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15 Temmuz darbe girişimi

Türkiye'de 15 Temmuz 2016 tarihinde TSK içindeki bir grubun yönetime el koyduğunu açıklaması ile vuku bulan gelişmedir.

15 Temmuz akşamı askerlerin İstanbul'daki iki köprüdeki geçişleri kapatması, Ankara'da Genelkurmay Karargahı, TRT binası gibi devlet kurumlarında kontrolün sağlaması ile hükümete karşı darbe girişiminde bulunuldu. AKP hükümeti askerlerin girişimine karşı 'milleti sokaklara çıkıp demokrasiyi' savunmaya çağırdı. DW Türkçe'nin Temmuz darbesi ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

General Abdel Fattah al-Burhan, höchster Militärvertreter im Sudan, spricht während einer Pressekonferenz im Generalkommando der Streitkräfte in Khartum. Der bei einem Putsch im ostafrikanischen Sudan entmachtete Ministerpräsident Hamduk wird in der Residenz al-Burhans festgehalten. Man habe Hamduk zu seiner eigenen Sicherheit in die Residenz gebracht. +++ dpa-Bildfunk +++

Sudan'da ordu çok sayıda büyükelçiyi görevden aldı 30.10.2021

Sudan'da yönetime el koyan ordu Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerdeki büyükelçilerini görevden aldı.

KHARTOUM, SUDAN - OCTOBER 25: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - Rasd Sudan Network / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Sudanese people take the streets after the 'military coup' attempt in Khartoum, Sudan on October 25, 2021. Sudan's military arrested the country's prime minister and members of the civilian government, officials in the capital Khartoum announced early Monday. Rasd Sudan Network/Handout / Anadolu Agency

Sudan'da ordu yönetime el koydu 25.10.2021

Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, ordunun yönetime el koyduğunu ve geçici hükümetin feshedildiğini açıkladı. Ülkede sıkıyönetim ilan edildi.

FILE PHOTO: A person wearing a Sudan's flag stand in front of a burning pile of tyres during a protest against prospect of military rule in Khartoum, Sudan October 21, 2021. REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah/File Photo

Sudan'da darbe girişimi 25.10.2021

Doğu Afrika ülkesi Sudan'da bir grup askerin Başbakan Hamduk ile ülkeyi yöneten koalisyon ortağı partilerin liderlerini gözaltına aldığı bildirildi. Ülkede internetin de kesildiği haber verildi.

People celebrate in the streets with members of Guinea's armed forces after the arrest of Guinea's president, Alpha Conde, in a coup d'etat in Conakry, September 5, 2021. - Guinean special forces seized power in a coup on September 5, arresting the president and imposing an indefinite curfew in the poor west African country. We have decided, after having taken the president, to dissolve the constitution, said a uniformed officer flanked by soldiers toting assault rifles in a video sent to AFP. (Photo by CELLOU BINANI / AFP) (Photo by CELLOU BINANI/AFP via Getty Images)

ABD’den Gine’deki darbeye kınama 06.09.2021

Washington Gine’de ordunun yönetimine el koymasını kınadı. ABD Dışişleri Bakanlığı tüm taraflara şiddetten ve anayasaya uygun olmayan girişimlerden kaçınma çağrısı yaptı.
Turkish police use water cannons and tear gas to disperse teachers as they make their way to Kizilay Square in the capital Ankara, to demonstrate against the Justice and Development Party (AKP) government's education policy, on December 20, 2014. Dozens of demonstrators were arrested as they protested, angry by the interventions of the Islamic-rooted Justice and Development Party (AKP) in the Turkish education system which they allege have undermined the country's secularity. AFP PHOTO/ADEM ALTAN (Photo credit should read ADEM ALTAN/AFP/Getty Images)

