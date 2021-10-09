10 Ekim davasının IŞİD bağlantılı kilit tanığına örgüt üyeliğinden beraat

Mersin'de 2019 yılında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Kuteybe Hammet, 10 Ekim davasındaki sanıklarla ilgili bilgi ve belgeye sahip ve aynı zamanda davanın kilit tanıklarından biriydi. Hammet'in evinde bulunan dijital dosyalarda 3 bine yakın IŞİD'liye dair bilgilerin yer aldığı bir arşiv ortaya çıkmıştı. DW Türkçe ise gelecek duruşmada dinlenmesi beklenen Hammet'in silahlı örgüt üyeliği suçundan yargılandığı davada beraat ettiği bilgisine ulaştı.

Ankara'da 10 Ekim 2015 tarihinde düzenlenen barış mitinginde canlı bomba saldırısı sonucu 102 kişinin hayatını kaybetmesinin üzerinden altı yılgeçti. Firari sanıklar yönünden açılan dava halen devam ediyor. Avukatlara göre IŞİD'li tanıkların beyanları, dava sürecinin seyrini değiştirebilecek önemde. Ancak tanıkların dinlenmesi konusunda sorunlar yaşanıyor. Avukatlar, son olarak davanın kilit tanıklarından Kuteybe Hammet'in beraatiyle yargı sürecinin sekteye uğratıldığını düşünüyor.

"Beraat kararı kesinleşti"

Mersin'de iki sene önce casusluk iddiasıyla gözaltına alınan Suriyeli Kuteybe Hammet'in evinde, 3 bin civarında IŞİD'liye dair bilgi ve belge bulundu. 10 Ekim davası avukatları 3 Eylül'de görülen son duruşmada, Hammet'in Mersin'de görülen dava dosyasında yer alan 10 Ekim saldırısının firari sanıklarına ait bilgilerin kendileriyle paylaşılmasını talep etti.

Sanığın yargılandığı Mersin 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nden 10 Ekim davasının görüldüğü Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gelen yazıda, "Yapılan tetkikte mahkememiz dosyasının sanığının Kuteybe Hammet olduğu anlaşılmış olup dava dosyasının 'silahlı terör örgütüne üye olmak suçu'ndan açıldığı, sanık hakkında beraat kararı verildiği ve verilen kararın kesinleştiği anlaşılmıştır" denildi.

10 Ekim davası avukatlarından Senem Doğanoğlu, "Hammet'in yaklaşık 2 yıldır dinlenilmesini talep ediyorduk. İlk talebimizde tutukluydu. Tahliye olduğunu basından öğrenmiştik" dedi.

10 Ekim saldırısında 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti

"IŞİD içinde yerleştirilmiş muhbirlerden haber getiriyordu"

Kuteybe Hammet, 10 Ekim davasının 3 Eylül'de görülen duruşmasına katılmadı. Avukatlar duruşmada, "Hammet'e ulaşılıp ulaşamayacağının meçhul olduğunu ve mahkemeye bulunamadığına dair tutanak geldiğini" belirterek tanık için zorla getirme kararı çıkarılmasını istemişti. Ancak mahkemeden gelen yazıyla beraat kararı kesinleştiği öğrenilen Hammet'in akıbeti bilinmiyor.

Avukat Doğanoğlu, örgüt üyeliğinden beraat eden Hammet'in istihbarat örgütleriyle ilişkisi olduğunu kendisinin beyan ettiğini belirterek "MİT'e, MI6'e ve CIA'ye IŞİD içinde yerleştirilmiş olan muhbirlerden haber getirdiğini, bilgi-belge topladığını söylüyordu" dedi. IŞİD'in "Medya ve Propaganda Bakanlığı" olarak tanımladığı bölümünde memur olarak görev aldığını anlatan, 10 Ekim Ankara saldırısı, Suruç saldırısı ve Diyarbakır miting saldırısını Ebu Zeynep adlı bir emirin örgütlediğini söyleyen Ömer Y.'nin de 16 Nisan 2020'de İstanbul'da yargılandığı dosyadan serbest bırakıldığı ortaya çıkmıştı.

Avukat Senem Doğanoğlu, Hammet'in beraat kararıyla ilgili olarak "Bu kadar siyasi tutsağın olduğu, casusluk iddiasıyla yargılanan Osman Kavala konusunda diplomatik krizlerin çıktığı bir dönemde, casusluğu kendi beyanıyla ortada olan ve delilleri bizim dosyalarımızda kullanılan bir kişinin salıverilmesi ve de beraatle onurlandırılması hukuken kabul edilebilir değil" diye konuştu.

10 Ekim Katliamı davasının gelecek duruşması, 24 Kasım'da görülecek.

Burcu Karakaş

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