Aşı olmayana PCR testi zorunlu olacak

İçişleri Bakanlığı, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında dün Kabine toplantısında alınan "PCR testi zorunluluğu" kararına ilişkin genelgeyi 81 il valiliğine gönderdi. "Bazı Faaliyetler için PCR Testi Zorunluluğu" konulu genelgede, PCR testinin zorunlu olacağı yerler belirtildi.

Buna göre, 6 Eylül Pazartesi gününden itibaren aşı olmayan kişilerin; konser, sinema ve tiyatro gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi ibraz etmek zorunlu olacak.

Bu çerçevede, işletmeciler ve organizatörlerden etkinliklere girişte HES kodu üzerinden kişilerin aşılı, Covid-19'u atlatmış veya azami 48 saat öne yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapması isteniyor.

Genelgeye göre, kişi hastalığı geçirmemiş veya aşı olmamış veya negatif PCR testi yok ise etkinliğe katılmasına müsaade edilmeyecek.

Seyahatlerde de test zorunluluğu

Aşı olmamış veya hastalığı geçirmemiş kişilerin özel araç hariç uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatler için de negatif sonuçlu PCR test zorunlu olacak.

Bu çerçevede 6 Eylül Pazartesi gününden itibaren seyahat firmalarının araca binilmeden önce HES kodu üzerinden yolcuların aşılı, Covid-19'u atlatmış veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması gerekecek. Aşı olmayanlar veya hastalığı geçirmeyenler veya test sonucu negatif olmayanların seyahatine izin verilmeyecek.

Aşı zorunlu olmayacak

Genelgede ayrıca, aşılama çalışmaları gönüllük esasına göre yürütüleceği, bununla birlikte aşıya karşı tereddüt içerisinde olan kesimlerin kaygı ve tereddütlerini gidermeye yönelik bilgilendirme ve rehberlik faaliyetlerine vali ve kaymakamların koordinasyonunda ağırlık verileceği vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün kabine toplantısı sonrasında, aşı olmamış öğretmenler, üniversite öğrencileri, uçak ve şehirlerarası otobüs yolculuğu yapanlar ve konser, sinema, tiyatro gibi faaliyetlere katılanlar için "zorunlu PCR testi uygulamalarını" devreye sokacaklarını açıklamıştı.

Türkiye'de Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 18 yaş ve üstü nüfusta yeni tip koronavirüse karşı bir doz aşı olanların oranı yüzde 73,52; iki doz aşı olanların oranı ise yüzde 56,05 olarak belirtiliyor.

DW/JD,DA

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