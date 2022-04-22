2021 Yazı kaydedilen en sıcak mevsim oldu

Güney Avrupa’da orman yangınları, Almanya’da ölümcül sel felaketi… 2021 Yazı, Avrupa’da kaydedilen en sıcak mevsim olarak kayıtlara geçti. Uzmanlar, küresel ısınma nedeniyle bunun tekrarlanabileceğini belirtiyor.

Avrupa Birliği (AB) İklim Değişikliği Servisi Copernicus'un Cuma günü yayınlanan yıllık raporuna göre, 2021 Yazı, bugüne dek Avrupa'da kayıtlara geçen en sıcak mevsim oldu. 1991-2020 arasındaki dönemin ortalamasından bir derece daha sıcak geçtiği belirtilen 2021'in yaz ayları ile ilgili açıklamalarda bulunan Copernicus'un Direktörü Carlo Buontempo, "2021 aşırılıkların senesi oldu. Avrupa'nın en sıcak yazı, Akdeniz Bölgesi'nde aşırı sıcaklık dalgaları, su taşkınları ve Batı Avrupa'da azalan rüzgarlar... Bunlar bize hava ve iklimdeki aşırılıkların, toplumun merkezindeki alanlar açısından giderek daha da önemli hale geldiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

1979'dan bu yana kayıt tutan Copernicus İklim Değişikliği Servisi, bunun için 1950'den bu yana yer istasyonları, balonlar, uçaklar ve uydular aracılığıyla toplanan verileri değerlendiriyor.

Akdeniz havzasında orman yangınları

Copernicus'un raporunda dikkat çeken verilerin başında kaydedilen aşırı sıcaklar geliyor. Buna göre Baltık Denizi'nde su sıcaklığı geçen yıl, ortalamanın beş derece üstündeydi. Sicilya Adası'nda kayıtlara geçen gölgede 48,8 derece sıcaklık ise, bugüne dek Avrupa'da görülen en yüksek sıcaklık oldu.

Türkiye, Yunanistan ve İtalya'da haftalarca süren aşırı sıcak ve kuraklığın bu ülkelerde yaşanan çok sayıda orman yangınına zemin hazırladığı da raporda yer alırken, sadece Temmuz ve Ağustos aylarında bu bölgede 800 bin hektar ormanlık alanın yandığı belirtildi.

Almanya'da meydana gelen ve 180'den fazla insanın hayatına mal olan sel felaketini de inceleyen iklim araştırmacıları, felaketten önceki haftalarda ortalamanın çok üstünde yağmur yağdığını ve bunun sonucunda toprağın daha fazla su tutamadığını ifade etti. Ren ve Maas nehirlerini besleyen ırmak ve derelerin 1991'den beri bu kadar çok su taşımadığı da raporda ifade edilirken, raporun yazarı Dr. Freja Vamborg yaşananları net bir şekilde iklim değişikliğine bağlamanın zor olduğunu dile getirdi. Vamborg öte yandan, "Ancak biliyoruz ki, ısınmaya devam eden bir dünyada bu tür olayları daha sık yaşayacağız" söyleminde bulundu.

Arşiv - 2021 yılının yaz aylarında Akdeniz havzasında etkili olan aşırı sıcaklar, Yunanistan'ın Eğriboz Adası'ndaki orman yangınının süratle yayılmasına neden oldu - (22.08.2021) Fotoğraf: ANE Edition/imago images

Atmosferdeki zehirli gazlar

Copernicus raporunun dikkat çekici yanlarından biri de atmosferdeki zehirli gazlarla ilgili verilerin yer aldığı bölüm oldu. Küresel sıcaklığın artmasında ana faktörlerden biri olan, iklime zararlı gazların 2021'de de arttığı vurgulanarak, atmosferdeki karbondioksit oranının 2,3 ppm'ye (milyonda bir) çıktığı kaydedildi. Metan gazındaki artış ise son yıllardaki ortalamının üstünde artarak 16,5 ppm'ye yükselmiş durumda.

Tarım, hayvancılık, atık depoları ve doğal gaz ile petrol endüstrisinde ortaya çıkan Metan gazı, karbondioksite göre atmosferde daha kısa süre kalabilse de, iklime verdiği zarar daha fazla oluyor.

Copernicus İklim Değişikliği Servisi'nin veri gözleme birimini yöneten Vincent-Henri Peuch, söz konusu verileri, "Bu her halükarda endişelenmemizi gerektiren bir durum, ancak aynı zamanda açık bir araştırma konusu" diyerek yorumladı.

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) kısa süre önce yayınladığı rapora göre sera gazı emisyonlarının, BM tarafından belirlenen, küresel ısınmanın 1,5 santigrad derece ile sınırlandırma hedefinin tutturulabilmesi için, 2025 yılından önce en üst seviyeyi görüp ardından azalmaya başlaması gerekiyor. Dünyanın her tarafından iklim araştırmacılarını bünyesinde barındıran IPCC, bunu başarabilmek için emisyonların derhal çok büyük oranlarda azaltılmasının şart olduğunu vurguluyor.

Bilim insanları, Sanayileşme Çağı öncesine oranla en fazla 1,5 santigrad derecelik bir küresel ısı artışının, iklim değişikliğinin yol açacağı büyük felaketleri önleyebileceği konusunda hemfikir. Ancak devletlerin şu ana dek ortaya koyduğu çabanın, bu hedefi tutturabilme açısından çok yetersiz olduğu belirtiliyor.

dpa / ET,EC