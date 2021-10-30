15 Temmuz darbe girişimi

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Türkiye'de 15 Temmuz 2016 tarihinde TSK içindeki bir grubun yönetime el koyduğunu açıklaması ile vuku bulan gelişmedir.
15 Temmuz akşamı askerlerin İstanbul'daki iki köprüdeki geçişleri kapatması, Ankara'da Genelkurmay Karargahı, TRT binası gibi devlet kurumlarında kontrolün sağlaması ile hükümete karşı darbe girişiminde bulunuldu. AKP hükümeti askerlerin girişimine karşı 'milleti sokaklara çıkıp demokrasiyi' savunmaya çağırdı. DW Türkçe'nin Temmuz darbesi ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.
Pandemi nedeniyle Türkiye turizm sektörü büyük darbe aldı. 2019 yılında 52 milyon ziyaretçi ağırlayan sektör 34,5 milyar dolar gelir elde etti. Turizm Bakanlığı istatistiklerine göre, 2020'de ziyaretçi sayısı %69 düştü ve gelirler yaklaşık 12 milyar dolara geriledi. Bu sezon yabancı turistler yavaş yavaş geri dönmeye başladı. Peki, Antalya ve Bodrum'da son durum ne?
4. yargı paketi: "Savunma hakkına darbe".İsrail'de iktidar değişikliği Türkiye ile ilişkilerde ne anlama geliyor?Eski Amedsporlu Deniz Naki, yarın Almanya'da yargılanacak. Ferhat Tunç: Hasan Saltık'ın değeri ülkemizde anlaşılmadı. Nâzım Hikmet'in manevi kızı: Sanırım bugün Taksim Meydanı'nda olurdu