97 bin 255 Suriyeli İstanbul'dan ayrıldı

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada 2019 yılında, başka ile kayıtlı olan 97 bin 255 Suriyelinin İstanbul'dan ayrıldığı kaydedildi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da 2019 yılında Geçici Koruma Statüsü'ndeki Suriyeli sayısının 78 bin 243 kişi azaldığını belirtti.
Vali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da yaşayan ancak başka illere kayıtlı Suriyeliler konusundaki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.
Vali Yerlikaya başka illere kayıtlı 97 bin 255 Suriyelinin geçen sene İstanbul'dan ayrıldığını belirtti.
Göç düzenlemelerinin gerektirdiği izin ve belgelere sahip olmayan 118 bin 432 kişiden 37 bin 582'sinin sınır dışı edildiğine dikkati çeken Yerlikaya, "düzensiz göç" ile mücadelenin devam edeceğini vurguladı.
İstanbul Valiliği 22 Temmuz 2019'da kentteki Suriyelilerle ilgili bir basın açıklaması yayınlamıştı. Açıklamada geçici koruma kapsamında olmakla birlikte İstanbul ilinde kaydı olmayan Suriyelilerin "kayıtlı bulundukları illere geri dönmeleri için 20 Ağustos 2019 tarihine kadar süre verildiği" belirtilmişti. Bu süre daha sonra İçişleri Bakanlığı tarafından 30 Ekim'e uzatılmıştı.
DW/BW,ÖA
©Deutsche Welle Türkçe
Almanya’da eyaletlerin içişleri bakanları suç işleyen Suriyeli sığınmacıların sınır dışı edilmesinde uzlaştı. Alman siyasetçi Grote, sadece “suç işleyen Suriyelilerin sınır dışı edilmesini” istediklerini vurguladı. (05.12.2019)
İstanbul'da kayıtlı olmayan 6 bin 416 Suriyelinin bu kentten başka illere gönderildiği açıklandı. Kaydı bulunmayan Suriyelilere İstanbul’dan ayrılmaları için 30 Ekim'e kadar süre tanınmıştı. (15.11.2019)