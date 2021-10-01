 AB Komisyonu, geri itme iddialarının incelenmesini istiyor | Avrupa | DW | 07.10.2021

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Avrupa

AB Komisyonu, geri itme iddialarının incelenmesini istiyor

AB Komisyonu, Yunanistan ve Hırvatistan sınırlarında sığınmacıların şiddet kullanılarak geri itildiği yönünde medyada yer alan iddialara ilişkin soruşturma başlatılmasını istedi.

Hırvatistan'da sınır muhafızları

Hırvatistan'da sınır muhafızları

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, sığınmacıların yasa dışı bir şekilde geri itildiği iddialarına karşı Hırvatistan ve Yunanistan'ın soruşturma başlatmasını talep etti. Johansson Perşembe günü Brüksel'de yaptığı açıklamada, sığınmacıların kısmen şiddet kullanılarak geri gönderilmelerine dair medyada yer alan haberlerden "derin endişe" duyduğunu ifade etti. Johansson, "Dış sınırlarımızda şiddetin bir formu uygulanmış gibi görünüyor" şeklinde konuştu.

"Bu haberlerin bazıları şoke edici ve çok endişe duyuyorum" diyen Johansson, "bu tür suçlamalar Avrupa Birliği olarak saygınlığımıza gerçekten zarar veriyor" ifadelerini kullandı. AB tarafından sağlanan sübvansiyonların da suistimal edildiğine dair "inandırıcı işaretlerin" bulunduğunu kaydeden Johansson, AB dış sınırlarında görevlendirilen sınır koruma ekiplerinin kısmen Brüksel tarafından finanse edildiğini söyledi. AB Komisyonu'nun içişlerinden sorumlu üyesi, bunun da incelemesi gerektiğini vurguladı.

Johansson, konuyu Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitrakis ve Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Bozinovic ile de görüşeceğini kaydetti.

Bosna- Hırvatistan sınırındaki sığınmacılar (Arşiv)

Bosna- Hırvatistan sınırındaki sığınmacılar (Arşiv)

Hırvatistan ve Yunanistan iddiaları reddetti

Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Bozinovic söz konusu iddialara ilişkin soruşturma başlatılacağını duyurdu. Bozinovic, Hırvatistan sınır polisinin yasalara uyduğunu ve yetkilerin suistimal edilmesine izin vermeyeceğini ifade etti.

Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitrakis ise iddiaları reddederek, sınır korumanın uluslararası ve Avrupa yasaları çerçevesinde yürütüldüğünü kaydetti. AB'nin yasa dışı yollardan insanları AB'ye  sokmaya çalışan "suç çetelerinin" hedefi olduğunu belirten Yunan Bakan, "Avrupa'nın sınırlarını korumaya ve bu tür çetelere son vermeye odaklanmayı sürdürdüğümüz için özür dilemeyeceğiz" dedi.

Avrupa Parlamentosu'nun Yeşiller partili üyesi Erik Marquart da, Hırvatistan'da geri itmelere son verilmesi gerektiğini söyledi. AB Komisyonu'nun burada "bilerek ve sistematik olarak insan haklarının ihlal edildiğini" görmesi gerektiğini belirten Marquardt, Hırvatistan'ın bu uygulamaya son vermemesi halinde AB Komisyonu'nun hukuki süreç başlatmasını talep etti.

Avrupa medyası: Maskeli kişiler sığınmacıları dövdü

Aralarında Spiegel ve ARD'nin de bulunduğu Avrupa ülkelerinden medya kuruluşlarının yaptığı araştırmalar sonucunda yayımladığı videolarda, Hırvatistan sınırında kar maskesi takmış, üniformalarında kimliklerine dair hiçbir işaretin bulunmadığı kişilerin sığınmacıları darp ettiği ve Bosna Hersek'e geri ittiğine dair görüntüler yer aldı. Söz konusu haberlerde, görüntülerin incelendiği ve söz konusu kişilerin Hırvat müdahale polisi mensupları olduğu iddia edildi. Yunanistan'da da maskeli kişilerin Ege Denizi'nde sığınmacıların botlarını geri ittiği, yapılan araştırmalara göre bu kişilerin sahil güvenlik mensubu olduğu ileri sürüldü.

AFP, rtr, dpa/JD, TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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