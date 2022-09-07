AB Komisyonu'ndan Rus gazına tavan fiyat planı

Avrupa Birliği Komisyonu Rus gazına fiyat üst sınırı getirmeyi tasarlıyor. Avrupa Birliği ülkelerinin enerji bakanları konuyla ilgili hazırlanan tedbirleri Belçika'nın başkenti Brüksel'de cuma günü düzenlenecek toplantıda ele alacak.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Rusya'nın gelirlerinin azaltılması gerektiğini söyledi. Putin'in bu gelirleri Ukrayna'daki savaşını finanse etmek için kullandığını söyleyen von der Leyen ayrıca krizden kâr sağlayan enerji şirketlerinin de yüksek kazançlarından pay vermeleri gerektiğini belirtti. Enerji şirketlerinin dayanışma amacıyla bir vergi ödemesi gerektiğini belirten von der Leyen elde edilen bu gelirin haneleri ve diğer şirketleri desteklemek için kullanılacağını sözlerine ekledi.

Reuters'in ulaştığı taslağa göre Avrupa Birliği Komisyonu doğal gazdan üretilmeyen elektrikte megavatsaat başına 200 euroluk bir fiyat üst sınırı koymayı planlıyor. Komisyon ayrıca üye ülkelerden son beş yıldaki ortalama tüketime göre elektrik tüketimini yüzde 10 oranında azaltmalarını istiyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Fotoğraf: Sergey Bobylev/TASS Host Photo Agency/REUTERS

Putin'den tepki: "Aptalca"

Söz konusu tasarının hayata geçmesi halinde ise bunun Avrupa'daki doğal gaz fiyatlarını daha da yükseltmesinden endişe ediliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vladivostok'taki ekonomi forumunda yaptığı açıklamada söz konusu tasarının gerçekleşmesi halinde Avrupa'ya gaz tedariğinin de tamamen kesileceğini söyledi.

Fiyat üst sınırı düşüncesinin "aptalca" olduğunu söyleyen Putin bu düşüncenin gerçekleşmesi halinde Rusya'nın tedarik sözleşmelerine bağlı kalmayacağını söyledi.

Dünya genelinde alıcı bulmanın sorun olmadığını belirten Putin, Moğolistan üzerinden Çin'e doğal gaz satışı konusunda tüm hazırlıkların tamamlandığını ifade etti.

Putin, Rus ekonomisinin mali ve teknolojik saldırganlık olarak nitelediği Batı yaptırımlarına direndiğini söyledi ancak kimi branşlarda sıkıntılar olduğunu da kabul etti. Putin Avrupa'ya tedariklere bağımlı olan şirketlerin mücadele etmek zorunda kalacağını belirtti.

Alman sanayiinde elektrik fiyatlarının artması nedeniyle özellikle orta ölçekli şirketlerde bir iflas dalgasının yaşanmasından endişe ediliyor.

Reuters / EC, JD