185'inci Oktoberfest Münih'te başladı

Almanya'nın Bavyera eyaletinin geleneksel bira festivali Oktoberfest, Cumartesi günü Münih'te başladı.

Markus Söder ve Dieter Reiter (sağda)

Bavyera Eyalet Başbakanı, muhafazakar Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili Markus Söder ile Münih'in Sosyal Demokrat Partili (SPD) belediye başkanı Dieter Reiter, festival açılışında bir araya geldi. İki liderin siyasi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakıp kadeh tokuşturmalarıyla Oktoberfest resmen başlamış oldu.

İlk gününde festivale geleneksel Bavyera kıyafetleri giymiş yüzlerce konuk katıldı. Festivalin başlangıcında Almanca, İngilizce ve Almanca'nın Bavyera ağzıyla "üç dilde” anons yapıldı: "Sevgili konuklar, Oktoberfest'e hoş geldiniz. Festival alanını şimdi açıyoruz.”

Yaklaşık 600 polis memuru ve yüzlerce zabıta festival alanında 16 gün boyunca güvenliği sağlayacak. Alana ayrıca güvenliği sağlama amacıyla kameralar yerleştirildi.

185'inci Oktoberfest'te bir litre biranın fiyatı 11 buçuk euro. Bu yıl festivali 6 milyon kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Oktoberfest 7 Ekim'e kadar sürecek.

DW/BÜ,EC

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