AB liderlerinden Türkiye'ye "Yanınızdayız" mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen AB liderleri Ursula von der Leyen ve Charles Michel, Türkiye'ye "Avrupa yanınızda" mesajı verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel, depremlerde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.

Von der Leyen, Twitter'da paylaştığı mesajda, "Türkiye halkına en derin taziyelerini iletmek ve ilave destek konusunu ele almak" için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyledi. Von der Leyen, "Avrupa yanınızda" diye ekledi.

Michel ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Erdoğan ile yaptığım telefon görüşmesinde Türkiye halkına başsağlığı, dayanışma, desteğimi ifade ettim. Güvencesini verdim: Türkiye yalnız değildir" dedi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel Fotoğraf: Olivier Hoslet/Pool/EPA/AP/picture alliance

AB ve üye devletlerin desteğini sürdüreceğini ifade eden Michel, Türkiye'nin Suriye'ye insani yardımların ulaştırılması konusundaki tutumu için de teşekkürlerini sundu.

Von der Leyen-Erdoğan görüşmesinin ardından Avrupa Komisyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, AB üyesi 21 devlet ve AB Sivil Koruma Mekanizması'na katılan üç ülke tarafından Türkiye'ye şu ana dek toplamda bin 651 kişi ve 106 arama-kurtarma köpeği içeren 38 ekip gönderildiği belirtildi.

AB üyesi 12 ülkenin toplamda 50 bin kış çadırı, 100 bin battaniye ve 50 bin ısıtıcı sağladığı ifade edilen açıklamada, "rescEU" kaynaklarını kullanan Avrupa Komisyonu Acil Müdahale Koordinasyon Merkezi'nin de İsveç'ten 500 yardım konutu, Romanya'dan ise 2 bin çadır ve 8 bin yatak gönderdiği bildirildi.

DW/CÖ,JD