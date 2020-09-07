AB Brexit'te topu Londra'ya attı

Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesinde, Brexit sonrası İngiltere ile yürütülmesi planlanan ticaret anlaşması görüşmelerine dair alınan karar, Londra'da hayal kırıklığı yarattı. İngiltere’nin Brexit müzakerelerindeki en yetkili ismi olan David Frost, AB devlet ve hükümet başkanlarının ilgili bildirisinden hoşnutsuzluğunu dile getirdi. İngiltere’nin görüşmelere devam edip etmeyeceğine ilişkin soruyu yanıtsız bırakan Frost, Başbakan Boris Johnson’un Cuma günü konuyla ilgili açıklamalarda bulunacağını ifade etti.

Perşembe günü yapılan AB zirvesinde yayımlanan bildiride, müzakerelerin geleceği konusunda top İngiltere'ye atılmış, Brexit ile ilgili geçiş döneminin bitimine iki buçuk ay kala, kilit konularda hala yeterli seviyede ilerleme kaydedilememiş olunmasından üzüntü duyulduğu dile getirilmişti. AB liderleri bildiride ayrıca İngiltere hükümetine çağrıda bulunarak, "anlaşmanın mümkün olabilmesi için gerekli adımların atılmasını" talep etmişti.

Özellikle bu ifadeyi eleştiren David Frost, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "atılacak tüm adımların İngiltere tarafından beklenmesinin kendisini şaşırttığını" ve "bunun müzakere yürütmede alışılagelmişin dışında bir yöntem olduğunu" dile getirdi.

Frost ayrıca, AB’nin Londra ile bundan böyle yoğun bir müzakere trafiği içinde olmak istememesinin de bir başka şaşırtıcı nokta olduğunu belirtti.

Bildiri taslağında müzakerelerin yoğunluğunun azaltılması şeklinde formüle edilmesi planlanan ifade daha sonra bildiriden çıkarılmıştı. İngiltere ile yürütülen müzakerelerde AB heyetinin başkanı olan Michel Barnier ise görüşmelere ivme kazandırmak istediğini dile getirdi. Barnier, bunun için ekim ayı sonuna kadar görüşmelere Londra ve Brüksel'de devam edilmesi önerisinde bulundu.

AB liderleri Londra’ya, görüşmelerin belli bir tarihe dek sonlandırılmasına dair bir mühlet vermedi. Ancak İngiltere Başbakanı Johnson, geçtiğimiz eylül ayında yaptığı açıklamada, 15 Ekim’e dek bir ilerleme kaydedilemez ise, müzakere masasından kalkacağını ifade etmişti. David Frost da, Johnson’un Cuma günü "7 Eylül’de yaptığı açıklamanın ışığında" konuyla ilgili görüşlerini kamuoyu ile paylaşacağını duyurdu.

AFP / ET,BK

© Deutsche Welle Türkçe