 2019′un en fazla paylaşılan özel haberleri | TÜRKİYE | DW | 30.12.2019

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TÜRKİYE

2019'un en fazla paylaşılan özel haberleri

DW Türkçe'nin 2019 yılında siyasetten ekonomiye, kültürden toplumsal olaylara kadar hazırladığı özel haberlerden sosyal medyada en fazla paylaşılanları derledik.

Symbolbild fuer die Internet Zensur von Social Media Plattformen Türkei (picture alliance/dpa)

DW Türkçe'nin özel haberleri 2019 yılında da sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Siyasetten ekonomiye, kültürden toplumsal olaylara kadar pek çok farklı konuya büyüteç tutan haberlerimizden en fazla paylaşılanları derledik.  

Haberlerimize gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz. 

Türkei Neues im Fall Kadirova (privat)

Kadirova’nın cesedindeki ikinci deliğin nedeni belli oldu

DW Türkçe, AKP’li vekil Şirin Ünal’ın evinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Nadira Kadirova’nın cesedinde ikinci bir kurşun deliği olduğu yönündeki iddialarının izini sürdü. DW Türkçe, morgda çekilmiş fotoğraflara ulaştı. Fotoğraflarda koltuk altında bir delik daha görülüyor. Delik, göğüs tüpü nedeniyle açılmış olabilir.

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Türkei Izmir Kommunalwahlen

Anadolu Ajansı seçim verilerini nereden alıyor?

31 Mart gecesi seçim verilerinin güncellenmemesi nedeniyle Anadolu Ajansı’na yönelik eleştiriler gündeme oturdu. Anadolu Ajansı çalışanları DW Türkçe'ye konuştu: "Şu anda kimse bu verilerin nereden geldiğini bilmiyor. Bunu biz de kendi aramızda sorguluyoruz."

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Türkei PK IHD: Verlorene Familien

KHK’lı kayıplara ne oldu?

Türkiye’de KHK ile ihraç edilen ve Şubat'ta ortadan kaybolan kişilerin işkence ve kötü muameleye uğradığına dair endişe artıyor. Aileler, sivil toplum ve siyasetçilerden hükümete "Olay aydınlansın" çağrısı yükseliyor.

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Türkei, Symbolfoto: Währung Türkische Lira

Saray, 2020’de vergilere bel bağladı

2019’da vergi gelirlerinde yaşanan düşüş, yeni vergilerle telafi edileceği açıklanmıştı. Saray’ın hazırladığı 2020 bütçesinde, bu yıl 600 milyar TL seviyesinde gerçekleşecek vergi gelirlerinin 785 milyar TL’ye çıkması hedefleniyor.

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Angebliche Folter der Polizei in der Türkei

Ezgi Can: Annemle babamı adaletsizlik öldürdü

Karakolda gördüğü kötü muamele ve işkenceye dayanamayarak canına kıyan ağabeyi Onur Yaser Can’ın ardından annesi ve babasını da kaybeden Ezgi Can, hukuk mücadelesini sürdürmekte kararlı…

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DW Conflict Zone Ibrahim Kalin

Kalın: Zaman gazetesinde çalışmadım, yazdım

DW’nin Conflict Zone programına çıkan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye, yargı bağımsızlığı, kayyum atanan belediyeler, medyanın durumu gibi konularda gazeteci Sebastian’ın eleştirel sorularıyla karşılaştı.

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Film Soeurs d'Armes Waffenschwestern

Fransız yönetmen: Film Kürtlerin bizi IŞİD’den kurtardığını gösterecek

Fransız sinemacı ve gazeteci Caroline Fourest’ın IŞİD’e karşı savaşan Kürt kadınlarını anlattığı filmi Türkiye’de tepkiye yol açtı. Yönetmen, bir grup ya da ülkeyi değil, Ezidi ve Kürt kadınları anlattığını belirtiyor.

Haberin tamamını okumak için tıklayın

Ahmet Altan Journalist Türkei

Dünya Basın Özgürlüğü Günü: Silivri'den mesaj var

Müebbet hapis cezasına çarptırılan ve 1000 güne yakın süredir cezaevinde olan gazeteci ve yazar Ahmet Altan, DW için 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'ne yönelik bir yazı kaleme aldı.

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Türkei Stadtansicht von Mardin

Mardin’de kayyumdan AKP’li bakanlara 600 bin liralık hediye

Mardin Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Vali Mustafa Yaman’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP’li bakanlara gümüşçüden 600 bin liralık hediye aldığı belgelendi. İlgili bakanlar belgeler hakkında konuşmuyor.

