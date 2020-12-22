2020'de çatışma ülkelerine milyarlık silah ihracatı

Federal Ekonomi Bakanlığı Yeşiller partili Omid Nouripour'un verdiği soru önergesine yanıtında Almanya'nın 2020 yılındaki silah ihracatına dair bilgileri paylaştı. Buna göre Alman hükümeti geçen sadece çatışmaların olduğu ya da çatışmalara taraf olan ülkelere bir milyar euroyu aşkın tutarda silah ihracatını onayladı. Mısır'a 17 Aralık 2020 tarihine dek 752 milyon euro tutarında silah ve askeri teçhizat satışına izin verdi. Katar'a onay verilen savunma sanayı ürünlerinin tutarı 305 milyon 100 bin, Birleşik Arap Emirlikleri‘ne 51 milyon 300 bin, Kuveyt'e 23 milyon 400 bin ve Türkiye'ye 22 milyon 900 bin euro tutarında. Bu ülkeleri bir milyon 700 bin euro ile Ürdün ve bir milyon 500 bin euro ile Bahreyn takip ediyor.

Bu ülkelerin bazılarında hali hazırda çatışmalar sürerken bazıları ise çatışmalara taraf ülkeler. Örneğin Yemen'de Suudi Arabistan'ın öncülük ettiği koalisyon İran'ın destek verdiği Husi milislerin desteklediği hükümete karşı savaşıyor. Bu koalisyona Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Kuveyt, Ürdün ve Bahreyn de dahil. Ancak çatışmaların ön saflarında Suudi Arabistan yer alıyor.

Türkiye ve Katar da listede

Katar ve Türkiye ile Libya'daki çatışmalarda oynadıkları rol nedeniyle sık sık eleştiriliyor. Katar ve Türkiye uluslararası alanda tanınan Trablus'taki Fayiz Es-Serrac hükümetine destek veriyor. Sarrac'a karşı mücadele eden General Halife Hafter'e ise Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır destek veriyor.

Libya'da şu an ateşkes devam etse de ülkedeki çatışmalara kalıcı bir çözüm bulanabilmiş değil. Almanya Libya eski lideri Muammer Kaddafi'nin 2011 yılında devrilmesinden bu yana çatışmaların son bulması için arabulucuk ediyor. Berlin'de bir yıl önce bu amaçla Libya konferansı düzenlenmişti. BM bu konferansta alınan, Libya'ya silah sevkiyatının durdurulması kararının uygulanmadığını sıklıkla dile getiriyor. BM'nin verdiği bilgilere göre Libya'ya silah sevkiyatı yapan ülkeler arasında Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri de bulunuyor. BM çatışan taraflara yaptığı silah sevkiyatı yapan bu ülkelerin BM ambargosunu ihlal ettiği uyarısını yapıyor.

Alman hükümetine silah ihracatı konusunda soru önergesi veren Yeşiller milletvekili ve partinin dış politika uzmanı Omid Nouripour, Yemen ve Libya'dak çatışmalara taraf olan ülkelere silah ihracatını eleştirdi. Nouripour, Alman hükümetinin Libya'ya silah ambargosunu ihlâl eden ülkelere silah ihracatına izin verdiği uyarısında bulunarak, "Alman hükümetinin sözleri ve icraatları arasındaki uçurum aydaki kraterler kadar büyük" ifadesini kullandı.

Sol Parti milletvekili Sevim Dağdelen'in verdiği soru önergesine göre, Almanya'nın silah ihracatı 2019 yılında 8 milyar 15 bin euro ile rekora ulaşmıştı. 2020 yılında ilk aylarda gerelime kaydedilse de 10 Aralık'a kadar toplam 5 milyar 635 bin euro tutarında silah ihracatına onay verildi.

DW, dpa / HT,BÖ

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