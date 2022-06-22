  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Ukrayna Savaşı
NATO-Türkiye krizi
Türkiye Ekonomisi
Letonya'nın başkenti Riga
Letonya'nın başkenti RigaFotoğraf: Toms Auzins/robertharding/picture alliance
PolitikaAvrupa

AB anketi: Türkiye'ye en olumlu bakan ülke Letonya

3 saat önce

Avrupa Parlamentosu'nun yaptırdığı bir anket, Türkiye hakkında en olumlu görüşe sahip AB ülkesinin Letonya olduğunu ortaya koydu. En olumsuz bakan ülkeyse Yunanistan.

https://www.dw.com/tr/ab-anketi-t%C3%BCrkiyeye-en-olumlu-bakan-%C3%BClke-letonya/a-62214458

Avrupa Parlamentosu'nun Avrupa Birliği (AB) genelinde yaptırdığı bir kamuoyu araştırmasında Türkiye'yle ilgili veriler de yer aldı.

Anket kapsamında katılımcılara ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Hindistan ve Türkiye'yle ilgili görüşleri de soruldu. AB üyesi 27 ülkede yaklaşık 27 bin kişiyle Nisan ve Mayıs aylarında yüz yüze görüşülerek yapılan Eurobarometer anketine katılanların yüzde 28'i Türkiye hakkında olumlu görüşe sahip olduğunu söyledi. Yüzde 60'ı olumsuz görüş bildirirken yüzde 12'si de "Bilmiyorum" yanıtını verdi.

Türkiye hakkında en fazla olumlu görüş bildirilen ülke, yüzde 56 ile Letonya oldu. Bu ülkeyi Romanya (yüzde 55), Litvanya (yüzde 52), Hırvatistan (yüzde 52) ve Malta (yüzde 50) takip etti.

En az olumlu görüş bildirilen ülkeyse yüzde 4 ile Yunanistan oldu. Olumlu görüş sahibi katılımcıların oranının en düşük seviyede olduğu diğer ülkeler Kıbrıs Cumhuriyeti (yüzde 9), İsveç (yüzde 12) ve Almanya (yüzde 17) oldu.

Gençler daha pozitif

AB genelinde verilen yanıtlar sosyo-demografik açıdan analiz edildiğinde, genç katılımcıların Türkiye hakkında daha olumlu görüşlere sahip olduğu görüldü. Ankete katılan 55 yaş üstü AB vatandaşlarının sadece yüzde 22'si Türkiye hakkında olumlu görüş bildirirken bu oran 15-24 yaş grubunda yüzde 38 olarak kaydedildi.

Ayrıca AB hakkında olumlu görüş sahibi olan katılımcıların Türkiye'ye de daha olumlu baktığı görüldü. Avrupa Birliği hakkında olumlu görüş bildirenlerin yüzde 31'inin Türkiye hakkında da olumlu düşündüğü ortaya koyulurken, olumsuz görüş bildirenlerin yüzde 23'ü Türkiye hakkında da olumsuz düşündüğünü ifade etti.

Ukrayna savaşıyla ilgili haberleri takip edenler arasındaki Türkiye sempatisi de takip etmeyenlere kıyasla az da olsa yüksek çıktı.

Ukrayna savaşıyla ilgili haberleri takip etmeyenlerin yüzde 31'i Türkiye hakkında olumlu görüş bildirirken takip edenlerin yüzde 27'si olumsuz görüş sahibi olduğunu belirtti.

Rusya ve Çin büyük düşüşte

Yapılan anket, Avrupalıların ABD ve İngiltere hakkında olumlu görüş sahibi olduğuna işaret ederken Rusya ve Çin'le ilgili düşüncelerinin daha da olumsuz bir hâl aldığını gösterdi.

Ankete katılanların yüzde 65'i İngiltere hakkında olumlu görüş bildirdi. ABD hakkında olumlu düşünenlerin oranıysa yüzde 58 çıktı. Aynı anket 2018 yılında Donald Trump ABD Başkanı'yken yapıldığında bu oran yüzde 45'ti. Çin hakkındaki olumlu görüş dört yılda yüzde 36'dan yüzde 22'ye, Rusya hakkındaki olumlu görüş yüzde 30'dan yüzde 10'a geriledi.

