 1,5 milyon sığınmacıya yer aranıyor | DÜNYA | DW | 01.07.2019

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DÜNYA

1,5 milyon sığınmacıya yer aranıyor

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, bir milyon 440 binden fazla insan için yeni yer arayışında. Kendileri için yeni yer aranan sığınmacıların 420 bininin Türkiye’de olduğu belirtiliyor.

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Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, dünyada zor durumda olan sığınmacıların sayısının rekor düzeyde artması nedeniyle, bir milyon 440 binden fazla insanın yerleştirilebileceği yeni yer arıyor. İsviçre'nin Cenevre kentinde başlayan ve sığınmacıların yeni bir yere yerleştirilmelerinin konu edildiği bir konferansta, sığınmacıların özellikle Suriye, Güney Sudan ve Kongo'daki savaş ve çatışmalardan kaçtıklarına dikkat çekildi. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin verilerine göre, bu sığınmacıların özellikle Türkiye ve bazı Doğu Afrika ülkelerinin de aralarında bulunduğu 60 ülkede geçici olarak bulunduğu belirtiliyor. Çoğunluğunu geçici koruma statüsünde olan Suriyelilerin oluşturduğu 3 milyon 700 bin sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye'den de 420 bin sığınmacıya yeni yer aranıyor. Konferansta, bu insanlar için yeni bir hayata başlayabilecekleri ülkeler arandığı kaydedildi.

"Krizlerin sorumluluğu daha adil dağıtılmalı

Her beş sığınmacıdan dördünün kalkınmakta olan ülkelere sığındığını belirten Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, ev sahibi birçok ülkenin kendi ekonomik sorunları olduğuna ve kendi halkından birçok kişinin yoksulluk sınırının altında yaşadığına dikkat çekti. Grandi, "Küresel krizlerin sorumluluğunun daha adil bir şekilde dağıtılması gerek” şeklinde konuştu.

İmkanlar ihtiyacın çok gerisinde kalıyor

Yeni bir yere yerleştirilmesi gereken sığınmacıların yüzde 40'ı Suriyelilerden oluşuyor. Bunu, yüzde 14 ile Güney Sudanlılar, yüzde 11 ile de Kongolular izliyor. Ancak sığınmacılar için gerekli yer miktarı, ihtiyacın çok gerisinde kalıyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin verilerine göre, 2018 yılında sadece 92 bin 400 sığınmacı 25 ülkede yer bulabildi.

dpa/AÜ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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