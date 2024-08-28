6 Ocak'ta Kongre binasına ilk giren kişiye 53 ay hapis

ABD'de 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınında yasama binasına izinsiz giren ilk kişiye 53 ay hapis ve iki bin dolar para cezası verildi.

ABD'de 6 Ocak 2021 günü yaşanan Kongre baskınında en önde yer aldığı tespit edilen 47 yaşındaki Michael Sparks 53 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın kaybettiği seçimlerin ardından 6 Ocak'ta bir grup destekçisi Kongre binasına girmiş, yaşanan arbedede biri polis beş kişi hayatını kaybetmişti.

Yürütülen soruşturmada binaya izinsiz giren ilk kişinin Sparks olduğu tespit edildi. Video kayıtları Sparks'ın binaya pencereden girdiğini ve içeride "Bu bizim Amerikamız" diye slogan attığını gösteriyor.

Kongre baskını sırasında yaşanan arbedede biri polis beş kişi öldü Fotoğraf: Andrew Harnik/AP/picture alliance

Sparks'ın aynı gün sosyal medya sitesi Parler'dan "İç savaş istiyoruz" diye yazdığı da tespit edildi.

Bölge Hakimi Timothy Kelly hapis cezasına ek olarak binaya izinsiz girişi ve sakıncalı davranışları nedeniyle Sparks'a iki bin dolar para cezası da verdi.

O gün Kongre'de yapılan oturumda seçimleri Demokrat aday Joe Biden'ın kazandığı tasdik edilecekti.

ABD Adalet Bakanlığına göre 6 Ocak baskınıyla ilgili bin 488 kişi yargılanıyor.

dpa / MUK,YT

DW Türkçe'ye sansürsüz nasıl erişebilirim?