6 binden fazla Suriyeli İstanbul'dan gönderildi

İstanbul Valiliği, düzensiz göçle mücadele, kayıt dışı istihdamın önlenmesine yönelik rehberlik hizmetleri, işyeri tabela ve kaydı olmayan ya da başka illere kayıtlı olan Suriyelilerin denetimleri konusunda açıklamada bulundu.

Valilik, 12 Temmuz–15 Kasım 2019 tarihleri arasında, İstanbul'da kaydı olmayan 6 bin 416 Suriyelinin, İçişleri Bakanlığının belirlediği illerdeki Geçici Barınma Merkezleri’ne sevk edildiğini duyurdu.

Valilik açıklamasında, İstanbul'a "düzensiz göçle gelen 42 bin 888 kaçak göçmenin" ise yine İçişleri Bakanlının belirlediği Geri Gönderme Merkezleri'nin bulunduğu illere gönderildiği ve bu kişilerin geri gönderme işlemlerinin sevk edildikleri merkezlerde sürdürüldüğü belirtildi.

Suriyeliden çok Türk vatandaşı tespit edildi

Valilik ayrıca çalışma hayatında kayıt dışı istihdamın önlenmesi için 1 Kasım 2019'dan 15 Kasım 2019'a kadar 3 bin 419 işyerinde denetim yapıldığını açıkladı.

İstanbul Valiliği, yapılan denetimlerde 906 Türk vatandaşı, 118 Suriyeli ve 145 diğer ülke vatandaşı yabancı işçinin kayıtsız istihdam edildiğinin tespit edildiğini ve bu iş yerlerine 6 milyon TL'den fazla para cezası kesildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, İstanbul'da kaydı olmayan Suriyelilere, kendi rızalarıyla kentten ayrılmaları için 20 Ağustos'a kadar süre tanımıştı. Bakanlık daha sonra bu süreyi 30 Ekim'e uzatmıştı.

İstanbul'da kayıtlı olmayan Suriyelilerin kentten gönderilmesi konusunda iki istisnai durum bulunuyordu. Bakanlık, Suriyeli öğrenciler ve ailelerinin yanı sıra İstanbul'da SGK'lı çalışanların bu uygulamadan muaf tutulacağını açıklamıştı.

İçişleri Bakanlığı, SGK'sız Suriyeli çalıştıran iş yerlerine de 30 Ekim'e kadar süre vermişti. Söz konusu işçilerin bu süre içinde SGK'lı yapılmaması hâlinde iş yerlerinin ağır para cezalarına çarptırılacağı açıklanmıştı.

DW/CÖ,SSB

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