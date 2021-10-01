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2021 Almanya Seçimleri

Almanya'da 26 Eylül 2021 tarihinde düzenlenen seçimlerde Federal Meclis'in yeni üyeleri belirlendi. DW Türkçe'nin seçimlerle ilgili içeriklerine bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

Almanya'da 26 Eylül 2021 tarihinde düzenlenen seçimlerde Federal Meclis'in yeni üyeleri belirlendi.

01.10.2021, Berlin - Annalena Baerbock, Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Robert Habeck (l), Bundesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen, und Christian Lindner, Parteivorsitzender der FDP, geben nach den Sondierungsgesprächen von Bündnis 90/Die Grünen und FDP nach der Bundestagswahl ein Pressestatement.

Yeşiller ve FDP koalisyon hazırlıkları yapıyor 01.10.2021

Almanya'da koalisyon ön görüşmeleri öncesinde Yeşiller ve liberal çizgideki FDP bir araya geldi. Yapılan son anket SPD-Yeşiller-FDP koalisyonuna desteğin yüzde 59 olduğunu gösteriyor.

Almanya seçimleri: Türkiye ile ilişkilerde yeni dönem nasıl olacak? 01.10.2021

Almanya'da gözler yeni kulacak koalisyon hükümetine çevrildi. Yeni hükümetin Türkiye ile ilişkilerde nasıl bir döneme liderlik edeceği merak ediliyor. Berlin-Ankara hattını neler bekliyor? DW Türkçe Yayınlar Yöneticisi Erkan Arıkan anlattı.
ARCHIV -Parteifähnchen von SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen) vor dem Reichstag in Berlin (Archivfoto/Illustration vom 20.09.2005). Der SPD-Vorsitzende Kurt Beck hält nach der Bundestagswahl 2009 eine Ampelkoalition seiner Partei mit Grünen und FDP für möglich. Er sagte der Deutschen Presse- Agentur dpa: «Ich glaube, es gibt für uns ausreichend Schnittmengen, um sowohl mit der FDP als auch mit den Grünen zusammenarbeiten zu können. Aber ich füge ausdrücklich hinzu, dass dies eine grundsätzliche Feststellung ist und keine, die es von heute aus erlaubt zu sagen, was 2009 sein wird.» Foto: Gero Breloer (zu dpa 4169 vom 15.07.2007) +++(c) dpa - Report+++

Almanya'da koalisyon için ilk adımlar atılıyor 30.09.2021

Almanya'daki seçimler sonrasında partiler olası koalisyon hükümetleri için ön görüşmelere bu hafta sonu başlayacak. Seçimlerdeki hezimete rağmen CDU/CSU da FDP ve Yeşillerle ön görüşmelere hazırlanıyor.

Ein Mitglied der AfD sitzt bei der Wahlparty der AfD. 26.09.2021

AfD'de seçim sonucu çatlağı 28.09.2021

Sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisi kurmayları, partinin aldığı oy oranının iyi mi yoksa kötü mü olduğu konusunda fikir ayrılığı yaşadı.

Armin Laschet, Bundesvorsitzender der CDU, Spitzenkandidat seiner Partei und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen äußert sich nach der Bekanntgabe der ersten Hochrechnung zum Ausgang der Bundestagswahl auf der Wahlparty der Union im Konrad-Adenauer-Haus.

CDU Genel Başkanı Laschet üzerinde baskı artıyor 28.09.2021

Hrıstiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin Federal Almanya Cumhuriyeti tarihinin en düşük seçim sonucunu alması sonrasında başbakan adayı Armin Laschet üzerindeki baskı artıyor.
26.09.2021, Berlin: Gäste der Wahlparty von Bündnis 90/Die Grünen reagieren nach der Veröffentlichung der ersten Prognosen zum Ausgang der Bundestagswahl 2021. Foto: Kay Nietfeld/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Yorum: Alman seçmen küçük partileri güçlendirdi 27.09.2021

CDU/CSU ve SPD'nin yıllardır süren iktidarı sona erdi. Seçmenler, değişimden yana oy kullandı. DW Genel Yayın Yönetmeni Manuela Kasper-Claridge, kaleme aldığı yorumda bunun bir fırsat olduğu görüşünde.
Leader of the German Free Democrats FDP party Christian Lindner delivers a speech during a party meeting in Berlin on September 19, 2021. (Photo by Tobias Schwarz / AFP) (Photo by TOBIAS SCHWARZ/AFP via Getty Images)

Liberaller Yeşiller ile "ön sondaj" görüşmelerine başlayacak 27.09.2021

Hür Demokrat Parti (FDP) lideri Lindner, Yeşiller partisi ile muhtemel bir hükümette beraber yer almak konusunda "ön sondaj" görüşmelerine başlayacaklarını açıkladı. Her iki parti koalisyon arayışlarında kilit konumda.
ARCHIV - 15.02.2018, Berlin: Die türkische und die deutsche Fahne wehen vor dem Bundeskanzleramt. (zu dpa «Maas nennt Bedingung für Normalisierung von Türkei-Beziehungen» vom 31.08.2018) Foto: Kay Nietfeld/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Yeni Ankara-Berlin dinamiği: Kesintisiz reform 27.09.2021