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Bangladesch Kind lernt den Koran in Dhaka

Kur'an kurslarında istismar: "Cezasızlık politikası var"

Sayıları her gün artan çocuk Kur'an kursları, cinsel istismar vakaları ile gündeme gelmeye devam ediyor. Hukukçulara göre, kursu denetlemesi gereken yetkililerin cezasız kalması büyük bir sorun.
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Türkei | Venezuelas Präsident Maduro auf Staatsbesuch in der Türkei

Krizlerle yakınlaşan iki ülke: Türkiye ve Venezuela

Türkiye ile Venezuela arasındaki ilişkiler Caracas'taki siyasi krizle daha da pekişti. Son yıllarda giderek güçlenen ilişkilerde 2018'de başlayan altın ticareti de önemli rol oynuyor.

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Türkei archäologische Ausgrabungsstätte Harbetsuvan

Güneydoğu’nun altı "Göbeklitepe" dolu

İnsanlık tarihine dair bilinenleri değiştiren Göbeklitepe, tek değil. Şanlıurfa’daki Karahan Tepe ve Harbetsuvan Tepesi’nde yapılan kazılarda Göbeklitepe benzeri onlarca dikilitaş bulundu.

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Türkei, Rabia Naz Vatan

Rabia Naz'ın babasının adalet arayışı

11 yaşındaki kızı Rabia Naz’ın intihar değil, bir aracın çarpması sonucu öldüğüne inanan baba Şaban Vatan, mahkeme kararıyla akıl hastanesine yatırılacak. Vatan, "Bu yola canımı koydum, kimseden korkum yok" diyor.

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Türkei | Erdogan verklagt französisches Magazin “Le Point” wegen Präsidentenbeleidigung. (DW/B. Gökkus)

Erdoğan'ın şikayetçi olduğu Fransız gazeteci: "Diktatör refleksi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yok Edici" başlığıyla kendisini kapağına taşıyan Le Point dergisi çalışanları hakkında suç duyurusunda bulundu. DW Türkçe'ye konuşan derginin yayın yönetmeni "Bu bir diktatör refleksi" dedi.

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Türkei Universität von Istanbul

Türkiye'nin bilimsel yayın karnesi zayıf

Türkiye'de üniversiteler ve bilimsel yayınların hızlı artışına rağmen, bunların kalitesi tartışma konusu. Dünyada en çok sahte akademik dergi çıkarılan ülkeler arasında Hindistan ve Nijerya ile birlikte Türkiye de var.

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Bulent Sık

Kanser raporunu açıklayan Şık’a 15 ay hapis cezası

Sağlık Bakanlığı’nın kanser araştırmasının bir bölümünü açıkladığı için yargılanan bilim insanı Bülent Şık’a göreviyle ilgili belgeleri açıklamaktan 15 ay hapis cezası verildi.

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Türkei Ankara Finanzminister Berat Albayrak stellt FInanzpaket vor

Die Welt: Albayrak yatırımcılara rezil oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yabancı yatırımcılara yönelik konuşması, İstanbul'daki yerel seçim süreci ve Finlandiya'daki seçim sonucu bugünkü Alman gazetelerinde yer alan yorum konularından.

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Türkei Nach Putschversuch lebenslange Haft für Soldaten

Türkiye'de KHK'lılar: Bize vebalı muamelesi yapıyorlar

Darbe girişimi sonrası ihraç edilen on binlerce kişi sağlık hizmeti alamıyor. Çocuklarıyla ortada kalan, kanserden psikiyatrik hastalığa çok sayıda rahatsızlıkla boğuşan aileler, "sivil ölüme" terk edildikleri görüşünde.

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Bildergalerie Präsidentenpaläste 16.10.2014 Türkei

Adli yıl geriliminde tansiyon yükseliyor

2 Eylül’de Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yapılacak Adli Yıl Açılış Töreni'ni boykot eden baro sayısı 51’e yükseldi. Törenin düzenleyicisi olarak görülen Yargıtay’a "Siz de katılmayın" yönündeki çağrılar artıyor.

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© Deutsche Welle Türkçe

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Kanser raporunu açıklayan Şık’a 15 ay hapis cezası

Sağlık Bakanlığı’nın kanser araştırmasının bir bölümünü açıkladığı için yargılanan bilim insanı Bülent Şık’a göreviyle ilgili belgeleri açıklamaktan 15 ay hapis cezası verildi. (26.09.2019)  

Dünya Basın Özgürlüğü Günü: Silivri'den mesaj var

Müebbet hapis cezasına çarptırılan ve 1000 güne yakın süredir cezaevinde olan gazeteci ve yazar Ahmet Altan, DW için 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'ne yönelik bir yazı kaleme aldı. (03.05.2019)  

