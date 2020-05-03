AB Komisyonu Üyesi: Yaz tatili mümkün olacak

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu küresel koronavirüs salgını yüzünden kapatılan sınırların kademeli olarak yeniden açılmasına ve zor bir dönem yaşayan turizm sektörünün yeniden canlandırılmasına ilişkin tavsiyelerini bugün açıklayacak.

Bu tavsiyelerin açıklanması öncesinde Süddeutsche Zeitung'a konuşan AB Komisyonu'nun Ekonomiden Sorumlu Üyesi Paolo Gentiloni, yaz aylarında Avrupa'da yeniden tatil yapılabileceğini söyledi. İtalyan politikacı, "Yazın kesinlikle yine turizm sezonu yaşanacak, ancak güvenlik önlemleri ve kısıtlamalar da olacak" dedi.

AB Komisyonu tarafından hazırlanan taslağa göre, öncelikle koronavirüs vaka sayılarının düşük olduğu bölgelerde sınırların açılması öngörülüyor. Seyahat etmek isteyenler arasında milliyet ayrımı yapılmayacak. Aynı zamanda AB Komisyonu'nun otel ve restoranlar ile seyahatlerde uyulması gereken hijyen kurallarına ilişkin tavsiyelerini de açıklaması bekleniyor.

Muhafazakar milletvekillerinden çağrı

AB Komisyonu'nun Ekonomiden Sorumlu Üyesi Paolo Gentiloni

AB Komisyonu'nun tavsiyelerini açıklaması öncesinde Avrupa Parlamentosu Avrupa Halk Partisi grubundan 18 milletvekili, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'a çağrıda bulunarak, AB ülkeleri arasında gelecek Cuma gününden itibaren sınırların açılması için çaba göstermesini talep etti. Milletvekilleri, üye ülkelerin AB vatandaşları için karantina uygulamasını da kaldırmasını istedi.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle AB ülkeleri arasındaki sınırlarda kontroller başlamış, geçerli bir neden sunmayanların sınırlardan geçişleri yasaklanmıştı.

Almanya-Avusturya sınırı açılıyor

AB ülkelerinden Almanya ve Avusturya arasındaki sınırların 15 Haziran'da tekrar açılacağı duyuruldu. Avusturya Turizm Bakanı Elisabeth Köstinger, Başbakan Sebastian Kurz ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'ın bu konuda mutabık kaldığını açıkladı. Ö1 radyosuna konuşan Köstinger, ilk etapta iki ülke arasındaki aile ziyaretlerine izin verileceğini söyledi. Köstinger'in verdiği bilgilere göre, 15 Mayıs'tan itibaren sınırlardaki kısıtlamalar gevşetilecek, enfeksiyon sayısı düşük olduğu takdirde 15 Haziran'dan sonra sınırdan geçişler mümkün olacak.

Türkiye'de sosyal mesafeli tatil planları

Kültür ve Turizm Bakanlığı da konaklama tesislerinde "kontrollü normalleşme" sürecine ilişkin bir genelge yayımladı. Genelgede ağırlıklı olarak sosyal mesafe tedbiri öne çıkıyor. Yemek servislerinde masalar arası mesafenin 1,5 metre olması, deniz ve havuz kenarındaki şezlong ve şemsiyelerin sosyal mesafe planına uygun olarak düzenlenmesi öngörülüyor. Açık büfe uygulaması halinede ise otel ziyaretçileri tarafında erişimi engelleyecek şekilde bariyer kurulması da planlar içinde yer alıyor.

AFP,dpa/JD,GA

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