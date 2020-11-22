 AB Komisyonu Moderna ile anlaştı | YAŞAM | DW | 24.11.2020

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YAŞAM

AB Komisyonu Moderna ile anlaştı

AB Komisyonu koronavirüs aşısına onay almaya hazırlanan ABD'li Moderna şirketi ile 160 milyon doz aşının sevkiyatı konusunda anlaşma sağladı.

USA Coronavirus Impfstoff-Test

Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yeterli dozda aşı sevkiyatı yapılmasını güvence altına almak isteyen AB Komisyonu, koronavirüs aşı adayının yüzde 95 dolayında koruma sağladığını açıklayan ABD'li ilaç şirketi Moderna ile anlaştı. 

AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, Brüksel'de yaptığı açıklamada 160 milyon doz dolayında aşının AB üyesi ülkelere sevkiyatı konusunda Moderna ile çerçeve anlaşması sağlandığını duyurdu. Anlaşmanın çarşamba günü imzalanması bekleniyor. Böylece AB Komisyonu, şu ana kadar aşı adaylarının koronavirüse karşı koruma sağladığını açıklayan üç şirket olan Moderna, Biontech/Pfizer ve Astrazeneca ile aşı sevkiyatı için anlaşmaya varmış oldu.

Ağustos ayında Moderna ile 80 milyon doz aşının sevkiyatı konusunda müzakerelere başlanmış ve 80 milyon doz aşının sevkiyatı opsiyonu ise açık bırakılmıştı. Moderna, geçen hafta koronavirüse karşı geliştirilen aşı adayının yüzde 95 dolayında koruma sağlandığını duyurmuştu. Moderna'nın aşı adayı, şu ana kadar klinik deneyler sonucu koronavirüse karşı koruma sağladığı açıklanan üç aşı adayından en yüksek koruma oranına sahip olanı. 

Ancak aşı adaylarının hiçbiri şu ana kadar Avrupa'da tescillenmedi. Almanya Federal Hükümeti ve AB Komisyonu ilk onayların Aralık ayında verilmesini bekliyor. Ancak onay öncesinde aşı adayının Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) kontrolünden geçmesi gerekiyor. 

Rusya yarım milyar kişinin aşılanmasını hedefliyor

Öte yandan koronavirüs aşısı ile ilgili bir açıklama da Rusya'dan geldi. Rusya Doğrudan Yatırım Fonu, "Sputnik V" adı verilen aşının 2021'de yarım milyar kişiye ulaşmak üzere uluslararası piyasalara sürülmesinin planlandığını açıkladı. Yapılan açıklamada iki dozdan oluşan aşının fiyatının 20 doların altında olmasının beklendiği ifade edildi. Sputnik V adlı aşının Covid-19'a karşı yüzde 91,4 oranında koruma sağladığı duyurulmuştu. Ancak Dünya Sağlık Örgütü (DSÇ) aşı hakkında bir değerlendirmede bulunmadan önce klinik deneylerin üçüncü fazının sonuçlarının beklendiğini açıkladı. Rusya'da aşı Ağustos ayında üçüncü faza ilişkin veriler alınmadan tescillenmişti. 

dpa,Reuters/BÖ,EC
© Deutsche Welle Türkçe

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