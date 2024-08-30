AB Komisyonu'nda kadın-erkek dengesi hayal oldu

AB'nin icra organı olan Avrupa Komisyonu'nun Başkanı Ursula von der Leyen'in, yeni Komisyon'da cinsiyetler arasında denge kurma çabası, üye ülkelere takıldı. Temmuz ayında göreve yeniden seçilen von der Leyen, üye devletlerden Komisyon üyelikleri için bir erkek ve bir kadın aday göstermelerini istemişti.

Alman haber ajansı dpa'nın, aday gösterme süresinin dolacağı Cuma günü itibarıyla yaptığı araştırmaya göre, 27 üye ülkenin yarısından fazlası, sadece tek bir erkek aday gösterdi.

En üst düzey iki isim de kadın

Kadınların temsilini artırma hedefi üye ülkelere takılsa da Komisyon'un 27 üyesinden, üyeliği zaten kesinleşmiş en üst düzey iki isim de kadın. Başkan Ursula von der Leyen'ın yanı sıra Güvenlik ve Dış Politika Yüksek Temsilciliği görevine de Estonya'nın eski başbakanı Kaja Kallas getirilmişti. Dpa'nın hesaplamalarına göre, son saatlerde durumda bir değişiklik olmazsa yeni Komisyon'un yaklaşık üçte ikisi erkeklerden oluşacak. Mevcut Komisyon'un 27 üyesinden 12'sini kadınlar oluşturuyor.

Ursula von der Leyen'ın hükümetlere yaptığı, bir kadın ve bir erkek aday gösterme çağrısından, görevdeki mevcut üyesini yeniden aday göstermek isteyen hükümetler muaftı. Fransa, Macaristan ve Letonya bu ülkeler arasında yer alıyor.

Ursula von der Leyen ile Güvenlik ve Dış Politika Yüksek Temsilciliği'ne getirilen Kaja Kallas. Fotoğraf: Geert Vanden Wijngaert/AP/dpa/picture alliance

Danimarka'nın kadın başbakanından tepki

Ancak bazı ülkeler de von der Leyen'ın çağrısına tepki gösterdi. Danimarka'nın kadın başbakanı Mette Frederiksen, ülkesinin yıllardır bir kadın Komisyon üyesine sahip olduğuna işaret ederek yeni Komisyon için bu sefer bir erkeği öngördüklerini, "yanına bir de kadın aday göstermedikleri için utanmaları gerekmediğini" söyledi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in, üye ülkelerin tutumuna kızgın olduğu, ancak elinde yapacak bir şey bulunmadığı belirtiliyor. AB hukuku sadece, "Komisyon'un, üye ülkelerin bütününün demografik ve coğrafi yelpazesini yansıtması" şartı getiriyor. Von der Leyen'in bir kadın, bir erkek üye önerme çağrısının, üye ülkeler açısından herhangi bir bağlayıcılığı bulunmuyor.

Yeni Komisyon 1 Kasım'da işbaşı yapacak

AB Komisyonu üyeleri, ülkelerindeki siyasetten bağımsız görev yapmak zorunda olmalarına rağmen, üye ülkeler, Komisyon'da ağırlığı olabilecek isimleri Brüksel'e göndermeye önem veriyor. Komisyon'da maliye, ekonomi, rekabet gibi sorumluluk alanları, nüfuzu yüksek görevler olarak görülüyor.

Ursula von der Leyen'in, yeni Komisyon'da sorumluluk alanlarını 11 Eylül'e kadar belirlemesi öngörülüyor. Yeni Komisyon'da ilk kez savunma ve barınmadan sorumlu üyelere yer verilmesi planlanıyor. Yeni Komisyon, ABD seçimlerinin hemen öncesinde, 1 Kasım'da göreve başlayacak.

dpa/BK,HT

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