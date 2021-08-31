119 Alman vatandaşı Türkiye'den Almanya'ya dönemiyor

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.
Alman Dışişleri Bakanlığı'nın bir soru önergesine verdiği yanıta göre 61 Alman vatandaşı halihazırda Türkiye'de tutuklu bulunuyor. 58 Alman vatandaşı ise yurt dışına çıkış yasağı nedeniyle Almanya'ya dönemiyor.
Alman Sol Parti milletvekili Gökay Akbulut Alman hükümetine Türkiye'de tutuklu Alman vatandaşları hakkında bir soru önergesi verdi. Önergede Akbulut, "Ne kadar Alman vatandaşı ya da Almanya'da oturumu olan kişi tutuklu olduğu, yurt dışına çıkış yasağı getirildiği ya da adli kontrol nedeniyle karakola imza vermesi gerektiği için Türkiye'den Almanya'ya dönemiyor?" sorusunu yöneltti.
Dışişleri Bakanlığı'nın soru önergesine verdiği yanıta göre Alman hükümetinin elindeki bilgiler ışığında hali hazırda 61 Alman vatandaşı Türkiye'de tutuklu bulunuyor. 58 Alman vatandaşı ise yurt dışına çıkış yasağı nedeniyle Almanya'ya dönemiyor. Bu yıl dört Alman vatandaşının ise Türkiye'ye giriş yapmasına izin verilmediği belirtildi.
Bakanlık yanıtında Alman vatandaşı olmayan ancak Almanya'da oturma izni olan kaç kişinin tutuklu olduğu ya da Almanya'ya dönmesine izin verilmediği konusunda ise bilgi olmadığı belirtildi. Bakanlık Türkiye'de tutuklu olan ya da yurt dışına çıkma yasağı konulan Alman vatandaşlarına hangi suçlamaların yöneltildiği konusunda ise bilgi vermedi. Bu nedenle kaç kişiye siyasi suçlar, kaç kişiye adli suçların yöneltildiği belirsiz.
Son olarak Bochum'da yaşayan Mahmut Güneş'in yakınları, Güneş'in Türkiye'ye gittiğinde gözaltına alındığını, attığı tweetler nedeniyle kendisine terör propagandası suçlamasının yöneltildiğini açıklamıştı. Güneş'in şimdiye dek yılda iki kez Türkiye'ye gittiği ve bir sorun yaşamadığı bildirildi. Batı Alman Radyo Televizyon Kurumu'nun (WDR) haberine göre Alman Dışişleri Bakanlığı da Güneş'in tutuklandığını doğruladı.
Son yıllarda Almanya'dan Türkiye'ye giden vatandaşlardan bazıları hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ya da sosyal medya paylaşımları nedeniyle terör progandası yapmak suçlarından soruşturma başlatıldığı ortaya çıkmıştı.
2016'daki darbe gişirimin ardından Türkiye'de tutuklanan Alman vatandaşlarının sayısının artması, iki ülke arasındaki ilişkileri olumsuz yönde etkilemişti. Gazeteci Deniz Yücel, gazeteci-çevirmen Meşale Tolu ve sosyal hizmetler uzmanı ve Etkin Haber Ajansı çevirmeni Adil Demirci'nin tutuklanarak cezaevinde kalmaları Alman kamuoyunda geniş yankı bulmuştu. Yücel, Tolu ve Demirci serbest bırakıldıktan sonra Almanya'ya dönmüştü.
DW/HT, JD
© Deutsche Welle Türkçe
Almanya Dışişleri Bakanlığının verilerine göre Türkiye'deki cezaevlerinde 65 Alman vatandaşı bulunuyor, ayrıca 70 Alman da Türkiye'yi terk edemiyor.
Deniz Yücel'in avukatı Ok, müvekkilinin işkence şikayetinin yeni olmadığını söyleyerek, "İki yıl önce şikayetimizi yaptık ama savcı işkence mağduru müvekkilimin ifadesini bile almadan takipsizlik kararı verdi" dedi.
Türkiye'de cezaevinde bulunan Almanların sayısı son altı ayda 47'den 62'ye yükseldi. Hakkında Türkiye'den çıkış yasağı bulunan 38 Alman vatandaşı da ülkeyi terk edemiyor.
Türkiye’de terör suçlaması ile hapis cezası alan Hozan Cane’nin cezaevinde bulunan kızı Gönül Örs ev hapsi şartı ile serbest bırakıldı. Türk ve Alman vatandaşı Örs, “terör örgütüne üyelik” ile suçlanıyor.
Türkiye'de terör örgütü üyeliği iddiasıyla yargılanan Alman vatandaşı sanatçı Hozan Cane'nin yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı.