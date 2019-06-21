24 Haziran 2018 seçimleri

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Türkiye'de 24 Haziran 2018 tarihinde cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri aynı anda yapılacak.
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) açıkladığı seçim takvimine göre, yurt dışında oy verme işlemi 7 Haziran'da başlayacak, 19 Haziran'da sona erecek. 24 Haziran'a kadar gümrük kapılarında oy verme sürecek. Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylardan hiçbirinin salt çoğunluğu sağlayamaması durumunda, 8 Temmuz'da ikinci tur seçimlerin yapılması bekleniyor. DW Türkçe'nin seçimlerle ilgili içeriklerine bu sayfadan ulaşabilirsiniz.