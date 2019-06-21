Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

24 Haziran 2018 seçimleri

Türkiye'de 24 Haziran 2018 tarihinde cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri aynı anda yapılacak.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) açıkladığı seçim takvimine göre, yurt dışında oy verme işlemi 7 Haziran'da başlayacak, 19 Haziran'da sona erecek. 24 Haziran'a kadar gümrük kapılarında oy verme sürecek. Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylardan hiçbirinin salt çoğunluğu sağlayamaması durumunda, 8 Temmuz'da ikinci tur seçimlerin yapılması bekleniyor. DW Türkçe'nin seçimlerle ilgili içeriklerine bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

CUMHURBASKANI RECEP TAYYIP ERDOGAN TARABYA'DA BULUNAN HUBER KOSKU'NDE BASIN TOPLANTISI DUZENLEDI. FOTOGRAF: CAN EROK/ISTANBUL,(DHA)

Cumhurbaşkanlığı sistemiyle geçen bir yılın bilançosu 21.06.2019

Türkiye’deki 16 Nisan referandumunun üzerinden iki yıl, 24 Haziran seçiminin üzerindense bir yıl geçti. Peki AKP’nin kuvvetler ayrılığı, TBMM’nin etkinliği ve yargı bağımsızlığına ilişkin vaatleri gerçekleşti mi?
April 2019 Türkei Ankara Hohe Wahlkommission (YSK)

YSK'dan CHP ve İYİ Parti'nin itirazına ret 13.05.2019

YSK, İstanbul'da ilçe seçimlerinin de yenilenmesi için CHP ve İYİ Parti tarafından yapılan itirazı reddetti. 24 Haziran seçimlerinin iptali talebini de kurul tarafından reddedildi.

April 2019 Türkei Ankara Hohe Wahlkommission (YSK)

CHP ve İYİ Parti'den YSK'ya iptal başvurusu 08.05.2019

CHP, 24 Haziran milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçimleri ile 31 Mart'ta İstanbul'da yapılan 39 ilçe seçiminin iptali için YSK'ya başvurdu. CHP'nin ardından İYİ parti de YSK'ya itiraz başvurusunda bulundu.
HANDOUT - 23.04.2019, Venezuela, Caracas: Auf diesem vom venezolanischen Präsidentenamt zur Verfügung gestellten Bild hält Andrej Hunko (l), europapolitischer Sprecher der Linksfraktion im Bundestag, ein Treffen mit Nicolas Maduro (M.), Präsident von Venezuela, im Regierungspalast. Hunko hat sich auch mit dem selbst ernannten Präsidenten und Oppositionsführer Guaido getroffen. «Habe dort meine Überzeugung zum Ausdruck gebracht, dass eine Lösung der Krise nur friedlich und dialogisch sein kann», schrieb Hunko auf Twitter. (Am 24.04.2019 zur Verfügung gestelltes Bild.) Foto: ---/Prensa Miraflores/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Alman milletvekilinin Maduro ile görüşmesi Berlin'i karıştırdı 26.04.2019

24 Haziran seçimleri öncesinde AGİT gözlemcisi olarak Türkiye'ye girişine izin verilmeyen Sol Parti milletvekili Hunko'nun Venezuela'da Devlet Başkanı Maduro ile görüşmesi Almanya'da tartışma yarattı.
ANKARA, TURKEY - JANUARY 25, 2019 +++ : Chairman of the Republican People's Party (CHP) (R) shakes hands with Leader of the IYI Party Meral Aksener (L) during their meeting at IYI Party headquarters in Ankara, Turkey on January 25, 2019. Murat Kaynak / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

CHP ve İYİ Parti'den ittifak açıklaması 25.01.2019

Geçen yıl 24 Haziran seçimlerine Millet İttifakı ile giren CHP ve İYİ Parti, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde de işbirliği kararı aldı. İttifak, 22 büyükşehir ve 27 ili kapsayacak.
23.06.2018 *** Supporters of Muharrem Ince, presidential candidate of Turkey's main opposition Republican People's Party (CHP), attend an election rally in Istanbul, Turkey June 23, 2018. REUTERS/Osman Orsal TPX IMAGES OF THE DAY

Özel haberlerimizle Türkiye'de 2018 30.12.2018

24 Haziran seçimleri, yeni hükümet sistemine geçiş, Afrin harekatı, Brunson krizi, medyada tasfiyeler, hakaret davaları, kur krizi... Türkiye gündemi yine yoğun geçti. Özel haberlerimiz eşliğinde 2018'e bir bakış…
24.06.2018, Türkei, Diyarbakir: Wahlhelfer leeren eine Wahlurne zur Auszählung auf einem Tisch aus. Die Türkei hat ein neues Parlament und einen künftig deutlich mächtigeren Präsidenten gewählt. Foto: Emre Tazegul/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Avrupa’dan seçim kanununa eleştiri 15.12.2018

Avrupa Konseyi ve AGİT’in yayınladığı raporda, Türkiye’de 24 Haziran seçimlerinden kısa bir süre önce seçim kanununda yapılan değişikliklerin uluslararası normlarla uyuşmadığı belirtildi.
Selahattin Demirtaş, HDP Ex Parteivorsitzende, Die Photos wurde in Hochsicherheitsgefängnis in Edirne,Türkei gemacht und wurden von der Pressestelle der HDP geschickt.

