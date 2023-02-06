  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
2023 Seçimleri
Türkiye Ekonomisi
Ukrayna Savaşı
Symbolbild EU Türkei
Fotoğraf: imago/blickwinkel
FelaketAvrupa

AB deprem bölgesine kurtarma ekiplerini gönderiyor

2 saat önce

AB, Türkiye'deki depremzedelere yardım için ekip yollamak üzere harekete geçti. AB Sivil Koruma Mekanizması da devreye giriyor.

https://p.dw.com/p/4N9Nf

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve en az 10 il ile Suriye'yi de etkileyen büyük depremin ardından Avrupa Birliği (AB), kurtarma ekiplerinin koordine edilmesi için harekete geçti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Pazartesi günü Brüksel'de yaptığı açıklamada, Bulgaristan, Yunanistan, Hollanda, Polonya, Romanya ve Çekya'dan on ekibin sahadaki ilkyardım ekiplerini desteklemek üzere derhal harekete geçtiğini, İtalya ve Macaristan’ın da yardım ekiplerini Türkiye için hazır hale getirdiğini ifade etti.

Borell, yardım hazırlıklarını sosyal medya hesabından da duyurdu.

Sorumlu AB Komisyon Üyesi Janez Lenarcic de AB üyeleri ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu sekiz ülke arasında sivil koruma ve insani yardım alanında işbirliğini sağlayan AB Sivil Koruma Mekanizması’nın etkinleştirildiğini söyledi. Lenarcic, Birliğin Suriye’yi de insani yardım programlarıyla desteklemeye hazır olduğunu belirtti.

Avrupa Parlamentosu milletvekili Katrin Langensiepen, Suriye için de hızlı bir biçimde AB yardımı talep etti. İdlib’de zaten zorlu olan koşullara dikkat çeken Langensiepen, "Sahadaki binlerce insan, özellikle de Suriye'nin kuzeybatısı şu anda bizim yardımımıza muhtaç durumda" diye konuştu.

epd/SÖ,HT

 

Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Türkei Erdbeben Diyarbakir

+++ Canlı Anlatım: Depremlerde can kaybı 1541'e yükseldi

Felaket12 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Deprem, Diyarbakır'da da etkili oldu

Cenk Yaltırak: Marmara'dan 3,9 kat daha büyük bir deprem

Cenk Yaltırak: Marmara'dan 3,9 kat daha büyük bir deprem

Felaket39 dakika önce
external

Deprem | Enkaz altındakiler kurtarılmayı bekliyor

Deprem | Enkaz altındakiler kurtarılmayı bekliyor

Toplum46 dakika önce03:11 dak.
Almanya'nın Thüringen eyaletinde AfD tarafından organize edilen bir yürüyüşte, "Önce bizim ülkemiz!" yazılı bir pankart taşınıyor - (21.09.2022)

AfD 10 yaşında: Sağ popülist ve her şeye karşı

AfD 10 yaşında: Sağ popülist ve her şeye karşı

Politika5 Şubat 2023
Quantum-Systems tarafından geliştirilen Vector İHA'sı

Ukrayna'ya gönderilen Alman İHA'sı: Vector

Ukrayna'ya gönderilen Alman İHA'sı: Vector

Politika5 Şubat 2023
Üç boyutlu koronavirüs görseli

Uzun Covid'in dört ana nedeni

Uzun Covid'in dört ana nedeni

Sağlık5 Şubat 2023
Kanser hastalığına ve onunla mücadeleye dikkat çekmek için pembe şemsiyeler tutan yüzlerce insanın oluşturduğu kurdela sembolü

Psiko-onkoloji: Kanser hastalarına destek

Psiko-onkoloji: Kanser hastalarına destek

Sağlık4 Şubat 2023
Ana sayfaya dön