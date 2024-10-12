35 baroda seçim yarışı

Ankara, Adana, Diyarbakır ve Konya Barolarının da arasında bulunduğu 35 baro, bu hafta sonu başkanlık seçimi yapıyor. Ankara Barosu için 8 avukat başkanlığa aday oldu.

Ankara'da bulunan yaklaşık 24 bin avukat, Ankara Barosu'nun 68'inci olağan genel kurulu için 12-13 Ekim günlerinde Atatürk Kapalı Spor ve Sergi Sarayı'nda toplanacak. Seçimler kapsamında bugün adaylar vaatlerini açıklıyor. 13 Ekim'de ise başkanlık seçimi yapılacak.

Seçimlerde mevcut Baro Başkanı olan Mustafa Köroğlu Demokratik Sol Avukatlar Grubu'ndan yeniden aday oldu. 100. Yıl Demokratik Sol Avukatlar Grubu adına Bülent Yücetürk, Avukat Hakları Grubu adına Ebru Dönmez, Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar Grubu adına Doğukan Tonguç Cankurt, Türk Milliyetçisi Avukatlar Grubu adına Hakan Erdem, Ankara Barosu Değişim Grubu adına Mehmet Zeki Kaplan, Mücadeleci Avukatlar Grubu adına Özgür Piroğlu ve avukat İbrahim Akın adaylığını ilan eden avukatlar oldu.

Mustafa Köroğlu: Daha mücadeleci bir baro

Peki, adaylar hangi vaatlerle öne çıkıyor? DW Türkçe'ye konuşan Mustafa Köroğlu, ikinci döneminde öncelikli vadini, "Ankara Barosu'nu daha etkin bir mücadele merkezi haline getirmek" olarak açıkladı. Avukat haklarının korunmasında daha proaktif bir tavır alacaklarını belirten Köroğlu, "Meslektaşlarımızın adliyelerde ve toplumsal alanda karşılaştıkları tehditlere karşı daha fazla güvenlik ve destek sağlayacağız. Ayrıca genç avukatların ekonomik sorunlarına çözüm bulacak projelerimizi daha da geliştireceğiz. Bu projeleri hem paydaşlarıyla planlayıp hem de bu projelerin gerçekleşmesi için gerekli basıncı oluşturacak mücadele kanallarını geliştirmekten korkmayacağız" dedi.

Köroğlu, avukatlık mesleğinin itibarını artırmaya yönelik çalışmaların da bu dönemde öne çıkacağını belirtirken, şunları savundu:

"Özellikle adalet sistemine güveni yeniden inşa etmek için toplumsal projelere daha fazla ağırlık vereceğiz. Yargıda avukatın rolünü, yargıda güveni tesis edecek bir sigorta gibi inşa edeceğiz. Burada meslek örgütümüz ana özne olacak. Yargının bağımsızlığına dair somut adımlar atılması için kamuoyu oluşturarak hem hukuk hem de siyasi arenada daha aktif bir rol alacağız. İnsan haklarına ve hukukun üstünlüğüne yönelik saldırılara karşı mücadelemizi nihai başarıya ulaşana dek, dozunu attırarak sürdüreceğiz."

Ankara'daki avukatların ihtiyaçlarına dönük projeler de yapacaklarını ifade eden Köroğlu, "Meslektaşlarımızın taleplerini karşılayan projeler için daha etkili ve kararlı girişimlerde bulunacağız. Özellikle Ulus'ta hayata geçirdiğimiz yüzlerce avukatın aynı anda kullanabildiği Avukat Yerleşkesi Projesi ve Yeni Adalet Sarayı gibi mesleki ihtiyaçları doğrudan ilgilendiren projelerin gerçekleştirilmesi gibi kazanımları çoğaltarak ilerleyeceğiz. Güncel ihtiyaçlara göre nitelikli ve ekonomik bağlamda verimli hamleler kurmaya devam edeceğiz. Bu dönem başardığımız girişimleri ikinci dönemimizde genişleteceğiz. Meslektaşlarımızın çalışma koşullarını iyileştirmek, zaman kullanımlarını daha verimli hale getirmek ve baromuzu bu alanda lider bir konuma taşımak için mücadele programımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Ankara Barosu avukatlarının 11 Ekim tarihli eylemi Fotoğraf: REUTERS

Bülent Yücetürk: Güçlü baro yaratacağız

100. Yıl Demokratik Sol Avukatlar Grubu'nun adayı Bülent Yücetürk ise mevcut yönetimi eleştirdi. Yücetürk, özellikle baronun Gölbaşı’ndaki tesislerin ucuza kiralanması, Ankara'da adliyeler arasındaki servislerin kaldırılması ve Mustafa Köroğlu’nun Ankara 2 Nolu Baro'nun kahvaltılı toplantısına katılmasına itiraz ediyor. Köroğlu'nun bu ziyaretle "numaracı baroyu meşrulaştırdığını" savunan Yücetürk, seçilmesi halinde "güçlü baro yaratacağını" savunuyor. Yücetürk, kendi döneminde Ankara Barosu'nun hukuku hatırlatan ve iktidarın yaptıklarına ses çıkarmayan bir baro olmayacağını kaydediyor.