AKP'li yıllar: Temel haklar nasıl etkilendi? 15.08.2021

Türkiye 20 yıl önce nasıl bir demokrasi ve insan hakları ortamına sahipti? AKP iktidara geldikten sonra bu tablo ne yönde değişti, hangi kırılma noktaları yaşandı? İnsan hakları savunucuları DW Türkçe için değerlendirdi.
Turkey's Prime Minister Recep Tayyip Erdogan leaves after a wreath-laying ceremony at the mausoleum of Mustafa Kemal Ataturk, founder of modern Turkey, in Ankara on August 1, 2009 Erdogan earlier chaired the annual meeting of the High Military Council in Ankara. The High Military Council, from August 1-4, 2009, under the chairmanship of Prime Minister Recep Tayyip Erdogan is set to determine the new chain of command starting from August 30. AFP PHOTO / ADEM ALTAN (Photo credit should read ADEM ALTAN/AFP/Getty Images)

AKP'nin dış politika karnesi: Uluslararası camiada yalnızlık 14.08.2021

19 yıldır iktidardaki AKP, 20 yaşını doldurdu. Partinin dış politika karnesinin 'kırık notlar'la dolu olduğunu belirten gözlemcilere göre Ankara; AB'den kopukluğun, ABD ve Rusya arasında sıkışmışlığın sancısını çekiyor.
26.7.2021***Tunisian military forces guard the area around the parliament building in the capital Tunis on July 26, 2021, following protests in reaction to a move by the president last night to suspend the north African country's parliament and dismiss the Prime Minister. - Tunisia was plunged deeper into crisis as President Kais Saied suspended parliament and dismissed Prime Minister Hichem Mechichi late July 25, prompting the country's biggest political party to decry a coup d'etat. (Photo by FETHI BELAID / AFP) (Photo by FETHI BELAID/AFP via Getty Images)

Tunus'ta gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi 26.07.2021

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in Başbakan el Meşişi'yi görevden almasının ardından ülkede gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Uluslararası toplum ülkedeki gelişmeleri kaygıyla karşıladı.

TUNIS, TUNISIA - JULY 25: (----EDITORIAL USE ONLY MANDATORY CREDIT - TUNISIAN PRESIDENCY / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Tunisian President Kais Saied announces to assume executive authority in addition to suspending parliament at the Carthage Palace in Tunis, Tunisia on July 25, 2021. During a meeting with military leaders, Saied said he had decided to sack Prime Minister Hicham Mechichi, according to the Tunisian Presidency's official Facebook page. Tunisian Presidency / Handout / Anadolu Agency

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Başbakanı görevden aldı 26.07.2021

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Başbakan El Meşişi'yi görevden aldı. Meclisin yetkileri dondurulurken milletvekillerinin dokunulmazlığı askıya alındı. Nahda Hareketi lideri Gannuşi gelişmeyi darbe olarak niteledi.
ARCHIV - 16.07.2016, Türkei, Istanbul: Anhänger von Präsident Erdogan rufen Parolen und halten türkische Flaggen bei einer Demonstration auf dem Taksim Platz gegen den gescheiterten Putschversuch der Armee. (zu dpa-Story: «dpa-Story: Putschversuch in der Türkei - 'Ist Murat ein Verräter - oder ein Märtyrer?'» vom 11.06.2018) Foto: Sedat Suna/EPA/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Bir grup 15 Temmuz gazisi yıl dönümü etkinliğine katılmayacak  15.07.2021

15 Temmuz darbe girişimine direnen 251 kişi şehit, 2 bin 734 kişi gazi oldu. Ancak gazilerin bir kısmı bugün hükümete tepkili. Davetli oldukları Cumhurbaşkanlığı etkinliğine katılmayacaklar. Peki, neden? Talepleri ne? 
The statue of Lady Justice in Turkey, August 2019

15 Temmuz'dan sonra yargı nasıl değişti? 15.07.2021

Türkiye, 15 Temmuz darbe girişimi ve OHAL sürecinin ardından gelen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yargının bağımsızlığı konusunda soru işaretlerinin arttığı ve yargıya güvenin azaldığı bir süreç yaşıyor.
Türkei Ali Babacan, ehemaliger Wirtschaftsminister 11. März 2020 in Istanbul

