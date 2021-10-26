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2017 Almanya seçimleri

Almanya'da genel seçimler 24 Eylül 2017 tarihinde yapılacak. 19. kez yapılacak seçimle, Federal Meclis'in yeni üyeleri belirlenecek. Seçimlerin ardından Federal Meclis'teki tablo doğrultusunda hükümet şekillenecek.

Almanya'da genel seçimlere, siyasi partiler listeler ve doğrudan adaylar yoluyla, şahıslar ise doğrudan aday olarak katılabiliyor. Mevcut yasama döneminde koalisyonun büyük ortağı Hristiyan Birlik partileri (CDU ve CSU) mecliste 310 vekille temsil ediliyor. Meclisteki ikinci büyük grubu 193 milletvekili ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) oluşturuyor. SPD'yi 64 vekille Sol Parti ve 63 vekille Yeşiller Birlik/90 partisi izliyor. 2017 seçimlerinde Hür Demokrat Parti (FDP) ile sağ popülist Almanya İçin Alternatif (Afd) partisinin de meclise girmesi bekleniyor.

21 March 2019, Berlin: Aydan Özoguz, (SPD) speaks at the 89th session of the Bundestag on the topic of Bundeswehr deployment in Afghanistan. Photo: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Aydan Özoğuz Almanya Federal Meclisi Başkanvekili oldu 26.10.2021

Almanya‘da Federal Meclis 26 Eylül’de yapılan seçimlerden sonra ilk oturumunu gerçekleştirdi. İlk günde yapılan meclis başkanlığı seçiminde Aydan Özoğuz başkanvekilliğine seçildi.

Armin Laschet, Bundesvorsitzender der CDU, Spitzenkandidat seiner Partei und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen äußert sich nach der Bekanntgabe der ersten Hochrechnung zum Ausgang der Bundestagswahl auf der Wahlparty der Union im Konrad-Adenauer-Haus.

Hristiyan Birlik partileri seçim sonuçlarının muhasebesini yapıyor 28.09.2021

Hristiyan Birlik partileri seçimlerde uğradıkları hezimetin muhasebesini yapıyor. Parti grubunda güç mücadeleleri yaşanırken, başbakan adayı Armin Laschet’in üzerindeki baskı artıyor.
Ein Mitglied der AfD sitzt bei der Wahlparty der AfD. 26.09.2021

AfD'de seçim sonucu çatlağı 28.09.2021

Sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisi kurmayları, partinin aldığı oy oranının iyi mi yoksa kötü mü olduğu konusunda fikir ayrılığı yaşadı.

Armin Laschet, Bundesvorsitzender der CDU, Spitzenkandidat seiner Partei und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen äußert sich nach der Bekanntgabe der ersten Hochrechnung zum Ausgang der Bundestagswahl auf der Wahlparty der Union im Konrad-Adenauer-Haus.

CDU Genel Başkanı Laschet üzerinde baskı artıyor 28.09.2021

Hrıstiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin Federal Almanya Cumhuriyeti tarihinin en düşük seçim sonucunu alması sonrasında başbakan adayı Armin Laschet üzerindeki baskı artıyor.
28.05.2020, Berlin im Plenar_Saal im ReichtagsgebÃ_ude des Deutschen Bundestag in Berlin | Verwendung weltweit

18 Türkiye kökenli siyasetçi Federal Meclis'e girdi 27.09.2021

Almanya’da yapılan seçimlerden Sosyal Demokrat Parti az farkla birinci çıktı. Seçim sistemine bağlı olarak milletvekili sayısı 735’e yükseldi. Federal Meclis’e giren vekiller arasında 18 Türkiye kökenli de bulunuyor.

Almanya'da iktidar değişikliği Türk ekonomisini nasıl etkileyecek? 27.09.2021

Almanya genel seçimleri, Türkiye’deki ekonomi ve iş dünyası tarafından da büyük bir dikkatle izlendi. Almanya dünyanın dördüncü, Avrupa’nın ise en büyük ekonomisine sahip. Aynı zamanda AB’nin “lokomotif ülkesi” ve karar alma süreçlerinin belirleyici aktörü konumunda. Gelişmeleri yakından izleyen TÜSİAD Berlin Direktörü Alper Üçok, DW Türkçe’ye gözlemlerini ve beklentileri aktardı.
10.08.2020, Berlin: Olaf Scholz (SPD), Bundesminister der Finanzen, spricht bei einer Pressekonferenz, auf der er als Kanzlerkandidat seiner Partei für die Bundestagswahl 2021 vorgestellt wird. Foto: Kay Nietfeld/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Olaf Scholz: SPD'den daha çok beğenilen başbakan adayı 26.09.2021

Ağustos 2020'de SPD'nin başbakan adayı olarak gösterilen Olaf Scholz, partisinin oy oranının düşük olduğunda bile mücadeleyi hiç bırakmadı. Peki, Scholz nasıl bir siyasetçi?