Demirtaş: Tutuklu olmasaydım Erdoğan kazanamazdı 03.10.2018

HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, 24 Haziran seçimlerinin ardından ilk kez hakim karşısına çıkarak savunma yaptı. Demirtaş, tutukluluğunu seçimin en büyük hilesi olarak nitelendirdi.
01.03.2017 *** Enis Berberoglu, a lawmaker from the main opposition Republican People's Party (CHP), arrives at the Justice Palace, the Caglayan courthouse, to attend a trial in Istanbul, Turkey March 1, 2017. Picture taken March 1, 2017. REUTERS/Murad Sezer

Yargıtay Berberoğlu’nun tahliyesinin reddine yapılan itirazı da reddetti 10.09.2018

Yargıtay, CHP’den yeniden milletvekili seçilen Enis Berberoğlu hakkındaki MİT tırları davasının "yasama dokunulmazlığı nedeniyle durması" yönündeki talebin reddine ilişkin karara yapılan itirazı da reddetti.
24.06.2018 +++ ANKARA, TURKEY -JUNE 24: Ballot papers are being counted in Ankara, Turkey on June 24, 2018 as voting ends for Turkish Presidential and parliamentary elections in Turkey. Halil Sagirkaya / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

AKPM: 24 Haziran seçim kampanyaları eşit şartlarda yapılmadı 05.09.2018

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi 24 Haziran seçimleriyle ilgili yayınladığı gözlem raporunda seçim bürolarının çoğunda sorun yaşanmadığına, ancak seçim kampanyalarının adil ve eşit şartlarda yapılmadığına işaret etti.
Die Fotos wurden von Hilal Köylü beim außerordentlichen Parteitag der IYI-Partei in der Türkei gemacht und auf den Fotos ist Meral Aksener, Vorsitzende, zu sehen.

İYİ Parti Akşener’le devam ediyor 12.08.2018

İYİ Parti’de Meral Akşener 24 Haziran seçimlerinin ardından bırakma kararı aldığı genel başkanlık görevine yeniden seçildi. Erdoğan’ı Hitler’e atıf yaparak eleştiren Akşener, “Milletin adamının içine Führer kaçtı” dedi.
New Turkish Passport

Türkiye'den Almanya'ya iltica başvurularında rekor 07.08.2018

Türkiye'deki 24 Haziran seçimlerinden sonra iltica talebiyle Almanya'ya gelen Türklerin sayısında büyük artış kaydedildi. İltica başvuruları sayısında Temmuz'da rekor kırıldı.
ANKARA, TURKEY - APRIL 12 : Kemal Kilicdaroglu (R), Chairman of the Republican People's Party (CHP) and the Leader of the IYI Party, Meral Aksener (L) shake hands following their meeting at IYI Party Headquarters in Ankara, Turkey on April 12, 2018. Murat Kaynak / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Muhalefette değişim sancıları 24.07.2018

24 Haziran seçimlerine ittifakla giren muhalefet yön arayışında. İyi Parti’deki iç çalkantılar partiyi olağanüstü kongre sürecine sokarken CHP "değişim isteyenler ve istemeyenler" olarak ikiye bölündü.

Meral Aksener, Parteichefin der Partei Iyi

Akşener: Aday olmayacağım 23.07.2018

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 24 Haziran seçimlerine yönelik durum değerlendirmesinin ardından seçimli kurultay kararı aldıklarını açıkladı. Akşener, kendisinin aday olmayacağını duyurdu.

ANKARA, TURKEY - JULY 9: Turkish President Recep Tayyip Erdogan (C) announces Turkish Cabinet after taking oath as first president under new government system, in Ankara, Turkey on July 9, 2018. President Recep Tayyip Erdogan has unveiled the new 16-minister Cabinet in the presidential complex in the capital Ankara. Kayhan Ozer / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Erdoğan yeni kabinesini açıkladı 09.07.2018

TBMM'de ettiği yeminle yeni görev dönemine başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabinesini açıkladı. Yeni kabinede Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Berat Albayrak getirilirken Hulusi Akar da Milli Savunma Bakanı oldu.

ANKARA, TURKEY - JULY 9: Turkish President Recep Tayyip Erdogan takes oath of office to become first president under new system of government at Grand National Assembly of Turkey (TBMM) in Ankara, Turkey on July 9, 2018. Kayhan Ozer / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Erdoğan yemin etti, Türkiye’de cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi başladı 09.07.2018

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TBMM’de yemin etmesiyle birlikte Türkiye’de parlamenter sistem sona erdi ve resmen cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildi. Erdoğan hem devletin hem de hükümetin başına geçmiş oldu.
Daha fazlasını göster