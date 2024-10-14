37 baroda seçimler sonuçlandı

Hafta sonu 37 ilde yapılan baro seçimlerinde birçok ilde başkanlar değişti. Ankara'da oy kaybetmesine rağmen Mustafa Köroğlu yeniden seçildi. Adana'da 16 yıl sonra milliyetçi kökenli Volkan Böke yönetimi kazandı.

Türkiye'de 83 baroda Ekim ayında yapılması gereken baro seçimleri sürüyor. Hafta sonu 37 ilde yapılan baro seçimlerinde birçok ilde başkanlar değişti.

Ankara Barosu seçimlerini mevcut Başkan Mustafa Köroğlu kazandı. Toplam 24 bin 453 üyesi olan Ankara Barosu'nun seçimlerinde 14 bin 443 oy kullanıldı. Seçimlerde Demokratik Sol Avukatlar (DSA) grubu adayı Mustafa Köroğlu 4 bin 544 oy aldı. 100. Yıl Demokratik Sol Avukatlar (100. Yıl DSA) adayı Bülent Yücetürk 3 bin 534 oy, Ankara Barosu Değişim Grubu adayı Mehmet Zeki Kaplan 310 oy, Avukat Hakları Grubu adayı Ebru Dönmez 2 bin 27, Türk Milliyetçisi Avukatlar Grubu adayı Hakan Erdem 2 bin 110 oy, Mücadeleci Avukatlar Grubu adayı Özgür Piroğlu 166 oy, Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar grubu adayı Doğukan Tonguç Cankurt ise 784 oy aldı.

Mustafa Köroğlu oy kaybetti

2022'de seçimde 7 bin 416 oyla kazanan Köroğlu'nun bu seçimlerde oyları yarı oranında düştü. Köroğlu'nun seçimden sonra X hesabından yaptığı "Kazandık. Ama madem yalanlar iftiralar rağbet görüyor. Hak eden hakkettiği muameleyi görecek. Susarsam kalbim kurusun" şeklindeki paylaşımları bazı avukatların tepkisini çekti.

Adana'da Demokratik Sol kaybetti

Daha önce demokratik sola yakın adayların kazandığı Adana Barosu seçimlerini ise 16 yıl sonra milliyetçi kökenli başkan adayı kazandı. Avukat Volkan Böke bin 826 oy alarak Adana Barosu Başkanı seçildi. Demokrat Avukatlar Grubu'nun adayı Avukat Nevzat Elçi ise bin 526 oyda kaldı.

Bu arada Adana kökenli olan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Genel Sekreteri Veli Küçük ise TBB delegesi seçilemedi. Bu nedenle Küçük, Aralık ayında yapılacak TBB seçimlerinde aday olamayacak.

Diğer baroların sonuçları

Diyarbakır Barosu seçimlerini Abdulkadir Güleç, Hatay'da Hatay Tut, Konya'da Oktay Unkur, Eskişehir'de Barış Günaydın, Adıyaman'da Bilal Doğan seçimi kazandı. Diğer illerde ise kazanan adaylar şöyle oldu:

Afyonkarahisar: Melek İpek Yılmaz Göktürk. Aksaray: Erçin Mevlüt Düzgün. Ardahan: Murat Yolçu. Aydın: Utku Devrim Barış Arslan. Balıkesir: Hakan Topaloğlu. Bartın: Nail Öztürk. Batman: Abdulhamit Çakan. Denizli: Ufuk Kök. Edirne: Gökhan Karakoç. Elâzığ: Melih Efe. Erzurum: Mesut Öner. Giresun: Soner Karademir. Hakkâri Ergün Canan. Kars: Necat Yağci. Kayseri: Murat Tolga Özsoy. Kırklareli: Mümün Neşatoğlu. Kırşehir: İsa Dağıstan. Kocaeli: Kadir Caner Karakadılar. Manisa: Sevgi Başak Yeşil Malay. Mardin: Ahmet Duyan. Mersin: Gazi Özdemir. Muğla: Levent Akgün. Niğde: Emin Alper Öztürk. Samsun: Pınar Gürsel Yıldıran. Sivas: Fatih Sevim. Şanlıurfa: Abdullah Öncel. Şırnak: Abdullah Fındık. Tekirdağ: Egemen Gürcün. Tokat: Volkan Bozkurt. Zonguldak: Türker Kapkaç.