2021 Almanya Seçimleri

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Almanya'da 26 Eylül 2021 tarihinde düzenlenen seçimlerde Federal Meclis'in yeni üyeleri belirlendi. DW Türkçe'nin seçimlerle ilgili içeriklerine bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
Almanya'da 26 Eylül 2021 tarihinde düzenlenen seçimlerde Federal Meclis'in yeni üyeleri belirlendi.
Almanya'da gözler yeni kulacak koalisyon hükümetine çevrildi. Yeni hükümetin Türkiye ile ilişkilerde nasıl bir döneme liderlik edeceği merak ediliyor. Berlin-Ankara hattını neler bekliyor? DW Türkçe Yayınlar Yöneticisi Erkan Arıkan anlattı.
Aktif siyasete veda etmeye hazırlanan Merkel, Almanya için stratejik önem taşıyan Türkiye ile ilişkiler konusunda zorlu bir dosya miras bırakacak. Yeni Alman hükümetini, Erdoğan ile ilişkilerde zor kararlar bekliyor.