119 Alman vatandaşı Türkiye'den Almanya'ya dönemiyor

Alman Sol Parti milletvekili Gökay Akbulut Alman hükümetine Türkiye'de tutuklu Alman vatandaşları hakkında bir soru önergesi verdi. Önergede Akbulut, "Ne kadar Alman vatandaşı ya da Almanya'da oturumu olan kişi tutuklu olduğu, yurt dışına çıkış yasağı getirildiği ya da adli kontrol nedeniyle karakola imza vermesi gerektiği için Türkiye'den Almanya'ya dönemiyor?" sorusunu yöneltti.

Dışişleri Bakanlığı'nın soru önergesine verdiği yanıta göre Alman hükümetinin elindeki bilgiler ışığında hali hazırda 61 Alman vatandaşı Türkiye'de tutuklu bulunuyor. 58 Alman vatandaşı ise yurt dışına çıkış yasağı nedeniyle Almanya'ya dönemiyor. Bu yıl dört Alman vatandaşının ise Türkiye'ye giriş yapmasına izin verilmediği belirtildi.

Sol Parti milletvekili Gökay Akbulut

Bakanlık yanıtında Alman vatandaşı olmayan ancak Almanya'da oturma izni olan kaç kişinin tutuklu olduğu ya da Almanya'ya dönmesine izin verilmediği konusunda ise bilgi olmadığı belirtildi. Bakanlık Türkiye'de tutuklu olan ya da yurt dışına çıkma yasağı konulan Alman vatandaşlarına hangi suçlamaların yöneltildiği konusunda ise bilgi vermedi. Bu nedenle kaç kişiye siyasi suçlar, kaç kişiye adli suçların yöneltildiği belirsiz.

Son olarak Bochum'da yaşayan Mahmut Güneş'in yakınları, Güneş'in Türkiye'ye gittiğinde gözaltına alındığını, attığı tweetler nedeniyle kendisine terör propagandası suçlamasının yöneltildiğini açıklamıştı. Güneş'in şimdiye dek yılda iki kez Türkiye'ye gittiği ve bir sorun yaşamadığı bildirildi. Batı Alman Radyo Televizyon Kurumu'nun (WDR) haberine göre Alman Dışişleri Bakanlığı da Güneş'in tutuklandığını doğruladı.

Son yıllarda Almanya'dan Türkiye'ye giden vatandaşlardan bazıları hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ya da sosyal medya paylaşımları nedeniyle terör progandası yapmak suçlarından soruşturma başlatıldığı ortaya çıkmıştı.

2016'daki darbe gişirimin ardından Türkiye'de tutuklanan Alman vatandaşlarının sayısının artması, iki ülke arasındaki ilişkileri olumsuz yönde etkilemişti. Gazeteci Deniz Yücel, gazeteci-çevirmen Meşale Tolu ve sosyal hizmetler uzmanı ve Etkin Haber Ajansı çevirmeni Adil Demirci'nin tutuklanarak cezaevinde kalmaları Alman kamuoyunda geniş yankı bulmuştu. Yücel, Tolu ve Demirci serbest bırakıldıktan sonra Almanya'ya dönmüştü.

DW/HT, JD

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