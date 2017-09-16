 185′inci Oktoberfest Münih′te başladı | ALMANYA | DW | 22.09.2018

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ALMANYA

185'inci Oktoberfest Münih'te başladı

Bavyera’nın geleneksel bira festivali Oktoberfest’in (Ekim Şenliği) 185’incisi Cumartesi günü başladı. Bu yıl bir litre biranın 11 buçuk euro olduğu şenlik 7 Ekim’e kadar sürecek.

Start Oktoberfest 2018 (picture-alliance/AP Photo/M. Schrader)

Almanya'nın Bavyera eyaletinin geleneksel bira festivali Oktoberfest, Cumartesi günü Münih'te başladı.

Start Oktoberfest 2018 (Reuters/A. Gebert)

Markus Söder ve Dieter Reiter (sağda)

Bavyera Eyalet Başbakanı, muhafazakar Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili Markus Söder ile Münih'in Sosyal Demokrat Partili (SPD) belediye başkanı Dieter Reiter, festival açılışında bir araya geldi. İki liderin siyasi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakıp kadeh tokuşturmalarıyla Oktoberfest resmen başlamış oldu.

Start Oktoberfest 2018 (picture-alliance/dpa/K.-J. Hildenbrand)

İlk gününde festivale geleneksel Bavyera kıyafetleri giymiş yüzlerce konuk katıldı. Festivalin başlangıcında Almanca, İngilizce ve Almanca'nın Bavyera ağzıyla "üç dilde” anons yapıldı: "Sevgili konuklar, Oktoberfest'e hoş geldiniz. Festival alanını şimdi açıyoruz.”

Yaklaşık 600 polis memuru ve yüzlerce zabıta festival alanında 16 gün boyunca güvenliği sağlayacak. Alana ayrıca güvenliği sağlama amacıyla kameralar yerleştirildi.

Start Oktoberfest 2018 (Reuters/M. Dalder)

185'inci Oktoberfest'te bir litre biranın fiyatı 11 buçuk euro. Bu yıl festivali 6 milyon kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Oktoberfest 7 Ekim'e kadar sürecek.

DW/BÜ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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