Babacan'dan 15 Temmuz yorumu: Ucube bir sisteme geçiş için fırsat olarak görüldü 13.07.2021

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 15 Temmuz darbe girişiminin "ucube bir sisteme geçiş için bir fırsat olarak" görüldüğünü söyledi, AKP'li seçmene de çağrıda bulundu.
ANKARA, TURKEY - AUGUST 01 : Defendant Akin Ozturk (2nd L) and other defendants arrive for their trial accompanied with gendarmerie commandos of Sincan Penal Institution at Ankara 4th Heavy Penal Court in Ankara, Turkey on August 01, 2017. Members of Fetullah Terrorist Organization (FETO) 486 defendants are taken to court due to using Akinci Air Base which they used as their headquarters, during the night of July 15, 2016 defeated coup attempt. Mustafa KamacÄ± / Anadolu Agency |

Darbe yargılamaları: 3 binden fazla mahkumiyet 13.07.2021

AA'nın haberine göre 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden bu yana cumhuriyet başsavcılıkları tarafından şimdiye kadar 100 binin üzerinde soruşturma yürütüldü, 3 bin 500'den fazla kişi de mahkum edildi.

ARCHIV - Mitglieder der Palästinensischen Sicherheitskräfte sind am 17.11.2009 bei der Ausbildung in der West Bank in Nablus mit ihren Kalschnikow-Sturmgewehren angetreten. Der russische Waffenkonstrukteur Michail Kalaschnikow ist im Alter von 94 Jahren gestorben. Das teilten die Behörden der Teilrepublik Udmurtien der Agentur Interfax zufolge am 23.12.2013 mit. Das nach ihm benannten Sturmgewehr gilt als das am meisten verbreitete Gewehr der Welt. Foto: ALAA BADARNEH dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Kayıp silahlar bilmecesi 09.07.2021

Sedat Peker'in 15 Temmuz sonrası İstanbul'da silah dağıtıldığına yönelik iddiaları yeniden kayıp silahları gündeme taşıdı. İddialara yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü, "Soruşturmada bize düşen görev yok" dedi.

Alman turist: Başka ülkelere kısıtlamaları hafifletirken Türkiye'yi dışlamayın yoksa ülke çöker 03.07.2021

Pandemi nedeniyle Türkiye turizm sektörü büyük darbe aldı. 2019 yılında 52 milyon ziyaretçi ağırlayan sektör 34,5 milyar dolar gelir elde etti. Turizm Bakanlığı istatistiklerine göre, 2020'de ziyaretçi sayısı %69 düştü ve gelirler yaklaşık 12 milyar dolara geriledi. Bu sezon yabancı turistler yavaş yavaş geri dönmeye başladı. Peki, Antalya ve Bodrum'da son durum ne?
Soccer Football - Euro 2020 - Portugal Press Conference - Puskas Arena, Budapest, Hungary - June 14, 2021 Portugal's Cristiano Ronaldo and Fernando Santos during the press conference UEFA/Handout via REUTERS ??ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES

Ronaldo’dan Coca Cola’ya 4 milyar dolarlık darbe 16.06.2021

Ünlü futbolcu Ronaldo’nun, pazartesi günkü Portekiz-Macaristan maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında masadaki kola şişelerini toplayıp kenara koyması içecek devi Coca Cola’ya 4 milyar dolar kaybettirdi.

DW Haber - 03.06.2021 03.06.2021

4. yargı paketi: "Savunma hakkına darbe".İsrail'de iktidar değişikliği Türkiye ile ilişkilerde ne anlama geliyor?Eski Amedsporlu Deniz Naki, yarın Almanya'da yargılanacak. Ferhat Tunç: Hasan Saltık'ın değeri ülkemizde anlaşılmadı. Nâzım Hikmet'in manevi kızı: Sanırım bugün Taksim Meydanı'nda olurdu

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