Rusya hakkında en fazla olumlu görüş bildirilen ülke Bulgaristan oldu. Bulgarların yüzde 49'u Rusya hakkında olumlu görüş bildirdi. Kıbrıs Cumhuriyeti'nde de bu oranın yüzde 36 olduğu görüldü.

Hindistan'a Türkiye'den daha olumlu bakıyorlar

Ankete bu yıl Türkiye ile beraber eklenen Hindistan hakkında AB genelinde olumlu görüş bildirenlerin oranıysa yüzde 38 oldu.

Hindistan hakkında olumlu görüş sahibi olanların oranının en düşük olduğu ülke yüzde 28 ile Almanya çıktı. En yüksek oransa yüzde 53 ile Hırvatistan'da görüldü.

DW/CÖ,JD

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovacevski

Scholz'dan Kuzey Makedonya ile AB müzakerelerine tam destek

Scholz'dan Kuzey Makedonya ile AB müzakerelerine tam destek

Almanya Başbakanı Olaf Scholz Kuzey Makedonya ile Avrupa Birliği üyelik müzakerelerinin derhal başlatılması gerektiğini ifade etti.
Politika
11 Haziran 2022
Flagge Türkei und EU

Macron'un önerisi Türkiye için bir fırsat penceresi mi?

Macron'un önerisi Türkiye için bir fırsat penceresi mi?

Macron'un, Avrupa kıtasında büyük bir değişim sürecinin habercisi olarak görülen "Avrupa siyasi topluluğu" önerisinin gerisinde nasıl bir vizyon yatıyor? Türkiye yeni yapıda yerini alır mı? Uzmanlar DW Türkçe'ye konuştu:
Politika
13 Mayıs 2022
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy

Ukrayna'da kritik AB kararı öncesi saldırı endişesi

Ukrayna'da kritik AB kararı öncesi saldırı endişesi

Zelenskiy, AB liderlerinin Ukrayna'nın adaylık statüsü hakkında karar vereceği şu günlerde Rusya'nın saldırılarını artıracağını tahmin ettiklerini söyledi.
Politika
20 Haziran 2022
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Marmaris'te çıkan orman yangını

Marmaris'teki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı

Doğa ve Çevre
2 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nisan ayı sonundaki Suudi Arabistan ziyaretinde Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bir araya gelmişti

Türkiye-Suudi Arabistan: Gerilim ekonomiyi nasıl etkiledi?

Türkiye-Suudi Arabistan: Gerilim ekonomiyi nasıl etkiledi?

Ekonomi
4 saat önce
Kadın hakları savunucuları, Pınar Gültekin davasından çıkan karara tepkili

Erkeklik indirimi mi, haksız tahrik indirimi mi?

Erkeklik indirimi mi, haksız tahrik indirimi mi?

Hukuk ve Adalet
22 saat önce
İstanbul Havalimanı

Yolcuyu "paketleyen" İçişlerine tazminat mahkumiyeti

Yolcuyu "paketleyen" İçişlerine tazminat mahkumiyeti

Hukuk ve Adalet
24 saat önce
Letonya'nın başkenti Riga

AB anketi: Türkiye'ye en olumlu bakan ülke Letonya

AB anketi: Türkiye'ye en olumlu bakan ülke Letonya

Politika
3 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nisan ayı sonundaki Suudi Arabistan ziyaretinde Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile

Veliaht Prens'in ziyaretine bakış ve beklentiler ne yönde?

Veliaht Prens'in ziyaretine bakış ve beklentiler ne yönde?

Politika
21 Haziran 2022
100 TL'lik banknotlar

Özel sektörde ara zam beklentisi yüzde 30

Özel sektörde ara zam beklentisi yüzde 30

Ekonomi
21 Haziran 2022
Ana sayfaya dön