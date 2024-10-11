AB alışveriş sitesi Temu'dan savunma istedi

Avrupa Komisyonu Çinli e-ticaret sitesi Temu'dan yasaklı ürünlerin satışı ve kullanıcı güvenliği konusunda hangi önlemleri aldığını açıklamasını istedi.

Avrupa Birliği (AB) yasa dışı ürünler sattığı iddia edilen Çin merkezli online alışveriş sitesi Temu'dan bu konuda aldığını söylediği önlemlere dair daha fazla bilgi paylaşmasını istedi. Avrupa ülkeleri ve Türkiye'de kısa sürede popüler hale gelen şirket, kullanıcıların veri gizliliğini ihlal etmekle de suçlanıyor.

Avrupa Komisyonu, Dijital Hizmetler Yasası kapsamında Temu'dan yasa dışı ürünler pazarlayan satıcıların siteyi kullanamaması için ne gibi adımlar attığını açıklamasını talep etti. Şirketin internet sitesinde saldırı bıçakları, kılıç, ok ve yay gibi ürünler sergilenebiliyor.

Brüksel ayrıca kullanıcılara kişiselleştirilmiş alışveriş önerileri sunan tavsiye sistemi ve bu özelliğin neden olabileceği potansiyel veri gizliliği ihlalleri hakkında bilgi istedi.

Şirket 21 Ekim'e kadar söz konusu bilgi ve verileri Brüksel'e iletmekle yükümlü.

Brüksel'in girişimi şirketin yasaları ihlal ettiği anlamına gelmiyor, ancak ceza ile sonuçlanabilecek potansiyel bir dava öncesi ilk adım olarak görülüyor. Komisyondan yapılan açıklamada, Temu'dan gelecek yanıta göre sonraki adıma karar verileceği belirtildi.

Şirket ise inceleme sürecince Brüksel ile tam iş birliği yaptığını bildirdi. Şirket sözcüsü "Müşterilerinin güvenliğini öncelediklerini" belirterek halihazırda AB yasalarına uyum için bir dizi adım attıklarını anlattı.

Haziran ayında da AB Temu'dan çocuklar dahil kullanıcılarını korumak için ne gibi önlemler aldığını açıklamasını istemişti.

Avrupalı tüketici örgütleri Mayıs ayında Temu'yu kullanıcılarını daha fazla para harcamaları için manipüle ettiği iddiasıyla şikayet etmiş; Eylül'de ise Avusturya, Danimarka, Fransa, Almanya, Hollanda ve Polonya Temu'nun daha sıkı denetlenmesi için Brüksel'e talepte bulunmuştu.

Ülkeleri yalnızca güvenlikle ilgili başlıklar değil, yerli üretici ve sitelerin pazar kaybetmesi de endişelendiriyor. Türkiye Ağustos ayında, kamuoyunda "Temu düzenlemesi" olarak bilinen yasal değişiklikle yurtdışından internet alışverişinde vergi artışına gitmişti.

AFP/MUK,JD

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