Mustafa Köroğlu'na üç eleştiri

Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar Grubu adına Doğukan Tonguç Cankurt da DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, baro yönetime yönelik üç farklı eleştirisinin olduğunu ifade etti:

"Birincisi, insan hakları ihlallerine, iktidarın baskıcı uygulamalarına, baroya karşı saldırılara, karşı zayıf bir mücadele sergilenmiştir. Örneğin ikinci baro ile diyalog kurulması ve bu yolla meşrulaştırılması tarihi bir hata oldu. Bu tür girişimler uzlaşma, diyalog adı altında yapılsa da hiçbir işe yaramadığı gibi iktidara karşı mücadele kapasitesini zayıflatıyor. İkinci olarak mesleğe yeni başlayan avukatların büyük bölümü bir patron avukat yanında işçi avukat olarak çalışıyor. Patron avukatlar tekelleşerek büyük ofisler açarken diğer avukatların koşulları kötüleşiyor. Pek çok avukat uzun süre işsizlikle boğuşuyor. Baro yönetimi, işçi, genç avukatların yaşadığı sömürüyü görmezden geliyor ve bu konularda hiçbir girişimde bulunmadı. Üçüncü ve son olarak da baro yönetimi özelleştirmeci bazı uygulamalara girişti. Baronun bazı işletmeleri özelleştirildi. Kamu kurumu niteliğinde meslek örgütleri bir şirket gibi yönetilmemeli."

Avukat Tonguç Cankurt, kendilerinin yöneteceği baronun, insan hakları ve demokrasi için güçlü bir mücadelenin parçası olan işçi ve genç avukatların haklarını gözeten bir baro olacağını kaydetti. Baro içindeki hak temelli merkezleri güçlendireceklerini ifade eden Cankurt, şunları kaydetti:

"Bu merkezlerin demokratik bir işleyişe sahip olmalarını sağlayacağız. Baronun olanaklarını, işçi, genç avukatların yaşadığı eşitsizliğe karşı onların mesleklerini icra edebilecekleri yollar yaratmak için kullanacağız. Genç avukatların ilk ofisleri olarak kullandıkları mekanların sayısını arttıracağız ve baro yönetiminin zarar ettiği gerekçesiyle son verdiği adliyeler arası servisleri geri getireceğiz. Baro, acımasız piyasa koşullarına karşı işçi ve genç avukatların haklarını savunacak."

Filiz Saraç Fotoğraf: DHA

İstanbul'da seçim haftaya

Yaklaşık 63 bin avukatın kayıtlı olduğu İstanbul Barosu seçimleri ise 19-20 Ekim günlerinde yapılacak. Bu seçimlerde mevcut başkanı Filiz Saraç yeniden aday oldu. İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyesi Ali Gürbüz ise Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu’nun başkan adayı oldu.

Avukatın Yükselişi Grubu adına Hasan Kılıç, Avukat Hakları Grubu adına Mehmet Turgay Bilge, Değişim İçin Avukatlar Grubu adına İbrahim Kaboğlu, Değişim İçin Güçlü Baro Grubu adına Mert-Er Karagülle adaylığını açıkladı.

Genç Hukuk Hareketi'nin başkan adayı Türkan Kara, İstanbul Avukatlar Birliği grubunun başkan adayı Metin Uraçin, Bağımsız Avukatlar Grubu başkan adayı Abdülhalim Yılmaz, İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu'nun adayı Hakan Çatak oldu. Avukat Yasin Şen ise bağımsız adayı olarak seçime girecek.

Hasan Kılıç 5'inci kez deneyecek

Daha önce seçime 4 kez Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu Yükseliş Hareketi’nden giren Hasan Kılıç, bu seçimlerde ciddi bir oy almıştı. Kılıç, Önce Avukat Grubu'yla birleşerek "Avukatın Yükselişi" adı altında seçime girecek.

Önce İlke'de bölünme

Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'nda ise bölünme yaşandı. Grubun haziran ayında yapılan önseçimini Ali Gürbüz kazandı. Ancak Filiz Saraç, bu önseçim tarihini kabul etmeyerek, önseçime girmedi. Filiz Saraç'ı destekleyen avukatlar, 14 Eylül'de kendi önseçimlerini yaparak Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'nun adayının Filiz Saraç olduğunu açıkladı.

Türkiye'de Ankara ve İstanbul'da kurulan 2 Nolu barolarla birlikte toplum 83 baro görev yapıyor. Barolar, iki yılda bir Ekim ayında olağan genel kurullarını yapmak zorunda.

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