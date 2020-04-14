 37 bin Alman askeri koronavirüse karşı göreve hazır | ALMANYA | DW | 18.04.2020

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ALMANYA

37 bin Alman askeri koronavirüse karşı göreve hazır

Almanya’da koronavirüs salgını ile mücadelede ordudan geniş çaplı önlem geldi. Ordu, 37 bin askerin göreve hazır olduğunu açıkladı.

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Almanya'da ordu koronavirüs salgınıyla mücadelede görev üstlenmek için hazır. Alman ordusunun 37 binden fazla askeri eyaletler ve belediyelere destek için hazır tuttuğu açıklandı. Alman Savunma Bakanlığının verilerine göre bu askerlerin 17 bini asker ordunun sıhhiye bölümüne mensup.  

Federal Parlamento'daki muhalefet partilerinden Hür Demokrat Parti'nin (FDP) savunma uzmanı olan milletvekili Marie-Agnes Strack-Zimmermann, virüsün hangi hızla yayılacağına ilişkin belirsizlik nedeniyle ordunun ağır semptomlar sergileyen koronavirüs hastalarını tedavi edebilmek için en yüksek mertebede kaynak oluşturmaya çalıştığını söyledi. Bu durumu iyi bir haber olarak nitelendiren Strack-Zimmermann şu noktada ordunun desteğine talebin endişe edildiği kadar yüksek olmadığına da dikkat çekti.

Geçtiğimiz Çarşamba günü itibarıyla Alman ordusuna ait 820 yatak kapasitesine sahip beş hastanede 48 koronavirüs hastası tedavi görüyor. 

159 yataklı yoğun bakım ünitelerinde ise 23 yatak koronavirüs hastalarının tedavisi için kullanılıyor. Almanya'da orduya ait hastanelerde, koronavirüs krizi başlamadan önce tedavi görenlerin yüzde 80'ini siviller oluşturuyordu.

Alman ordusunda şu ana kadar 314 koronavirüs vakası görüldü. Bunlardan 200'ü gördüğü tedavi sonucu iyileşti.

dpa / ÖA,ET

©️ Deutsche Welle Türkçe

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