Erdoğan’ın suç duyurusunda bulunduğu dergiye Fransa’dan ödül

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hakaret gerekçesi ile suç duyurusunda bulunduğu Le Point dergisinin “Yok Edici” başlıklı sayısına Fransa’da 2019 Uluslararası Basın Büyük Ödülü verildi. (10.12.2019)  

Güneydoğu’nun altı "Göbeklitepe" dolu

İnsanlık tarihine dair bilinenleri değiştiren Göbeklitepe, tek değil. Şanlıurfa’daki Karahan Tepe ve Harbetsuvan Tepesi’nde yapılan kazılarda Göbeklitepe benzeri onlarca dikilitaş bulundu. (23.11.2019)  

Die Welt: Albayrak yatırımcılara rezil oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yabancı yatırımcılara yönelik konuşması, İstanbul'daki yerel seçim süreci ve Finlandiya'daki seçim sonucu bugünkü Alman gazetelerinde yer alan yorum konularından. (17.04.2019)  

Türkiye'nin bilimsel yayın karnesi zayıf

Türkiye'de üniversiteler ve bilimsel yayınların hızlı artışına rağmen, bunların kalitesi tartışma konusu. Dünyada en çok sahte akademik dergi çıkarılan ülkeler arasında Hindistan ve Nijerya ile birlikte Türkiye de var. (02.06.2019)  

Türkiye'de KHK'lılar: Bize vebalı muamelesi yapıyorlar

Darbe girişimi sonrası ihraç edilen on binlerce kişi sağlık hizmeti alamıyor. Çocuklarıyla ortada kalan, kanserden psikiyatrik hastalığa çok sayıda rahatsızlıkla boğuşan aileler, "sivil ölüme" terk edildikleri görüşünde. (20.09.2019)  

Rabia Naz'ın babasının adalet arayışı

11 yaşındaki kızı Rabia Naz’ın intihar değil, bir aracın çarpması sonucu öldüğüne inanan baba Şaban Vatan, mahkeme kararıyla akıl hastanesine yatırılacak. Vatan, “Bu yola canımı koydum, kimseden korkum yok” diyor. (22.03.2019)  

Kalın: Zaman gazetesinde çalışmadım, yazdım

DW’nin Conflict Zone programına çıkan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye, yargı bağımsızlığı, kayyum atanan belediyeler, medyanın durumu gibi konularda gazeteci Sebastian’ın eleştirel sorularıyla karşılaştı. (28.11.2019)  

KHK’lı kayıplara ne oldu?

Türkiye’de KHK ile ihraç edilen ve Şubat'ta ortadan kaybolan kişilerin işkence ve kötü muameleye uğradığına dair endişe artıyor. Aileler, sivil toplum ve siyasetçilerden hükümete "Olay aydınlansın" çağrısı yükseliyor. (01.08.2019)  

Kur'an kurslarında istismar: "Cezasızlık politikası var"

Sayıları her gün artan çocuk Kur'an kursları, cinsel istismar vakaları ile gündeme gelmeye devam ediyor. Hukukçulara göre, kursu denetlemesi gereken yetkililerin cezasız kalması büyük bir sorun. (11.12.2019)  

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Fransız yönetmen: Film Kürtlerin bizi IŞİD’den kurtardığını gösterecek

Fransız sinemacı ve gazeteci Caroline Fourest’ın IŞİD’e karşı savaşan Kürt kadınlarını anlattığı filmi Türkiye’de tepkiye yol açtı. Yönetmen, bir grup ya da ülkeyi değil, Ezidi ve Kürt kadınları anlattığını belirtiyor. (03.08.2019)  

Kadirova’nın cesedindeki ikinci deliğin nedeni belli oldu

Nadira Kadirova’nın cesedindeki ikinci delik iddiasının izini süren DW Türkçe, morgda çekilmiş fotoğraflara ulaştı. Fotoğraflarda koltuk altında bir delik daha görülüyor. Delik, göğüs tüpü nedeniyle açılmış olabilir. (07.11.2019)  

Ezgi Can: Annemle babamı adaletsizlik öldürdü

Karakolda gördüğü kötü muamele ve işkenceye dayanamayarak canına kıyan ağabeyi Onur Yaser Can’ın ardından annesi ve babasını da kaybeden Ezgi Can, hukuk mücadelesini sürdürmekte kararlı… (25.10.2019)  

Adli yıl geriliminde tansiyon yükseliyor

2 Eylül’de Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yapılacak Adli Yıl Açılış Töreni'ni boykot eden baro sayısı 51’e yükseldi. Törenin düzenleyicisi olarak görülen Yargıtay’a "Siz de katılmayın" yönündeki çağrılar artıyor. (25.08.2019)  

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