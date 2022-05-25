"Rusya yaptırımlarını ihlal edenin varlıklarına el konulsun"

Avrupa Komisyonu, Rusya yaptırımlarını ihlal edenlerin daha sert şekilde cezalandırılmasını istedi. Bu bağlamda Rus oligarkların AB’de dondurulan yaklaşık 30 milyar euro değerinde varlıklarına el konulabilecek.

Avrupa Komisyonu, Rusya'ya yönelik yaptırımların ihlaline karşı daha etkili şekilde önlem almaya hazırlanıyor. Bu bağlamda, yaptırımları ihlal eden şirketlerin veya şahısların dondurulmuş mal varlıklarına daha kolay el konulmasının önü açılacak.

Avrupa Komisyonu'ndan Çarşamba günü yapılan açıklamada, Rusya'ya yönelik yaptırım kararlarının ihlal edilmesinin Avrupa çapında suç olarak değerlendirilmesi gerektiğine işaret edildi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Adaletten Sorumlu Üyesi Didier Reynders Rusya yaptırımlarının ihlal edilmesinin AB üyesi 12 ülkede suç, 13 ülkede idari suç veya suç, iki ülkede de sadece idari suç olarak kabul edildiğini belirterek, cezaların da farklılık gösterdiğini söyledi. Reynders bu konuda Komisyonun daha katı ve tutarlı bir çerçeve oluşturmak istediğini ifade etti.

Rus oligarkların Londra aşkı To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Oligarkların takibi zor

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle AB, Rus şirketlerine ve şahıslara karşı çok sayıda yaptırım uyguladı. Ancak Almanya da dahil olmak üzere birçok AB ülkesi, söz konusu yaptırım kararlarını uygulamakta sorun yaşıyor. Hükümet yetkililerine göre, Rus oligarklar iç içe geçmiş kurumsal yapılar aracılığıyla mal varlıklarını gizledikleri için, servetlerinin tespiti zor oluyor.

AB'de şu ana kadar Rus oligarklara ait yaklaşık 10 milyar euro değerindeki fiziksel varlık ve 20 milyar euro tutarında banka hesabı donduruldu. El konulan Rus varlığı ise yok. Ancak söz konusu mal varlıklarına bundan böyle kısmen el konularak Ukrayna'nın yeniden inşasını finanse etmek için kullanılması talep ediliyor.

Mevcut yasal duruma göre ise, el koyma işlemi için mahkeme kararı gerekiyor. Mahkeme kararı ile birlikte sadece söz konusu suçla doğrudan bağlantılı olan varlıklara da el konulabiliyor.

Komisyonun yaptırım ihlallerinin Avrupa çapında suç olarak görülmesine ilişkin talebinin yaşama geçirilebilmesi için 27 AB ülkesinin onay vermesi gerekiyor. Ayrıca Avrupa Parlamentosu'nun da çoğunluğu tarafından bu önerinin onaylanması şart.

Reuters,dpa/TY,SSB