Türk-Alman ilişkileri | "Almanya Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı" 26.09.2021

Almanya'ya 16 yıldır liderlik eden Merkel'in aday olmadığı seçimlerden çıkacak koalisyon hükümeti, Almanya dış politikasında da büyük değişimler getirebilir. Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkiler son 10 yılda ciddi gerilimlere sahne olsa da Almanya, Türkiye için en çok önem taşıyan ülkelerin başında yer alıyor.

Almanya'da seçmen ne istiyor? 26.09.2021

Almanya sandık başında. Yapılan federal seçimlerde seçmen, yeni meclisi ve Angela Merkel’in koltuğunu devralacak yeni başbakanı belirleyecek. Almanya’da toplam 60 milyon 400 bin seçmen var. Bunun yarısından fazlasını kadınlar oluşturuyor. Ayrıca seçmenin %15'i 30 yaş altında ve %40'ı ise 60 yaşın üzerinde. Rachel Stewart bu bölümde Almanya’daki seçmen profilini aktarıyor.
Olaf Scholz, Finance Minister and SPD candidate for Chancellor waves to his supporters after German parliament election at the Social Democratic Party, SPD, headquarters in Berlin, Sunday, Sept. 26, 2021. (AP Photo/Michael Sohn)

Seçim akşamı neler yaşandı? 26.09.2021

Almanya'da federal meclis seçimlerinin ardından oy sayımı sürüyor. İlk sonuçlara göre, Sosyal Demokrat Parti (SPD) en güçlü rakibi CDU/CSU ile arasındaki farkı açıyor. Gelişmeler DW Türkçe'nin canlı anlatım sayfasında:
People vote in the general election (Bundestagswahl) in Berlin, Germany, September 24, 2017. REUTERS/Fabrizio Bensch

Almanya’da karar günü: Seçmenler sandık başında 25.09.2021

Almanya’da seçmenler bugün Federal Meclis’in yeni üyelerini belirlemek için oy verecek. Merkel’ın siyaset sahnesinden çekilmesiyle Almanya’da yeni bir dönem başlayacak. İşte seçimin ayrıntıları:

Partilerin Türkiye'ye bakışı | "Türkiye'nin AB üyeliği bizimle söz konusu olmayacak" 25.09.2021

Yaklaşık 3 milyon Türkiye kökenlinin yaşadığı Almanya’da Türkiye ile ilişkiler oldukça önemli. O nedenle 26 Eylül Pazar günü yapılacak federal seçimlerde meclise girmesi olası tüm partilerin programında Türkiye var. Peki sağ popülist AfD’den kamuoyu anketlerinde önde görünen SPD'ye dek Almanya'daki siyasi partiler, seçim programında Türkiye’ye nasıl yer veriyor? Mercek altına aldık.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) (M) und ihr Gast, der chinesische Ministerpräsident Li Keqiang (l), besuchen am 10.10.2014 zwischen zwei Terminen einen Supermarkt in Berlin. Foto: Lukas Schulze/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Türkiye Merkel'i nasıl görüyor? | "Alışverişini kendi yapıyor, orduyla dolaşmıyor" 25.09.2021

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 16 yıl sonra görevini devretmeye hazırlanıyor. Almanya başbakanı olarak Avrupa siyasetinde önemli bir konuma sahip olan Merkel, dünyada sevilen ve güvenilen bir lider olarak anılıyor. Merkel, Türkiye’de de popüler olan ve yakından tanınan liderlerden. Peki, Türk kamuoyunun Merkel hakkındaki görüşleri neler?

DW Haber - 24.09.2021 24.09.2021

"'Kürt sorunu yoktur' ifadesi yanlış". HSK, AYM kararlarına direnen hakimleri işleme koymadı, terfi ettirdi. Erdoğan'ı yılana benzetmekle suçlanan avukata 50 bin TL ceza. Türkiye'den Almanya'ya gri pasaportla gelenlerden biri 3 yaşında
Ein Radfahrer fährt an großen Wahlplakaten mit den Spitzenkandidaten Olaf Scholz (SPD, l-r), Armin Laschet (CDU), Robert Habeck und Annalena Baerbock (beide Bündnis 90/Die Grünen) vorbei. Knapp sechs Wochen vor der Bundestagswahl haben die Parteien ihren Endspurt um die Wählergunst gestartet. +++ dpa-Bildfunk +++

Almanya'da gözler kararsızların oylarında 23.09.2021

Almanya’da Federal Meclis seçimlerine üç gün kala, partiler özellikle kararsızların oylarını alabilmek için yoğun çaba sarfediyor. Seçim sonrası için beklenti, hükümet kurma sürecinin zorlu ve uzun olacağı yönünde.
2021, Dresden, Deutschland, Tino Chrupalla, AfD- Bundessprecher, spricht mit einer FFP2-Maske mit AfD-Logo in der Dresdener Messehalle beim Bundesparteitag der AfD zu Medienvertretern. Ein Thema ist der Beschluss des Wahlprogramms für die Bundestagswahl. +++ dpa-Bildfunk +++

AfD'nin gölgesindeki Saksonya: Almanya'nın sağ kenarı 23.09.2021

Almanya'nın en doğusu, sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin kalesi konumunda. AfD'nin liste başı adayı Chrupalla'nın hedefi, AfD'yi 2025'te iktidara taşımak.
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