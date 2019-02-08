 AB ülkeleri arasında Kuzey Akım 2 uzlaşması | AVRUPA | DW | 08.02.2019

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AVRUPA

AB ülkeleri arasında Kuzey Akım 2 uzlaşması

Rus gazını taşıyacak Kuzey Akım 2'nin denetimi konusunda Berlin ve Paris arasındaki fikir ayrılığı aşıldı. AB ülkelerinin desteğini alan yeni yönetmelikle Almanya, Rusya ile pazarlıkları yapan ülke olmayı sürdürecek.

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Kuzey Akım 2 hızla ilerliyor

Rus gazını Baltık Denizi'nin altından Almanya'ya taşıyacak olan Kuzey Akım 2 projesini Avrupa Birliği'nin denetimi altına almanın önünü açacak yönetmelik konusunda üye ülkelerin, Almanya ve Fransa arasında varılan bir uzlaşma çerçevesinde anlaştığı belirtildi. 

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Kuzey Akım 2 projesi AB'nin gündeminde. Projede AB'ye de söz hakkı tanınmasının önünü açacak düzenleme Brüksel'de masaya yatırılacak. Fransa, Almanya'nın karşı çıktığı düzenlemeye destek verdiğini açıkladı. (08.02.2019)

ABD'nin Berlin Büyükelçisi Richard Grenell, Kuzey Akım 2 gaz projesiyle bağlantılı şirketleri Amerikan yaptırımlarıyla karşılaşabilecekleri konusunda uyardı. (13.01.2019)

ABD Başkanı’nın Almanya’ya “Rusya’nın tutsağı” olduğu suçlamasını yöneltmesine neden olan “Kuzey Akım - 2” adlı yeni doğal gaz hattı projesi, Washington ile Berlin arasında yeni gerilimlere yol açabilir. (13.07.2018)

Teklifin, 28 ülkeden 27'sinin desteğini aldığı belirtiliyor. Alman haber ajansı dpa'ya bilgi veren Fransız bir yetkili, uzlaşmaya karşı çıkan tek ülkenin Bulgaristan olduğunu duyurdu.

AFP'ye konuşan kaynaklarsa, uzlaşma çerçevesinde Almanya'nın Kuzey Akım 2 projesiyle ilgili Rusya ile pazarlıkları yapan ülke olmayı sürdüreceğini belirtti. Yönetmelikte "İlk bağlantı noktası olan ülkenin toprağı ve karasuları"ndan denetim yapılacağı ifadesine yer verildi.

Kuzey Akım 2 projesi kapsamında Rus gazı ilk olarak Almanya'nın Greifswald kentine gelecek ve buradan Avrupa'ya dağıtılacak.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, karara ilişkin yaptığı açıklamada, "Bir anlaşmaya varıldı ve bu Almanya ve Fransa'nın yakın çalışması ile mümkün oldu" dedi. 

Avrupa Birliği üyesi ülkeler, Birliğin doğalgaz piyasasına yönelik düzenlemelerini denizaşırı boru hattı projelerini de kapsayacak şekilde genişletme seçeneğini görüşmek üzere bugün Brüksel'de bir araya gelmişti.  Fransa dün yaptığı açıklamada yönetmeliğe destek vereceğini açıklamıştı. Almanya ise Kuzey Akım 2 projesini etkileyebileceği gerekçesiyle yönetmeliğin ilgili bölümlerine karşı çıkıyordu.

Rusya'dan açıklama

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Akım 2 projesine yönelik itirazlarını eleştirdi. Peskov, "Bu uluslararası proje, Rusya ve AB için gerekli ancak sürekli üçüncü ülkeler tarafından hedef alınıyor. Özellikle ABD tarafından" dedi. Rus sözcü, ABD'yi Avrupa'ya daha pahalı olan Amerikan gazını satmaya çalışmakla suçladı.

Kuzey Akım 2 projesi, Amerika Birleşik Devletleri ve Ukrayna başta olmak üzere bazı ülkelerin tepkisini topluyor. Projenin Avrupa'nın Rusya'ya bağımlılığını artıracağı yönünde endişeler var. Rus gazının Karadeniz'in altından sevkiyatını öngören TürkAkım projesiyle birlikte Kuzey Akım 2'nin, Ukrayna'nın transit ülke olarak kilit rolünü etkileyeceği belirtiliyor.

ABD geçtiğimiz ay Kuzey Akım 2 gaz projesiyle bağlantılı şirketleri Amerikan yaptırımlarıyla karşılaşabilecekleri konusunda uyarmıştı. Baltık Denizi üzerinden taşınan gazın iki misline çıkarılmasını sağlaması amaçlanan proje kapsamındaki inşa çalışmalarına başlanmıştı. Rus enerji devi Gazprom, projeyi Alman şirketleri Wintershall ve Uniper'in yanı sıra Fransız Engie, Avusturyalı OMV ve İngiltere-Hollanda ortaklığındaki Shell ile birlikte gerçekleştiriyor.

DW,AFP,rtr,dpa/ÖA,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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