2017 Almanya seçimleri

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Almanya'da genel seçimler 24 Eylül 2017 tarihinde yapılacak. 19. kez yapılacak seçimle, Federal Meclis'in yeni üyeleri belirlenecek. Seçimlerin ardından Federal Meclis'teki tablo doğrultusunda hükümet şekillenecek.
Almanya'da genel seçimlere, siyasi partiler listeler ve doğrudan adaylar yoluyla, şahıslar ise doğrudan aday olarak katılabiliyor. Mevcut yasama döneminde koalisyonun büyük ortağı Hristiyan Birlik partileri (CDU ve CSU) mecliste 310 vekille temsil ediliyor. Meclisteki ikinci büyük grubu 193 milletvekili ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) oluşturuyor. SPD'yi 64 vekille Sol Parti ve 63 vekille Yeşiller Birlik/90 partisi izliyor. 2017 seçimlerinde Hür Demokrat Parti (FDP) ile sağ popülist Almanya İçin Alternatif (Afd) partisinin de meclise girmesi bekleniyor.
Almanya genel seçimleri, Türkiye’deki ekonomi ve iş dünyası tarafından da büyük bir dikkatle izlendi. Almanya dünyanın dördüncü, Avrupa’nın ise en büyük ekonomisine sahip. Aynı zamanda AB’nin “lokomotif ülkesi” ve karar alma süreçlerinin belirleyici aktörü konumunda. Gelişmeleri yakından izleyen TÜSİAD Berlin Direktörü Alper Üçok, DW Türkçe’ye gözlemlerini ve beklentileri aktardı.
Almanya'ya 16 yıldır liderlik eden Merkel'in aday olmadığı seçimlerden çıkacak koalisyon hükümeti, Almanya dış politikasında da büyük değişimler getirebilir. Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkiler son 10 yılda ciddi gerilimlere sahne olsa da Almanya, Türkiye için en çok önem taşıyan ülkelerin başında yer alıyor.
Almanya sandık başında. Yapılan federal seçimlerde seçmen, yeni meclisi ve Angela Merkel’in koltuğunu devralacak yeni başbakanı belirleyecek. Almanya’da toplam 60 milyon 400 bin seçmen var. Bunun yarısından fazlasını kadınlar oluşturuyor. Ayrıca seçmenin %15'i 30 yaş altında ve %40'ı ise 60 yaşın üzerinde. Rachel Stewart bu bölümde Almanya’daki seçmen profilini aktarıyor.
Yaklaşık 3 milyon Türkiye kökenlinin yaşadığı Almanya’da Türkiye ile ilişkiler oldukça önemli. O nedenle 26 Eylül Pazar günü yapılacak federal seçimlerde meclise girmesi olası tüm partilerin programında Türkiye var. Peki sağ popülist AfD’den kamuoyu anketlerinde önde görünen SPD'ye dek Almanya'daki siyasi partiler, seçim programında Türkiye’ye nasıl yer veriyor? Mercek altına aldık.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, 16 yıl sonra görevini devretmeye hazırlanıyor. Almanya başbakanı olarak Avrupa siyasetinde önemli bir konuma sahip olan Merkel, dünyada sevilen ve güvenilen bir lider olarak anılıyor. Merkel, Türkiye’de de popüler olan ve yakından tanınan liderlerden. Peki, Türk kamuoyunun Merkel hakkındaki görüşleri neler?