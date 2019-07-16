 92 yaşındaki Nazi gardiyan yargılanacak | ALMANYA | DW | 08.08.2019

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ALMANYA

92 yaşındaki Nazi gardiyan yargılanacak

Nazi Almanyası döneminde toplama kampında gardiyanlık yapan Bruno Dey hakim karşısına çıkacak. Dey, 92 yaşında olduğu için duruşmalar iki saatle sınırlandırılacak.

Stutthof Toplama Kampı Anma Yeri

Stutthof Toplama Kampı Anma Yeri

Nazi Almanyası döneminde gardiyanlık yapan 92 yaşındaki Alman vatandaşı Bruno Dey, 5 bin 230 kişinin ölümünde suç ortağı olduğu gerekçesiyle Ekim ayında hakim karşısına çıkacak.

Hamburg'daki mahkeme tarafından yapılan açıklamada Dey'in 1944-1945 yılları arasında Stutthof Toplama Kampı'nda gardiyanlık yaptığı belirtildi. Dey, şu an Polonya sınırlarında yer alan kamptan kaçmak isteyenlere engel olduğu için yargılanacak.

Bruno Dey, Naziler için gardiyanlık yaptığı sırada 17-18 yaşlarında olduğu gerekçesiyle çocuk mahkemesinde yargılanacak. Zanlı Dey'in suçlu bulunması halinde altı ila on yıl hapis cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor. Ayrıca davalının yaşı gözönünde bulundurularak duruşmalara iki saatlik sınırlandırma getirildi. Stutthof'tan sağ kurtulanlar ve mağdur yakını ondan fazla kişi müşteki sıfatıyla davayı izleyecek.

Mahkeme sözcüsü Kai Wantzen, "Gözetleme, kampın işlemesi için önemliydi ve kamp insanları öldürmek için hazırlanmıştı" dedi. Nisan ayında Dey hakkında hazırlanan iddianamede savcılık eski gardiyanı "Ölüm makinesinin küçük bir çarkı" olarak tanımlamıştı.

60 bin kişinin öldürüldüğü kamp

Günümüzde Polonya sınırları içerisinde kalan Gdansk yakınlarında yer alan kampta, Yahudiler, siyasi tutuklular ve eşcinsellerin de aralarında olduğu 60 binden fazla insan öldürülmüştü. Kampta tutulanlar, kalbine şırınga ile zehirli madde saplama, aç bırakma, silah ile infaz gibi yöntemlerle öldürülmüştü. Ayrıca kış aylarında soğuktan donana dek dışarıda bırakma ve gaz odalarında infaz yöntemleri de Stutthof Toplama Kampı'nda uygulanmıştı.

Almanya, toplama kamplarında görev alan şüphelilere yönelik davalara son yıllarda ağırlık veriyor. Ancak dava süreci, şüphelilerin ilerleyen yaşı nedeniyle güçlükle yürütülüyor. 92 yaşındaki Dey, diğer davalılardan nispeten daha genç olma özelliğine sahip.

Stutthof'ta gardiyanlık yapan bir diğer isim olan Johann Rehbogen'e yönelik dava, zanlının kalp ve böbrek rahatsızlıkları nedeniyle tamamlanamamıştı. Bir başka dava da 97 yaşındaki sanığın mahkeme karşısına çıkamayacak kadar hasta olması nedeniyle düşmüştü.

AP/ÖA,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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