman kesintisi yapmasına onay verdi. Polonya ve Macaristan kararı kınadı.

Luxemburg | EuGH Gebäude

Avrupa Adalet Divanı, Avrupa Birliği'nin (AB), demokratik standartları ihlal eden üye devletlere finansman kesintisi uygulamasınına onay verdi.

Divan, mekanizmanın "Birlik bütçesini, hukukun üstünlüğü ilkelerinin ihlallerinden kaynaklanan etkilerden korumayı amaçladığına" hükmetti.

Karar, 27 ülkeden oluşan blokta demokratik yoldan sapan üyeler olarak görülen Polonya ve Macaristan'ı, AB fonlarından aldıkları milyarlarca euroluk para kesintisi riskiyle karşı karşıya bırakıyor. Polonya ve Macaristan'ın mekanizmayı geçersiz kılma talebi de Yüksek Mahkeme tarafından reddedildi.

Polonya ve Macaristan'dan tepki

Avrupa Adalet Divanı'nın söz konusu kararı Varşova ve Budapeşte tarafından tepkiyle karşılandı.

Polonya kararı, "egemenliğine saldırı" olarak nitelendirdi. Polonya Adalet Bakan Yardımcısı Sebastian Kaleta da, Twitter'da yaptığı açıklamada, "Bugün egemenliğimize yönelik bu saldırı karşısında birlikte durmamız gerek. Polonya, demokrasisini, kendi kaderimizi tayin hakkımızı elimizden almayı amaçlayan şantajlara karşı savunmalı" dedi.

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"Heteroseksüellerin hayatım hakkında karar vermesine izin vermeyeceğim"

Macaristan ise kararın "siyasi güdümlü" olduğunu savundu.

Macaristan Adalet Bakanı Judit Varga Facebook'ta yaptığı açıklamada, "Karar, Brüksel'in gücünü kullandığının canlı kanıtıdır" dedi. Adalet Divanı‘nın, Çocuk Koruma Yasası nedeniyle siyasi amaçlı bir karar verdiğini savunan Varga, geçen yıl kabul edilen ve eşcinselliğin reşit olmayanlara "özendirilmesini" yasaklayan yasaya atıfta bulundu.

Varga, "Bu, geçen yaz çocuk koruma yasamızı kabul ettiğimiz için ülkemize yönelik başka bir baskıdır" dedi. Söz konusu yasaya karşı çıkanlar, bu yasanın ülkenin LGBTQ topluluğuna yönelik bir ayrımcılık içerdiği görüşünde.

 

AP,AFP / BS,ET

©Deutsche Welle Türkçe

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