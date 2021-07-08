AB: Kıbrıs'ta iki devletli çözümü asla kabul etmeyeceğiz

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kıbrıs'ta iki devletli bir çözümü hiçbir zaman kabul etmeyeceklerini ifade etti.

AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti'ni ziyaretinde Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ile bir araya gelen von der Leyen, buluşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki devletli çözüme dair söz konusu görüşlerini Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da, yapılan telefon görüşmesinde açık bir şekilde aktardığını bildirdi.

AB olarak Erdoğan'a ziyaret öncesinde "çok net mesajlar" verdiklerini belirten von der Leyen, "Tekrar etmek isterim ki, iki devletli çözümü asla kabul etmeyeceğiz. Bu konuda kararlıyız ve birlik içindeyiz" dedi. AB Komisyonu Başkanı, Anastasiadis'e "AB'nin en değerli yanı birlik olmamızdır, 26 üye ülke olarak hepimizin yanınızda olduğumuzu bilmenizdir" diye konuştu.

Konfederasyon ve federasyon modelleri

Kıbrıs'ın güneyinde egemen olan, AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti ise "siyasi eşitlik temelinde iki toplumlu ve iki kesimli federasyon" talep ediyor. BM kararlarıyla da desteklenen federasyon modeli konusunda şimdiye kadar sonuç alınamamış, 2017'deki son görüşmelerin de tıkanması sonrasında Türkiye bir daha federasyon modelini müzakere etmeyeceğini açıklamıştı.

Türkiye ve sadece Ankara tarafından tanınan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) yönetimi, ileride gevşek bir konfederasyon haline gelebilecek "eşit haklara sahip egemen iki devlet" modelini savunuyor.

Türkiye ile, Ankara tarafından tanınmayan AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler, özellikle son dönemlerde Doğu Akdeniz'deki enerji yatakları ve bunlar üzerindeki egemenlik hakları ile alakalı tartışmalar nedeniyle gergin bir seyir izliyor.

dpa,DW / ET,BK

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