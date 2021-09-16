 Aşı zorunluluğu: 3 bin kişinin sözleşmesi askıya alındı | Avrupa | DW | 16.09.2021

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Avrupa

Aşı zorunluluğu: 3 bin kişinin sözleşmesi askıya alındı

Fransa'da sağlık, sivil savunma, itfaiye ve emniyet çalışanlarına aşı zorunluluğu getirilmesinden bir gün sonra aşı olmayan 3 bin çalışan açığa alındı.

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Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, sağlık, itfaiye, sivil savunma ve emniyet çalışanlarına aşı zorunluluğu uygulaması başlatılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, bir gün içinde yaklaşık 3 bin aşısız çalışanın açığa alındığını söyledi. RTL televizyonuna yaptığı açıklamada yüzlerce çalışanın da istifa ettiğini belirten Veran, "Aşı zorunluluğu olduğunu gerçekten fark edip çok sayıda kişi de şimdi aşı olmak istiyor" diye konuştu.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran

Fransa'da aşı zorunluluğundan 2 milyon 700 bin kişinin etkilendiğini söyleyen Veran, bu kişilerin hastane, bakım evleri, itfaiye ve emniyet görevlerinde çalışanlar olduğuna dikkat çekti. Ülkede Çarşamba günü yürürlüğe giren uygulamaya göre bu alanlarda çalışanlar Ekim ortasına kadar en az tek toz, sonrasında da iki doz aşılı olmak zorunda. Tek doz aşı olanlar ikinci doz aşıyı oluncaya kadar işyerine negatif korona testi ibraz etmek zorunda. Aşı olmaktan kaçınanların sözleşmeleri askıya alınacak, maaşları da ödenmeyecek.

Günlük vaka sayısında azalma

Bakan Veran, salgının ülkedeki genel durumuna ilişkin de bilgi verdi. Yoğun aşılama ve sosyal mesafe kurallarına uyulmasının durumu belirgin şekilde iyiliştirdiğini ifade eden Veran, şu anda günlük vaka sayısının 10 bin civarında olduğunu, bunun da bir önceki haftaya oranla yüzde 30 azalma anlamına geldiğini kaydetti. Veran, yoğun bakımda tedavi gören hastaların sayısının da düştüğünü söyledi.

Şu ana kadar tüm Fransızların yüzde 74'ü en az bir kez, yüzde 70'i ise iki doz aşılanmış durumda.

Aşı zorunluluğu uygulayan ülkeler

Aşı zorunluluğu, başka ülkelerde de tartışma konusu. Tacikistan ve Türkmenistan tüm vatandaşlarına aşı zorunluluğu uyguluyor. Dünyanın en küçük devleti Vatikan'da da 8 Şubat'tan bu yana herkes için aşı zorunlu. Bazı ülkelerde ise, Fransa gibi, belirli meslek gruplarında aşı zorunluluğu uygulanıyor. ABD'de tüm resmi kurum çalışanlarının ve devlet hastanelerindeki sağlık çalışanlarının aşı olması isteniyor. Kanada'da da resmi kurum çalışanları ile birlikte demiryolu, havayolu ve deniz yolu çalışanları için aşı zorunlu. İtalya, ve Yunanistan'da da sağlık çalışanlarına aşı zorunluluğu uygulanıyor.

AFP,dpa,Reuters/HS,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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