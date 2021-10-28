12 Avrupa ülkesi İsrail'in yeni yerleşim yeri planlarını eleştirdi

Almanya'nın da aralarında olduğu 12 Batı Avrupa ülkesi İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki yerleşimlerini genişletme planına tepki gösterdi.

Perşembe günü Almanya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Hollanda, Norveç, Polonya, İsveç ve İspanya dışişleri bakan sözcüleri tarafından imzalanan ortak açıklamada İsrail hükümetine Batı Şeria'da 3 bin 130 yerleşim birimi inşa etme kararından vazgeçme çağrısı yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in söz konusu planlarının mevcut uluslararası hukuku ihlal ettiği ve iki devletli bir çözüme yönelik çabaları baltaladığı ifade edildi.

12 Avrupa ülkesi, İsrail ve Filistinlileri "işbirliğini geliştirmek ve gerginliği azaltmak için son aylarda atılan adımların üzerine yenilerini atmaya" çağırdı.

Karar ABD'nin eleştirisinden bir gün sonra alındı

İsrail, Çarşamba günü Batı Şeria'daki yerleşim yerlerinde bin 800 konutun inşasına yeşil ışık yakmıştı. Ayrıca bin 344 yeni konutun inşasına da ilk onayı vermişti. İsrail'in bu adımı, ABD hükümetinin İsrail'in yerleşim politikasını sert bir şekilde eleştirmesinden bir gün sonra atması ise dikkat çekti.

Uluslararası hukuka göre İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yerleşimleri yasa dışı olarak kabul edilirken, bölgede yerleşimciler ve Filistinliler arasında sıklıkla çatışmalar meydana geliyor.

Yerleşimlerde 600 bin kişi yaşıyor

İsrail, 1967'deki Altı Gün Savaşı sırasında Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü ele geçirdi. Savaşın sonunda Mısır'dan Sina Yarımadası'nı, Suriye'den Golan Tepeleri'ni ve Filistin'in Gazze Şeridi ile Batı Şeria topraklarını alan İsrail topraklarını büyük oranda genişletti. Şu anda yaklaşık 600 bin İsrailli Batı Şeria'daki 200'den fazla yerleşim bölgesinde yaşıyor. BM Güvenlik Konseyi, söz konusu yerleşimleri 2016 yılında uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirmiş ve İsrail'i tüm yerleşim faaliyetlerini durdurmaya çağırmıştı.

Filistinliler Batı Şeria, Gazze ve Doğu Kudüs'te kendi devletlerini kurmak istiyor. Naftali Bennett'in başbakan olduğu İsrail hükümeti Haziran ayı ortasında yemin ederek göreve başlamıştı.

dpa,AFP/TY,JD

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