16-19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı

İlk koronavirüs valkasının tespit edildiği 10 Mart'ın üzerinden 2 ay geçtiğini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mücadeleyi başarıyla devam ettirdiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada yeni vaka ve ölüm sayısı ile yoğun bakımda olan ve solunum cihazına bağlı hasta sayısının giderek azaldığını belirtti.

Kurallara riayet ettikleri için vatandaşlara teşekkür eden Erdoğan hayatın artık yeni bir düzene göre sürdürülmesi gerektiğini kaydetti.

"Bunun için vatandaşlarımızın hayatı normalleştirme adımlarını kesinlikle 10 Mart öncesine dönüş gibi algılamaması gerekiyor” diyen Erdoğan ekledi "Bu tablo bize uzunca süre hayatımızı maske kullanımı, fiziki mesafeyi koruma ve temizliğe sıkı riayetin esasını oluşturduğu yeni düzene göre sürdürmemiz gerektiğine işaret ediyor.”

Erdoğan bugüna kadar salgın nedeniyle 412 yerleşim yerini karantinaya almak zorunda kaldıklarını, karantinanın 300'ünde sona ererken 112'sinde devam ettiğini kaydetti.

"Hayatımızı uzunca bir süre salgın tehdidine karşı bizi koruyacak tedbirlere göre devam etmek mecburiyetindeyiz” diyen Erdoğan normalleşme adımlarının bu kavramlar çerçevesinde değerlendirilmesini istedi. Maskesiz evden atılamamasını ve kalabalıklardan uzak durulmasını isteyen Cumhurbaşkanı salgın şartlarında hayatı kolaylaştırmaya çalıştıklarını söyledi.

Dört günlük yasak, ek sokağa çıkma izinleri

Dün saat 11.00-15.00 saatleri arasında 65 yaş üzeri vatandaşlara sokağa çıkma izni verdiklerini belirten Erdoğan Çarşamba günü 0-14 yaş arası için, Cuma günü ise 15-20 yaş arasının aynı imkandan faydalanacağını açıkladı.

Bu uygulamayı herhangi bir olumsuzluk tespit etmediğimi taktirde sürdürmeyi planladıklarını belirten Erdoğan 16-17-18-19 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını söyledi.

Erdoğan "Yaşlılarımız 17 Mayıs'ta 10-17 arası sokağa çıkabilecek. 20 yaş altı 20 Mayıs Çarşamba ve 22 Mayıs Cuma günü sokağa çıkmayı sürdürecektir” dedi.

Seyahat kısıtlaması 9 ilde kalkıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısında 9 il için daha şehirler arası giriş çıkış yaşağının kalktığını ve bu illerin Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Tekirdağ olduğunu söyledi.

Berber, güzellik salonu, giyim eşyası, ayakkabı mağazaları ve züccaciye ürünü satanların faaliyet başladığını belirten Erdoğan bu işletmelerin maske, fizik mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde hizmet vermesini beklediklerini kaydetti.

Maaş, burs ödemeleri öne çekildi

Emeklilerin maaş ödemelerini 15 Mayıs'tan itibaren hesaplarına yatırmaya başlayarak bayrama kadar bitiriceklerini kaydeden Erdoğan, aynı şekilde burs ve kredi ödemelerinin de bayrama kadar tamamlanacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Mayıs ayı işsizlik sigortası ödemelerinin öne çekildiğini aktardı.

Çay hasadına izin

Bu yıl yaş çay alım fiyatının 3,27 TL olarak belirlendipşnş belirten Erdoğan İçişleri Bakanlığının başka illerde oturup çay hasadı için başka ile gideceklere e-devlette özel talep bölümü açacağını ve bu kişilerin özel izinle yola çıkabileceğini kaydetti.

Erdoğan ayrıca yıkanabilir bez maske standardlarının belirlendiğini ve bir üst fiyat tespit edilerek satışına izin verileceğini aktardı.

DW / SSB, BK

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