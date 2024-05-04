Şimşek'ten Alman yatırımcıya: Birlikte çok daha güçlüyüz

Almanya'nın Düsseldorf kentinde Avrupa Türk İş İnsanları ve Sanayicileri Derneği (ATİAD) tarafından düzenlenen 8. Ekonomi Günü etkinliğine katılan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Alman yatırımcıları Türkiye'ye yatırım yapmaya davet etti.

Türkiye ekonomisinin son yıllarda gelişme kaydettiğini ve yabancı yatırımcılar için cazibesini artırdığını kaydeden Şimşek, enflasyonun da 2026 yılına kadar tek haneli rakamlara çekilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Türk hükümetinin Almanya'yı son derece önemsediğini ifade eden Şimşek, bir yandan köklü ticari ve siyasi ilişkiler, diğer yandan da Almanya'da yaşayan Türkiye kökenlilerin bunda etkili olduğunu kaydetti.

"Almanya bizim için çok değerli bir ülke, çünkü Almanya ile bizim çok güçlü bağlarımız var" diyen Şimşek, "Bugün ben Türkiye'de herhangi bir ile gitsem bu kadar kalabalık bir iş insanına hitap etme ihtimalim gayet zayıf" diye konuştu.

Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin kurumsal ve ekonomi ile sınırlı olmadığını kaydeden Şimşek, ilişkilerin daha çok halktan halka bir bağ olarak kendini gösterdiğini söyledi.

"Almanya değerli bir ortak"

Türk hükümetinin Almanya'yı önemsediğini belirten Şimşek, "Almanya'yı biz değerli bir ortak olarak görüyoruz. NATO'da ortağız, Avrupa Birliği sürecinde Almanya'nın yapıcı tutumunu tabii ki her zaman önemsedik. Dolayısıyla biz Almanya ile asla ayrılamayız. Birlikte daha güçlüyüz. Şimdi sizlerin sayesinde bu bağları daha güçlendirmek istiyoruz" dedi.

ATİAD'ın düzenlediği Ekonomi Günü'nde Bakan Şimşek, Türkiye ve Almanya'dan iş insanları ile bir araya geldi Fotoğraf: Tuncay Yildirim/DW

Türkiye ile Almanya arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 55 milyar euro civarında gerçekleştiğini ifade eden Şimşek, "8 binin üzerinde büyük ve orta ölçekli Alman firması Türkiye'de yatırım yapmış, istihdam sağlıyor. Dolayısıyla bu anlamda güçlü bağlarımız var" şeklinde konuştu.

Almanya ile ticari ilişkilerin daha da geliştirilmesi için Alman yatırımcılara çağrı yapan Şimşek, "Önümüzdeki dönemde biz Almanya ile Afrika'da, Orta Asya'da, birçok bölgede beraber iş de yapabiliriz, yani sadece ikili ticaret değil, diğer alanlarda da bu mümkün" ifadelerini kullandı.

Gümrük Birliği'nin güncellenmesine vurgu

Türkiye ile Almanya arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesinin önünde bazı engellerin bulunduğunu da vurgulayan Şimşek, bu bağlamda Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesinin önemine dikkat çekti.

Gümrük Birliği anlaşmasının modernleştirilmesinin siyasi koşullara bağlandığını söyleyen Şimşek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin hem Avrupa Birliği'nin hem de Türkiye'nin menfaatine olacağını düşünüyoruz. Bunu siyasi koşullara bağlamanın, Avrupa'nın stratejik anlamda Türkiye'ye bakış açısının zayıf olduğunu düşündürüyor. Çünkü bunları koşulara bağlamak anlamlı değil. Çok açık ve net şekilde Türkiye'nin, bölgenin menfaatine olan bir konuda bizim ilerleme sağlamamız lazım. Ümit ediyorum Avrupa Parlamentosu seçimlerinden sonra bu süreç hızlanır."

Avrupa'ya gelmek isteyen Türk iş insanlarının karşı karşıya olduğu vize sorununa da değinen Maliye Bakanı Şimşek, "İş yapabilmeleri için iş insanlarının, bilim insanlarının seyahat edebilmesi lazım. Bu bağlamda tabii ki vize kolaylığı önemli" diye konuştu.

Ekonomi Günü'ne Türkiye ve Almanya'dan iş insanları katıldı Fotoğraf: Tuncay Yildirim/DW

Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner'in video mesaj yolladığı etkinlikte Avrupa Türk İş İnsanları ve Sanayicileri Derneği Başkanı Aziz Sarıyar, Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst ve Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen de konuşma yaptı.

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