 AB liderlerinden birlik mesajı | AVRUPA | DW | 09.05.2019

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AVRUPA

AB liderlerinden birlik mesajı

Romanya’nın Sibiu kentindeki AB devlet ve hükümet başkanları gayriresmi zirvesinde birlik mesajı verildi. Ancak zirvede, AB Komisyonu Başkanı’nın seçimi ve iklim koruma alanında görüş ayrılıkları gözlendi.

Rumänien Sibiu - Klaus Werner Iohannis und Angela Merkel zum EU Gipfel (Imago Images/Xinhua/C. Christel)

Avrupa Parlamentosu seçimlerine iki hafta kala bir araya gelen Avrupa Birliği (AB) devlet ve hükümet başkanları, birlik mesajı verdi. Dönem Başkanı Romanya'nın Sibiu kentinde düzenlenen gayriresmi liderler zirvesinde yayımlanan ortak bildiride "iyi ve kötü günde birlik” ve "zor dönemlerde dayanışma” vurgusu yapıldı. Ancak gelecek AB Komisyonu Başkanı'nın nasıl belirleneceği ve iklim koruma alanında nasıl bir çizgi izleneceği konusunda görüş ayrılıkları kendini gösterdi.

Zirvenin açılışında konuşan ve "Dünya uyumuyor” diyen Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupalıların siyasi farklılıklarına rağmen, "ortak hareket etmenin daha iyi olduğuna” inandıklarının açıkça dile getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Rumänien Sibiu - Angela Merkel grüßt die Menge zum EU Gipfel

Almanya Başbakanı Merkel, zirvede "Avrupalıların ortak hareket etmesi" gerektiğini vurguladı.

Sibiu'da yayımlanan ortak bildirgede "Giderek istikrarsızlaşan ve zorlaşan dünyada birlik içinde daha güçlü olduğumuz yönündeki kanaatimizin altını çiziyoruz” diyen liderler, 10 farklı taahhütte bulundular. Bu taahhütler arasında vatandaşların güvenliği ile Avrupa'nın "yaşam stili, demokrasi ve hukuk devleti ilkelerinin korunması" da yer alıyor.

AP seçimlerinden hemen sonra özel zirve düzenlenecek

Avrupa Birliği (AB) devlet ve hükümet başkanları, Avrupa parlamentosu seçimlerinden hemen sonra özel bir zirvede bir araya gelerek Birlik içindeki önemli koltukların sahiplerinin belirlenmesini görüşecek. AB Konseyi Başkanı Donald Tusk zirve sonrasında yaptığı açıklamada, zirvenin 28 Mayıs tarihinde yapılmasını öngördüklerini bildirdi. Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ardından sadece AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in halefinin değil, yeni bir AB Konseyi Başkanı ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi'nin belirlenmesi gerekiyor.

Europawahl l EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker mahnt die Europäer l Brüssel

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker

AB Komisyon Başkanı'nın seçimi tartışılıyor

Sibiu'daki zirvede, AB Komisyonu Başkanı'nın nasıl belirleneceği konusunda görüş ayrılıkları ortaya çıktı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Komisyon Başkanı'nın, Avrupa Parlamentosu'ndaki parti gruplarının liste başı adayları arasından seçilmesine karşı çıkıyor. Şu anki Komisyon Başkanı Lüksemburglu Jean-Claude Juncker, 2014 yılında bu yöntemle belirlenen ilk başkan olmuştu. Avrupa Parlamentosu bu yöntemi devam ettirmek istiyor. Ancak üye ülkeler 2018'de aldıkları bir kararla bu konuda bir "otomasyon” olmayacağı ve başka adayların da söz konusu olabileceği konusunda anlaşmışlardı.

Muhafazakarların liste başı adayı Alman Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) üyesi Manfred Weber, Sosyal Demokratlar'ın adayı ise Hollandalı Frans Timmermans. Diğer parti gruplarının da liste başı adayları yarışa katılıyor. AB Komisyon Başkanı olabilmek için, bir ismin devlet ve hükümet başkanlarının en az yüzde 72'sinin desteğini alması, ardından da Avrupa Parlamentosu'nda oy çoğunluğuyla onaylanması gerekiyor.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ise, üye ülkelerin liste başı olan bir aday dışında bir isim üzerinde anlaşmalarının vatandaşlardan olumsuz tepki çekebileceği uyarısında bulundu ve bunun "AB'ye güveni güçlendirmeyeceğine” dikkat çekti.

Frankreich: Macron beim Treffen der biologischen Vielfalt und des Ökosystems in Paris

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

Macron'un iklim inisiyatifi yeterli destek görmedi

Sibiu'daki zirvede Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un destek aradığı iklim inisiyatifi de tartışmalara yol açtı. Fransa liderliğinde sekiz AB ülkesi, iklim korumayı AB'nin 2024'e kadar izleyeceği stratejinin ana noktalarından biri yapma çağrısında bulunuyor. İnisiyatif, sera etkisi yapan gazların salınımının 2050 yılına kadar sıfıra indirilebilmesi için derhal adım atılmasını talep ediyor. Almanya Başbakanı Merkel, inisiyatifi memnuniyetle karşıladığını, ancak katılmayı düşünmediğini, zira Almanya'nın 2050'ye kadar koyduğu iklim hedeflerinin farklı olduğunu belirtti. Avusturya Başbakanı Kurz da, nükleer enerjiye yer veren inisiyatifi desteklemeyeceklerini çünkü Avusturya'nın yenilenebilir enerji kaynaklarına ağırlık verdiğini kaydetti.

Merkel iki ayda bir zirve talep etti

Bu arada Almanya Başbakanı Merkel, devlet ve hükümet başkanlarını bir araya getiren zirvelerin sıklaştırılmasını önerdi. Yılda dört kez yapılan resmi zirvelerin iki ayda bir, yani yılda altı kez yapılmasını öneren Merkel, bazı kararların çıkmasının gecikmesini gerekçe gösterdi ve "Bazı dosyalar var, iki, üç, dört yıl bekliyor” şeklinde konuştu.

AFP,dpa,/AÜ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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