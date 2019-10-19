 Şili′deki protestolarda kan döküldü | DÜNYA | DW | 20.10.2019

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DÜNYA

Şili'deki protestolarda kan döküldü

Şili'nin başkenti Santiago'da metro bilet fiyatlarına getirilen zammın ardından başlayan protestolarda en az üç kişi yaşamını yitirdi.

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Şili makamlarından yapılan açıklamaya göre Cumartesi gecesi başkent Santiago'da yağmalanan bir süpermarketteki yangında en az üç kişi yaşamını yitirdi. Santiago Belediye Başkanı Karla Rubilar iki kişinin olay yerinde, ağır yaralı üçüncü şahsın ise hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

Protestolar bir hafta kadar önce metro bileti fiyatının 800'den 830 Şili Pesosu'na yükseltilmesi nedeniyle başlamıştı. Protesto gösterileri barışçıl bir havada binlerce kişinin katılımıyla başlamış, ancak daha sonra Santiago'daki devlet başkanlığı sarayı dahil birçok farklı noktada şiddet olayları yaşanmıştı.

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Birçok metro istasyonunun ateşe verilmesinin ardından başkentte olağanüstü hal ilan edildi. Cumartesi günü otobüslerin ateşe verilmesinin ardından otobüs işletmeleri de seferleri durdurma kararı aldı. Valparaiso kentinde ise göstericiler El Mercurio gazetesinin binasını ateşe verdi.

Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera Cumartesi günü metro bileti zammından vazgeçildiğini duyurdu.

Şili Güney Amerika'nın kişi başına düşen en yüksek milli gelire sahip ülkesi. Ekonomik büyümenin bu yıl yüzde 2,5 oranında olacağı tahmin ediliyor. Ancak sağlık ve geçim masraflarının giderek artması, emekli maaşlarının düşüklüğü ve sosyal eşitsizlik; ülkede huzursuzluğa neden oluyor.

AFP, BW/EC

©Deutsche Welle Türkçe 

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