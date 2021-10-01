2021 Almanya Seçimleri

Türkiye'de gözler Almanya seçimlerine çevrildi

Erdoğan'ı Merkelsiz bir Almanya ile ilişkilerde neler bekliyor? Almanya'daki seçimler Türkiye için neden önemli? Radikal bir değişim olur mu? Uzmanlar, merak edilen soruları DW Türkçe'ye yanıtladı.