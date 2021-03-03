Aşırı sağ skandalda karar açıklandı

Alman ordusunda son yıllarda yaşanan aşırı sağ skandallar arasında kamuoyunda en yakından takip edilen "silah deposu" davasında karar açıklandı.

Alman Komando Özel Kuvvetleri (KSK) mensubu Philipp S., Leipzig Eyalet Mahkemesi tarafından iki yıl hapis cezasına çarptırıldı, ceza tecil edildi. Mahkeme 46 yaşındaki askeri Muharebe Silahları Kontrol Yasası, silah ve patlayıcı madde kanunlarını ihlalden mahkum etti.

Alman ordusundaki aşırı sağ skandallarında dönüm noktası niteliği taşıyan olayda, geçen yıl Mayıs ayında sanığın özel arazisinde silah deposu bulunmuştu. Askeri istihbarat birimi MAD'nin takibi sonucu ortaya çıkarılan depoda, aralarında bir adet AK-47 piyade tüfeği, iki kilo patlayıcı, 5 bin adet tabanca ve tüfek mermisi, bıçak, havalı tüfek ve susturucunun da bulunduğu çeşitli silah, silah parçaları ve mühimmat ortaya çıkarılmıştı. Askerin evinde yapılan aramada ise üzerinde Nazi sembolleri bulunan kartpostal ve etiketler, Nazi SS şarkı kitapları, benzer temalı dergiler ve aşırı sağcıların tercih ettiği Thor Steinar marka çok sayıda tişört gibi çeşitli bulgulara ulaşılmıştı.

Dava Leipzig Eyalet Mahkemesinde görüldü.

"Silahlarla ne yapacaktı" sorusu açıkta kaldı

Mahkeme heyeti başkanı yargıç Jens Kaden, sanığın 5 bini aşkın mermi ve iki kilo patlayıcı maddeyi envanterden alarak büyük zarara yol açtığını belirterek "Görevinizdeki konumunuzu ve size duyulan güveni suistimal ettiniz. Yasaların üzerinde olduğunuzu düşündünüz" dedi. Ancak mahkeme, sanığın elindeki silah ve patlayıcılarla somut bir planının bulunduğu yönünde işaret olmadığını belirtti.

KSK'da atış eğitmeni olan ve kışladaki silah ve mühimmat deposundan da sorumlu bulunan Philipp S., Ocak ayındaki duruşmadabir silah deposu oluşturduğunu itiraf etmiş, ancak depoladığı silah ve cephanelere orduda sık sık yaşanan malzeme sıkıntısı nedeniyle askerlerin eğitimlerinde kullanmak üzere ihtiyacı olduğunu söylemişti. Sanık, 50 yıllık AK-47 piyade tüfeğini de dekorasyon olarak kullanmak üzere aldığını ileri sürmüştü. Philipp S., envanterden aldığı silah ve patlayıcıların işler durumda ve tehlikeli olabileceğini düşünmediğini söylemiş, mahkemeye sunulan bilirkişi raporu ise malzemelerin büyük ölçüde kullanılabilir durumda olduğunu ortaya koymuştu.

Yargıç Kaden, sanığın, içinde silah ve cephane bulunan kasaları kışladan yüzlerce kilometre ötedeki arazisine nakledip toprağa gömdüğüne işaret ederek "İfadeleriniz garip, hatta mantığa aykırı. Ancak malzemelerle başka şeyler planladığınıza dair işaretler de bulunamadı" dedi.

"Aşırı sağcı ağa aidiyet" kanıtlanamadı

Dava sürecinde sanığın aşırı sağcı ağlarla ilişkisinin tespit edilip edilmeyeceği de önemli rol oynamıştı. Mahkeme bir aşırı sağcı ağa aidiyet konusunda dayanak noktası bulunmadığı sonucuna vardı. Sanığın evinde Nazi sembolleri bulunmasına rağmen "bunun Philipp S.'nin şiddete yatkın bir aşırı sağcı olarak etiketlenmesini gerektirmediği" kaydedildi.

Philipp S.'nin görev yaptığı İkinci Bölük, patlak veren bir dizi aşırı sağ skandal nedeniyle Savunma Bakanlığı tarafından geçen yıl Temmuz ayında lağvedilmişti. Ordu envanterinden kayıp olarak bildirilen yaklaşık 85 bin mermi ve 62 kilo patlayıcının akıbeti hâlâ bilinmiyor.

Askerin avukatları karardan memnun

Leipzig Eyalet Mahkemesi bu kararıyla, savcılığın talep ettiği 2,5 yıl hapis cezasının altında kalmış oldu. Azami 10 ay hapis cezası isteyen savunma ise mahkeme kararından memnun olduğunu bildirdi. Askerin avukatı, "Hedefimize ulaştık ve hapis cezası verilmesini önleyebildik" diye konuştu. Savcılık ise karara itiraz edip etmeyeceğiyle ilgili açıklama yapmadı.

Olayın ortaya çıkması sonrasında Philipp S. KSK'da açığa alınmıştı. Philipp S.'nin iki aydır ayda 450 euro maaşla bir bakım evinde ilk yardım uzmanı olarak çalıştığı ve koronavirüs hızlı testlerinin uygulanmasında da yardımcı olduğu belirtiliyor.

AFP,dpa/BK,JD

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