16 yıllık Merkel dönemini bitiren Almanya seçimlerini Ankara da yakından izledi. Türk Dışişleri, yeni dönemde Türkiye'ye reform baskısının artacağını öngörse de Almanya ile ilişkilerde kriz öngörmüyor.
Bundestagswahl 2021 | Olaf Scholz (L) und Armin Laschet (R) am Wahlabend. Berlin 26.09.2021 Foto (Laschet): Martin Meissner/AP/picture alliance Foto (Scholz): Wolfgang Rattay/Reuters

Yeni başbakan yeni bir Türkiye siyaseti izleyecek 27.09.2021

2021 Federal Meclis Seçimi her açıdan eşi benzeri olmayan bir seçimdi. Heyecan sona kadar sürdü. Sonunda tek bilebildiğimiz Angela Merkel döneminin sona erdiği. DW Türkçe Yayınlar Sorumlusu Erkan Arıkan’ın yorumu.
BERLIN, GERMANY - SEPTEMBER 26: Olaf Scholz, chancellor candidate of the German Social Democrats (SPD), waves to supporters in reaction to initial results at SPD headquarters in federal parliamentary elections on September 26, 2021 in Berlin, Germany. Voters have gone to the polls nationwide today in elections that herald the end of the 16-year chancellorship of Angela Merkel. (Photo by Maja Hitij/Getty Images)

Almanya seçimlerinde geçici resmi sonuçlar açıklandı 27.09.2021

Almanya'da seçimler güç dengelerini değiştirdi. SPD yüzde 25,7 ile birinci parti olurken Hristiyan Birlik partileri tarihi bir düşüşle yüzde 24,1'e geriledi. İşte son sonuçlar…
10.08.2020, Berlin: Olaf Scholz (SPD), Bundesminister der Finanzen, spricht bei einer Pressekonferenz, auf der er als Kanzlerkandidat seiner Partei für die Bundestagswahl 2021 vorgestellt wird. Foto: Kay Nietfeld/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Olaf Scholz: SPD'den daha çok beğenilen başbakan adayı 26.09.2021

Ağustos 2020'de SPD'nin başbakan adayı olarak gösterilen Olaf Scholz, partisinin oy oranının düşük olduğunda bile mücadeleyi hiç bırakmadı. Peki, Scholz nasıl bir siyasetçi?
Olaf Scholz, Finance Minister and SPD candidate for Chancellor waves to his supporters after German parliament election at the Social Democratic Party, SPD, headquarters in Berlin, Sunday, Sept. 26, 2021. (AP Photo/Michael Sohn)

Seçim akşamı neler yaşandı? 26.09.2021

Almanya'da federal meclis seçimlerinin ardından oy sayımı sürüyor. İlk sonuçlara göre, Sosyal Demokrat Parti (SPD) en güçlü rakibi CDU/CSU ile arasındaki farkı açıyor. Gelişmeler DW Türkçe'nin canlı anlatım sayfasında:
Deutschlandfahne vor einer EU-Fahne, Symbolfoto f�r die deutsche EU-Ratspr�sidentschaft *** Germanys flag in front of an EU flag, symbolic photo for the German EU Council Presidency

Yeni Alman hükümetinin AB politikası nasıl şekillenecek? 25.09.2021

Yeni Alman hükümetini bekleyen sorunlardan biri Polonya ve Macaristan ile yaşanan anlaşmazlıklar. Yeşiller'in koalisyon ortağı olması durumunda, Berlin’in AB politikasının değişmesi kuvvetle muhtemel.

07.07.2017*****German Chancellor Angela Merkel greets Turkey's President Recep Tayyip Erdogan at the beginning of the G20 summit in Hamburg, Germany, July 7, 2017. REUTERS/John MACDOUGALL,POOL TPX IMAGES OF THE DAY

Türkiye'de gözler Almanya seçimlerine çevrildi 24.09.2021

Erdoğan'ı Merkelsiz bir Almanya ile ilişkilerde neler bekliyor? Almanya'daki seçimler Türkiye için neden önemli? Radikal bir değişim olur mu? Uzmanlar, merak edilen soruları DW Türkçe'ye yanıtladı.
ARCHIV - 12.01.2015, Berlin: ARCHIV - Die Flaggen von Deutschlands und der Türkei wehen vor dem Bundeskanzleramt. (zu dpa «Zweiter Gerichtstermin in der Türkei für Patrick K. aus Gießen» vom 25.10.2018) Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

TÜSİAD Berlin Direktörü Üçok: Türkiye için AB sürecinin önü açılabilir 23.09.2021

Merkelsiz Almanya Türkiye’yi nasıl etkiler? Almanya'nın Türkiye konusundaki devlet politikası nedir? Belirsizlik süreci Türk ekonomisini etkiler mi? TÜSİAD Berlin Direktörü Üçok, DW Türkçe'nin sorularını yanıtladı:
Turkish President Recep Tayyip Erdogan and Germany Prime Minister Angela Merkel meets at Presidential Palace, Ankara, Turkey. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY DepoPhotos_15616102 Turkish President Recep Tayyip Erdogan and Germany Prime Ministers Angela Merkel Meets AT Presidential Palace Ankara Turkey PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY DepoPhotos_15616102

Merkel devri sona eriyor, Türkiye ile ilişkiler zor döneme yelken açıyor 22.09.2021

Aktif siyasete veda etmeye hazırlanan Merkel, Almanya için stratejik önem taşıyan Türkiye ile ilişkiler konusunda zorlu bir dosya miras bırakacak. Yeni Alman hükümetini, Erdoğan ile ilişkilerde zor kararlar bekliyor.
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